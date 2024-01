Napriek zime sú v uliciach opäť tisíce ľudí, protivládne protesty pokračujú. Podľa Šimečku už raz Fico cúvnul

„Ficova vláda aj v novom roku pokračuje v legislatívnej smršti. Jej cieľ? Pomsta, beztrestnosť a funkcie pre ich ľudí. Poďme im spolu ukázať, že nemôžu mať všetko,“ odkazujú opozičné strany Progresívne Slovensko, KDH a SaS.

Snahy koalície o odstavenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica narazili koncom decembra na opozičné obštrukcie. Vláda si musela určiť priority a tak nižšie tresty za korupciu museli ustúpiť schváleniu štátneho rozpočtu.

Druhý januárový týždeň však opozícia tvorená Progresívnym Slovenskom, SaS a KDH po štvrtý raz vyzvala ľudí, aby išli do ulíc, pričom na poslednej akcii sa v Bratislave zišlo viac ako desaťtisíc ľudí. „Nenecháme ich udeliť amnestiu korupčníkom a kriminálnikom, nezmierime sa s rušením NAKA a Špeciálnej prokuratúry. Náš tlak musí pokračovať,“ ozrejmilo Progresívne Slovensko.

Za protestami je neutíchajúca snaha predsedu vlády Roberta Fica (Smer) presadiť si svoje. Koniec koncov to v stredu na tlačovej besede po rokovaní vlády jasne povedal, ako vláda pri podobných krokoch rozmýšľa. „Politika je o moci a toto je mocenské rozhodnutie,“ povedal Fico k rušeniu špeciálnej prokuratúry.

Úrad špeciálnej prokuratúry je podľa neho neopraviteľná inštitúcia na čele s človekom, ktorý je podľa jeho slov politik Daniel Lipšic. „Nemôže byť prokurátor s obrovskými právomocami bývalý politik, ktorý vás nenávidí. Je právoplatne odsúdený páchateľ a podvodník. Ak sa pozriem na kvalitu prokurátorov, prosím a hovorím to smrteľne vážne, tak špička nie je na Úrade špeciálnej prokuratúry,“ ozrejmil v rozhovore pre Pravdu.

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) tvrdí, že úplne rešpektuje právo na protest. „Ale rovnako rešpektujem aj to, že pred dvoma mesiacmi boli demokratické parlamentné voľby, ktoré nejako dopadli a vláda, ktorá je dnes pri moci robí iba to, čo pred voľbami hovorila,“ zdôraznil. Zároveň sa pýta, že čo je to za spravodlivosť a právny štát, keď ju na Slovensku garantuje iba jedna ustanovizeň. „A tou je tá, ktorú vedie Daniel Lipšic, tak by potom asi niečo nebolo v poriadku,“ ozrejmil Šutaj Eštok. Opozičné protesty sa vlani uskutočnili celkovo trikrát. Ľudia skandovali heslá, ako „Slovensko si nedáme“, „Dosť bolo Fica“ či „Nebudeme ticho“. Okrem hlavného mesta sa protesty konali aj v Košiciach, Nitre, Žiline a Banskej Bystrici.

Tretí protest sa začal v utorok 19. decembra. „Ficova vláda likviduje právny štát na Slovensku – nahrubo a na hulváta. Ruší Úrad špeciálnej prokuratúry, odstraňuje ochranu čestných policajtov, znižuje tresty za korupciu a chráni ,našich ľudí' Smeru. Protiústavne, narýchlo a s vylúčením verejnosti," uviedli opozičné strany PS, KDH a SaS.

Premiérovi podľa nich odkazujú, „že demokraciu a právny štát na Slovensku si budeme spoločne brániť. V uliciach, v parlamente, všade, kde nás bude počuť musí zaznieť jedno: nikdy neuhneme". „Fico stráca kontrolu a cíti strach. Vidí rastúci odpor verejnosti, odpor EÚ, zmocňuje sa ho panika, že mu jeho plán uniesť právny štát potichu len tak neprejde. Náš tlak má zmysel a preto nikam neodchádzame. Budeme naďalej bojovať – v parlamente, na Ústavnom súde, v Bruseli a aj na námestiach slovenských miest,“ zdôraznil opozičný blok.