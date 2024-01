Kompetenčný zákon opäť v NR SR: Huliak vytiahol paragraf, poslanci majú 12 hodín. Čaputová obmedzenie kritizuje

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu podvečer rozhodli, že o novele tzv. kompetenčného zákona sa bude rokovať v piatok od deviatej ráno. Aj keď je prelomenie veta na spadnutie, opoziční poslanci robia všetko preto, aby to tí koaliční nemali také jednoduché. Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš je presvedčený o tom, že šéf NR SR Peter Pellegrini porušil rokovací poriadok a žiada ho, aby poslanci počkali na stanovisko Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Pellegrini však argumentoval tým, že NR SR nepodlieha rozpočtovej rade a postup schváliť zákon bez ich stanoviska je bežný. Koalícia okrem toho schválila, že rozprava bude trvať „len“ 12 hodín.

Aktualizované 9:20 Do rozpravy je prihlásených 22 rečníkov, podpredseda parlamentu Peter Žiga zopakoval, že debata bude trvať maximálne 12 hodín. Aj keby sa bod prerokoval dnes, hlasovať sa bude až v utorok na najbližšom hlasovaní o 11. Poradie určili overovateľky Zuzana Plevíková (Smer) a Zuzana Mesterová (PS).

Koľko budú mať poslanci času? Smer (42 poslancov): 3h 21 min 36 s

3h 21 min 36 s PS (32 poslancov): 2h 33 min 36

2h 33 min 36 Hlas (27 poslancov): 2h 9 min 36 s

2h 9 min 36 s hnutie Slovensko (16 poslancov): 1h 16 min 48 s

1h 16 min 48 s KDH (12 poslancov): 57 min 36 s

57 min 36 s SaS (11 poslancov): 52 min 48 s

52 min 48 s SNS (10 poslancov): 48 min

Huliak vytiahol paragraf

Okrem prednostného zaradenia vetovaného zákona opozícia protestuje aj proti schválenému procedurálnemu návrhu poslanca za SNS Rudolfa Huliaka. Poslanec to odôvodnil tým, že rozprava k návrhu na skrátené legislatívne konanie, ako aj k samotnému zákonu už prebehla a rokovalo sa sedem dní. V procedurálnom návrhu vytiahol paragraf 29, ktorý hovorí o obmedzení času rozpravy, ten však nesmie byť kratší ako 12 hodín.

Rudolf Huliak

„Predsedajúci rozdelí čas určený na rozpravu medzi poslanecké kluby a poslancov, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, pomerne podľa počtu poslancov. V rozprave vystupujú striedavo poslanci zastupujúci poslanecké kluby a poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov, podľa poradia určeného žrebom,“ píše sa v rokovacom poriadku. Jednotlivé časy a postup si určili poslanci ešte v stredu na poslaneckom grémiu. Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš kritizoval, že majú na rozpravu len hodinu a 16 minút. Aj keď sa koalícia do rozpravy zapájať nechce, poslanec Smeru Tibor Gašpar na výbore avizoval, že argumenty, prečo koalícia odmieta prezidentkine výhrady, si nechá na rozpravu.

Čaputová kritizuje obmedzenie rozpravy

Prezidentka Zuzana Čaputová kritizuje parlament, že obmedzí debatu ku kompetenčnému zákonu len na dvanásť hodín. „Nie som fanúšikom okresávania limitu diskusie o dôležitých legislatívnych veciach,“ uviedla prezidentka. Dodala, že svoje dôvody vetovania kompetenčného zákona vysvetlila v samotnom vete. „Vidím tam viaceré kolízie s ústavou a dúfam, že poslanci budú mať dostatočný časový priestor aj nad rámec tých dvanástich hodín, aby sa s dôvodmi oboznámili a podľa toho aj rozhodli,“ povedala prezidentka.

Šipoš chce, aby sa počkalo na stanovisko

Predseda poslaneckého klubu hnutia kedysi známeho ako OĽaNO vo štvrtok na tlačovej besede adresoval Pellegrinimu výzvu, aby dal pokyn na zvolanie ústavnoprávneho výboru. „Nech rozhodne, či mám pravdu ja, alebo či Peter Pellegrini mohol takto rozhodnúť,“ uviedol Šipoš. Dôvodom bola podľa poslanca hnutia Slovensko „na rýchlo“ určená lehota, že výbor pre regionálny rozvoj a ústavnoprávny výbor musia zasadnúť do piatka rána, teda do začiatku schôdze.

Spravil tak napriek tomu, že jeho predložený procedurálny návrh, aby sa počkalo na stanovisko RRZ, poslanci neschválili. Pellegrini argumentoval tým, že zákon už bol schválený v treťom čítaní a že NR SR nepodlieha rozpočtovej rade, preto aj keď nebude k dispozícii stanovisko, rokovanie bude pokračovať.

„Na základe porady s našimi právnikmi a na základe paragrafu 70 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku NR SR som presvedčený o tom, že ja mám túto lehotu 30 dní,“ povedal Šipoš. „Celá táto ságá vznikla vtedy, keď sa vládni poslanci rozhodli dať tento kompetenčný zákon v skrátenom legislatívnom konaní. V dôvodovej správe uviedli, že dôvodom sú hospodárske škody,“ povedal Šipoš.

Podľa Šipoša už Ústavný súd v podobnom prípade, kedy boli v dôvodovej správe uvedené hospodárske škody, rozhodol, že musí byť predložené stanovisko RRZ. „Toto vládni poslanci obišli a absolútne ignorovali stanovisko RRZ s tým, že doteraz nevieme presne vyčísliť, koľko bude stáť vznik nového ministerstva a s tým spojené finančné veci ohľadom kompetenčného zákona,“ uviedol.

Aj preto prerušil ako predseda rokovanie výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerušil dovtedy, kým nebudú mať stanovisko RRZ. „Aby to bolo v súlade so zákonom a ústavou a aby sme mali jasne povedané, koľko bude nové ministerstvo, ktoré si Andrej Danko vytrucoval, stáť daňových poplatníkov,“ uviedol.

Vládnych poslancov podľa jeho slov takýto postup šokoval. Cez pozmeňujúci návrh mu podľa jeho slov mali odobrať kompetenciu, aby mohol ako predseda prerušiť výbor. „Povedali mi, že ak nebudem počúvať, ak nebudem chcieť, aby výbor rokoval ďalej a budem sa dožadovať zákonnosti, tak že ma odvolajú z postu predsedu výboru. Normálne sa mi vyhrážali,“ hovorí.

Šipoš Pellegriniho vyzval, aby dal pokyn na zvolanie ústavnoprávneho výboru a postupoval v súlade s rokovacím poriadkom. „Nemal by obchádzať a kriviť rokovanie parlamente len preto, že chce vyhovieť koaličnému partnerovi, aby za každú cenu mali schválený zákon čo najskôr,“ dodal s tým, že predpokladá, že rokovanie sa napriek tomu začne.

SaS kritizuje obmedzenie diskusie

Opozičná SaS kritizuje obmedzenie diskusie k vetovanej novele. Podpredseda strany Branislav Gröhling podčiarkol, že prezidentka Zuzana Čaputová novelu vrátila aj s pripomienkami a vládna koalícia by mala riadne vysvetliť, prečo pripomienky neberie do úvahy.

Vladimíra Marcinková (SaS) za postupom koalície vidí snahu presadiť zákon čo najskôr, aby SNS mohla v novom rezorte uplatniť svojich ľudí. Vláda by mala podľa nej vysvetliť aj financovanie nového ministerstva cestovného ruchu a športu, keďže v štáte chýbajú peniaze aj na riešenia podstatnejších problémov.

Odmietla pritom, že by aktuálna rozsiahla diskusia k novele Trestného zákona mala byť obštrukciou opozície. „My sa tu snažíme nahrádzať medzirezortné pripomienkové konanie,“ uviedla s tým, že opozícia sa snaží od dotknutých orgánov a odborníkov zbierať informácie a pripomienky, ktoré v pléne prezentuje. Upozornila, že novelizáciou sa mení celá trestná politika a koalícia neodpovedá na závažné otázky.

KDH sa plánuje obrátiť na Ústavný súd

Ak parlament prelomí veto prezidentky, KDH zváži, že sa obráti na Ústavný súd. Hnutie poukázalo na to, že novela tzv. kompetenčného zákona je mimoriadne škodlivá pre Slovensko. „Je dobrou správou pre Slovensko, že prezidentka vetovala kompetenčný zákon, ktorý zriaďuje nové ministerstvo športu a cestovného ruchu a účelovo radikálne mení organizáciu štátnej správy,“ vyhlásil minulý týždeň predseda KDH Milan Majerský.

Poslanci budú o PVV rokovať aj budúci týždeň. Na snímke šéf KDH Milan Majerský.

Doplnil, že podpora športu a cestovného ruchu na Slovensku je pre KDH mimoriadne dôležitá. Tvrdí, že ak by to tak bolo aj pre koalíciu, tá by sa podľa neho vydala cestou riadneho legislatívneho procesu, kde sa opravia všetky nedostatky a nové ministerstvo bude slúžiť svojmu účelu.

„Pod rúškom vzniku nového ministerstva sa však strany SNS, Smer a Hlas snažia zmeniť štruktúru mnohých orgánov, a to štýlom, aký im je blízky – s chybami, bez odbornej diskusie a v skrátenom legislatívnom konaní,“ doplnil Majerský. Koalícia sa podľa neho snaží pretlačiť rozsiahle zmeny v organizácii ústredných orgánov štátnej správy, zmeny v spôsobe menovania a odvolávania čelných predstaviteľov úradov a zasahuje do nezávislosti ich výkonov.

Vetovaný zákon a odmietnuté pripomienky

Poslanci schválili novelu tzv. kompetenčného zákona 20. decembra. Prezidentka Zuzana Čaputová ho vetovala po Novom roku. Problém však nemala so vznikom nového ministerstva. Vzniku ministerstva cestovného ruchu a športu sa totiž venuje iba časť z rozsiahleho legislatívneho návrhu. Zákon rieši aj zmenu kompetencií viacerých štátnych inštitúcií vrátane ministerstva obrany, ktoré by malo mať právo veta pri vydávaní licencií v zbrojárskom priemysle.

Čítajte viac Prezidentkino veto zabrzdí vznik nového ministerstva. SNS tvrdí, že rezort by priniesol štátu miliardy

Čaputová upozornila na viaceré „prílepky“, ktoré podľa prezidentskej kancelárie zásadne menia pravidlá vymenúvania šéfov dôležitých kontrolných orgánov či riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Najviac výhrad prezidentky smeruje k zmene spôsobu vymenúvania a odvolávania predsedov Štatistického úradu (ŠÚ) a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Ústavnoprávny výbor však výhrady prezidentky odmietol, opozícia kritizovala, že nechcú vysvetliť, prečo pripomienky Čaputovej odmietajú. Poslanec Tibor Gašpar (Smer) uviedol, že si argumenty nechá na diskusiu v pléne a nebude sa vyjadrovať na výbore. Všetko podstatné je podľa koaličných poslancov uvedené v dôvodovej správe. Tú považuje poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Lucia Plaváková za nedostatočnú.