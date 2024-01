Ministerka Dolinková odvolala šéfku VšZP Hlinkovú. Dôvody zatiaľ nie sú známe

„Dovoľujem si vás informovať, že rozhodnutím ministerky zdravotníctva som bola práve odvolaná z pozície generálnej riaditeľky,“ uviedla v rozlúčení sa so štátnou poisťovňou. Hlinková pracovala vo VšZP na rôznych úsekoch 13 rokov. Dva roky jej aj šéfovala. Z funkcie ju v marci roku 2020 odvolal vtedajší minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Na pozíciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VšZP tak od 11. januára 2024 má podľa Dolinkovej zasadnúť Michal Ďuriša.

„Pani Hlinkovej a odchádzajúcim členom predstavenstva ďakujem za konštruktívnu spoluprácu a želám im veľa úspechov v ďalšom osobnom aj profesionálnom živote. Verím, že nové vedenie VšZP bude efektívne pokračovať v zlepšovaní manažmentu najväčšej zdravotnej poisťovne na Slovensku,“ uviedla ministerka Dolinková. Dodala, že preto, aby „bolo zachované plynulé fungovanie VšZP, došlo k zmene stanov poisťovne, vďaka čomu je možné, aby bolo predstavenstvo poisťovne dočasne jednočlenné“.

Kto je Michal Ďuriš? Ďuriš pôsobil vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, a.s. od mája 2016 do mája 2020 vo viacerých funkciách. Bol členom predstavenstva poisťovne, vedúcim sekretariátu generálneho riaditeľa, riaditeľom sekcie stratégie a riadenia, či riaditeľom sekcie právnych služieb a služieb klientom.

Hlinková končí už po druhý raz

Potom, ako v lete odvolali bývalého šéfa štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Richarda Strapka, zostal štátny podnik bez generálneho riaditeľa. Na neobsadené miesto generálneho riaditeľa zasadla začiatkom októbra takisto bývalá šéfka štátnej poisťovne Ľubica Hlinková.

Vtedajší šéf rezortu zdravotníctva Michal Palkovič pre denník Pravda uviedol, že skúšali hľadať aj iných kandidátov, "no nevedeli túto pozíciu obsadiť”. Nominácia Hlinkovej však vyvoláva niekoľko otáznikov. Vo chvíli, keď Hlinkovú predstavovali ako staro-novú riaditeľku, dokonca zamestnanci poisťovne na protest proti zmene vedenia spustili v budove požiarny alarm.

Hlinková už raz z pozície šéfky VšZP odvolaná bola a to exministrom zdravotníctva Marekom Krajčím na začiatku roku 2020.

Podľa Krajčího bolo dôvodom, že Hlinková nezvládala manažovanie pandémie. Jej nástupca Strapko sa tak musel popasovať s výpadkom príjmov zavineným covidom, zavedením očkovania, masívnym štátnym testovaním, dovedna troma ministrami zdravotníctva, otvorením najväčšej súkromnej nemocnice aj nútenými šetriacimi opatreniami.

Vzhľadom na rastúcu stratu dostal Strapko koncom jari za úlohu zlepšiť ekonomický stav poisťovne. Medzi úspornými krokmi, ktoré jej odporučilo ministerstvo v júni, bolo napríklad aj zrušenie uhrádzania liekov na výnimku. Teda liekov, ku ktorým sa pacienti nemôžu dostať inak ako cez predpis, ale poisťovňa im ich musí najskôr schváliť. Pre pacientov by toto rozhodnutie znamenalo, že ak by o liek na výnimku požiadali do 30. júna, liek by dostali, no tí, čo by oň požiadali 1. júla, by nedostali nič.

Strapko nesúhlasil a v lete ho úradnícky minister zdravotníctva Michal Palkovič odvolal – údajne pre finančné straty – a do poisťovne vrátil bývalú riaditeľku Hlinkovú. Palkovič to zdôvodnil Hlinkovej vysokou odbornosťou a skúsenosťami v legislatíve, zároveň však zdôraznil, že bude vo funkcii len na určitý čas, najviac na šesť mesiacov.

Dáta však ukazujú, že do červených čísel sa poisťovňa dostala nezávisle od údajne zlých manažérskych rozhodnutí. So stratami totiž súvisia najmä nedostatky pri tvorbe štátneho rozpočtu, ktoré VšZP v tomto roku spôsobili značnú časť finančných problémov. Vedenie VšZP na chýbajúce financie upozorňovalo od októbra 2022. Pritom štát plánuje v tomto roku dať na slovenské zdravotníctvo 7,97 miliardy eur, čo je takmer o miliardu eur viac, než bol rozpočet zdravotníctva vlani. VšZP z rozpočtu prislúcha zhruba 4,7 miliardy eur.