Po ÚŠP je na rade NAKA. Bude sa rušiť? Šutaj Eštok má niekoľko verzií, Fico už nič neskrýva

Podľa odborníkov síce môže byť reorganizácia za istých podmienok vhodná, no zámerom šéfa rezortu vnútra je pokračovať v už začatom „očistnom“ procese a zachrániť kategóriu „našich ľudí“.

Šutaj Eštok po rokovaní vlády uviedol, že garantuje, že všetky závažné kriminálne činy sa budú prešetrovať, či už na NAKA, alebo inom útvare. „Ani jedno trestné stíhanie, ani jedna živá vec, ktorú dnes NAKA rieši, nebude zametená pod koberec a všetko sa prešetrí,“ sľubuje minister vnútra.

Ruší sa ÚŠP, poriadok musí byť aj na NAKA

„A aj do budúcnosti sa budú prešetrovať najzávažnejšie kriminálne činy a bude tu úzko špecializovaný útvar, ktorý bude riešiť túto najzávažnejšiu trestnú činnosť,“ vyhlásil. Z NAKA je podľa ministra dnes „obrovský moloch“ s takmer 700 zamestnancami, pričom začínala s 200 pracovníkmi. „Sedemsto policajtov je dnes na NAKA a my máme reálne problémy, aby sme na obvodných oddeleniach postavili hliadku,“ zdôvodnil potrebu zmien.

Ďalším dôvodom reorganizácie je plánované zrušenie ÚŠP. „Úrad špeciálnej prokuratúry sa spreneveril svojmu poslaniu. Za bývalej vlády to nebola len opozícia, ale aj SIS, ktorá upozorňovala, že v rámci špeciálnej prokuratúry a NAKA pracuje „skupinka“ ľudí, ktorá bola podozrivá z politicky motivovaného a nezákonného vyšetrovania,“ odôvodňoval.

Pravda oslovila koaličné strany Smer, SNS a Hlas s otázkami, či o návrhu rokovali na koaličnej rade a či by podporili reorganizáciu alebo zrušenie NAKA. Strana Hlas, ktorej nominant zmenu navrhuje, uviedla, že ide o kompetenciu ministra Šutaja Eštoka.

„Organizačné otázky ministerstva vnútra i polície sú v kompetencii ministra vnútra, ktorý ich rieši tak, aby hlavnou prioritou rezortu bola väčšia bezpečnosť ľudí na Slovensku,“ reagovala pre Pravdu hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. Smer a SNS zatiaľ neodpovedali.

SaS bude iniciovať mimoriadny výbor

Poslanec opozičnej strany SaS Juraj Krúpa uviedol, že nielen rušenie ÚŠP, ale aj úvahy o reorganizácii či dokonca rušení NAKA ukazujú rozklad právneho štátu a demokracie. „Tak ako rušia ÚŠP, tak rušia aj NAKA, ktorá vyšetruje organizovaný zločin,“ uviedol. Plánuje preto požiadať o zvolanie mimoriadneho zasadnutia branno-bezpečnostného výboru.

Šutaj Eštok by mal svoje plány vysvetliť poslancom. „Myslím si, že to je tak závažná informácia, že by malo byť v záujme predsedu branno-bezpečnostného výboru, aby zvolal výbor a aby si zavolal ministra,“ skonštatoval Krúpa. Keďže však niečo takéto podľa Krúpu od predsedu výboru Tibora Gašpara (Smer) nie je možné očakávať, iniciatívu prebral on sám.

Podpisy na zvolanie výboru už vyzbieral. „Dúfam, že sa nestane to, ako sa deje doteraz, že ani jeden z kontrolných výborov Národnej rady SR nebol uznášaniaschopný, pretože ho ignorovala koalícia,“ poznamenal poslanec. Informácie o možných zmenách či zrušení NAKA považuje za závažné.

„Bohužiaľ, deje sa to, že blízke osoby tejto koalície sú stíhané za zločiny, ktoré súvisia s organizovaným zločinom, čo je zjavne na škodu celého Slovenska. Kvôli tomu sa tak zásadne mení celá trestná politika, že rezignujeme na boj s organizovaným zločinom,“ dodala poslankyňa SaS Mária Kolíková.

Poslanec Progresívneho Slovenska a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak pre Pravdu uviedol, že ak minister Šutaj Eštok pristúpi k variantu zrušeniu NAKA, bude to „katastrofa s fatálnymi následkami pre celú spoločnosť“. „Nastane stav, z ktorého sa budeme spamätávať dlhé roky. Nielen politicky exponované kauzy, ale aj prípady organizovaných skupín, vrahov, teroristov alebo extrémistov nebudú pod dohľadom centrálneho orgánu, kde by pôsobili elitní profesionáli. Nastane chaos, bezprávie a ochrana vplyvných osôb,“ zhodnotil.

Zrušenie by podľa neho z pohľadu vlády znamenalo zabezpečenie ochrany pre „zopár kamarátov, kvôli ktorým sa tu hazarduje s celou krajinou“. „Z pohľadu zvyšku Slovenska dôjde k zníženiu bezpečnosti. Malí kriminálnici, jednotlivci, ale hlavne medzinárodné organizované skupiny sa tu budú cítiť ako doma, keďže vo vyšetrovaní nastane chaos, o čo tejto koalícii ide,“ skonštatoval Spišiak.

Na margo prípadnej reorganizácie dodal, že nie je typ politika, ktorý by z princípu odmietal všetky vládne návrhy. „Bezpečnostné zložky sa musia vyvíjať, kráčať s dobou, nie som proti zmenám. Poďme však viesť riadnu odbornú, neunáhlenú debatu a nie hnať všetko do extrému len kvôli ochrane zopár osôb spriaznených s vládnymi stranami,“ hovorí bývalý policajný prezident.

Spišiak pripomína, že opozícia podnikla viacero krokov, vrátane odvolávania ministra vnútra, ktoré iniciovalo PS koncom minulého roka v súvislosti s postavením viacerých vyšetrovateľov mimo služby. „U ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa veľmi rýchlo ukázalo, že bude slúžiť ako čistič pre Roberta Fica. Avizované rušenie NAKA to iba opäť potvrdzuje. Zatiaľ k žiadne konkrétne rozhodnutie v tomto smere nespravil, ale ak tak urobí, určite budeme okamžite reagovať,“ dodal Spišiak.

Fico len modifikoval Paškov výrok

Podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefa Lenča nemala NAKA práve najlepšiu povesť ani v čase vlád Roberta Fica. „Jej renomé sa výrazne nezmenilo ani v ostatnom období. Istá miera reorganizácie tak má isto zmysel,“ myslí si. Na druhú stranu majú podľa neho snahy ministra Šutaja Eštoka zjavne iný cieľ, než zlepšenie práce NAKA. „Sú len pokračovaním ,očistného procesu‘, ktorý realizuje na ministerstve vnútra.

Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík hodnotí tento návrh veľmi negatívne a na reorganizáciu dôvod nevidí. „Mala byť mať rozviazané ruky a byť nezávislou inštitúciou na vôli a záujmoch ministra vnútra,“ uviedol. „Ak sa vládnej garnitúre nepodarilo vymeniť niekoľkých ľudí, zrušia zrejme celú organizáciu. Podobne ako s ÚŠP. Mali by si však uvedomiť, že ľudia nie sú padnutí na hlavu, nežerú seno a dajú vedieť o svojej nespokojnosti,“ uviedol.

Koniec koncov, aj predseda vlády Robert Fico dnes na tlačovej besede po rokovaní vlády jasne povedal, ako vláda pri podobných krokoch rozmýšľa. „Politika je o moci a toto je mocenské rozhodnutie,“ povedal Fico k rušeniu špeciálnej prokuratúry. „To je na tom to najhoršie. Že oni sa už vôbec nehanbia povedať, že je to pre ich ľudí a nič iné nejaké princípy právneho štátu im môžu byť ukradnuté,“ konštatuje Štefančík.

Ficov stredajší výrok je podľa politológa Lenča akousi modifikáciou bonmotu Pavla Pašku „vyhraj voľby, môžeš všetko“. „Striktne sa ho držala aj predchádzajúca vládna koalícia. Ak sme v tom čase akceptovali očistu ako ospravedlnenie čistiek, dá sa ,akceptovať‘ aj toto protirečenie,“ myslí si.

Vládny valec tak pokračuje vo svojom ťažení. „V tomto smere by sa dal použiť bonmot, že minister Šutaj Eštok má zjavne rád protesty (lebo ich svojim konaním podnecuje) a nemá rád Petra Pellegriniho (lebo takto škodí jeho prezidentským ambíciam),“ hovorí Lenč. „Nemožno vylúčiť, že sa na stole majú policajti ešte mnoho trestných činov spred roka 2020, ktoré by bolo potrebné doriešiť a toto môže byť spôsob, ako zachrániť kategóriu „našich ľudí“,“ uviedol Štefančík.

Má tento krok nejaké opodstatnenie kvôli rušeniu ÚŠP? „Má. Cieľom je zrejme vysporiadať sa so všetkými, ktorí sa previnili v očiach Smeru a časti Hlasu – voči ich záujmom či ním samotným,“ dodal politológ z trnavskej univerzity. „Opodstatnenie má len kvôli skupine našich ľudí. Iné opodstatnenie v tom nevidím. Minister vnútra si myslí, že zákony tu budú platiť pre 99 percent ľudí, ale ten zvyšok, napojený na túto vládnu koalíciu, bude stáť nad všetkými zákonmi,“ dodáva Štefančík.