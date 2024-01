Taraba v Ide o pravdu: Policajti nepôjdu strieľať medvede. Debaty v koalícii by boli potrebné, ak by prezident zostal straníkom

Spolupráca s políciou pri likvidácii problémových medveďov neznamená, že ich policajti pôjdu strieľať, uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba v relácii Ide o pravdu. Ak by bolo potrebné medveďa zlikvidovať v intraviláne obce, tak by po súhlase okresného úradu zabezpečili oblasť, keďže v intravilánoch nie je možné poľovať. Na odstrel by prišiel poľovník. Súčasný model považuje za ťažkopádny a nákladný.

Pri zonácii národných parkov je najkľúčovejšie, aby čo najviac subjektov, ktoré tam sú, mali predvídateľné podmienky, aby vedeli čo sa v tom priestore môže a nemôže aj v budúcnosti a tiež, aby tam zostal čulý ruch „pri zachovaní najvyššej ochrany prírody“. Minister plánuje prostredníctvom komisie zhodnotiť doterajšie zonácie národných parkov a následne rezort dá podnety na prípadné zmeny.

„Nám Európska únia neprikázala urobiť zlú zonáciu… Rakúska ministerka životného prostredia mi povedala, že u nich sa niektoré zonácie dolaďovali desať rokov,“ uviedol Taraba. Tvrdí, že predošlé vedenie rezortu nastavilo podmienky tak, že „desiatky miliónov eur musia ísť do národných parkov, pretože nemajú ani na výplaty“.

„Vyhnali odtiaľ aj dobytok z okrajových častí národných parkov, aby nemohli spásať lúky a miesto toho nakúpili traktory, ktoré tam dnes kosia seno a nevedia čo s tým senom, tak to hádžu kade-tade. Takto nevyzerá ani ochrana prírody, máme povinnosť udržiavať biodiverzitu, biotopy, na to potrebujete aj agrárny sektor, ktorý tam má fungovať,“ povedala Taraba.

Musíte nájsť symbiózu s turizmom, agroturizmom a lokálnym životom, uviedol Taraba a ako príklad dal národné parky v Rakúsku či Švajčiarsku. „Toto neviete urobiť bez toho, aby ste aktívne nekomunikovali so všetkými,“ povedal a dodal, že to nemôžete urobiť od stola.

Pri koalícii Taraba uznáva logiku rozdelenia postov podľa výsledku volieb. Hovorí však, že situácia by sa zmenila, keby zvíťazil kandidát, ktorého by podporili strany koalície a zároveň by zostal v straníckej politike. To by potom mohlo vyvolať debatu o zmenách. Dodal však, že to je na internú diskusiu koaličných strán.

