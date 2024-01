Danko pri nehode zdemoloval semafor, odhalila ho olejová stopa. Trafil som stĺp, no a čo, reagoval

Danko: Stĺp zaplatím, ak bude treba Video Zdroj: Andrej Danko/facebook

Šéf národniarov sedel za volantom auta, ktoré podľa informácií portálu Startitup.sk narazilo do semaforu. Svetelná križovatka je momentálne nefunkčná. Portál zároveň informoval, že Danko nehodu bezprostredne neohlásil na polícii a s nabúraným autom odišiel preč. Polícia ho neskôr našla aj na základe olejovej škvrny, ktorá viedla do politikovej garáže.

Redaktorom portálu Danko potvrdil, že bol účastníkom nehody a udalosť okomentoval slovami: „Trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatím, som poistený, nie je to žiaden problém. Všetko je ohlásené na polícii". Zároveň odmietol reagovať na otázku, či z miesta nehody ušiel ešte pred ohlásením nehody na polícii.

Incident potvrdil aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). „Policajný prezident ma ráno informoval, že sa stala nehoda podpredsedovi národnej rady. Nedošlo k žiadnemu ohrozeniu ani života, ani zdravia iných obyvateľov, ani nejakej škode na majetku,“ uviedol Šutaj Eštok.

Danko: Dostal som šmyk, priznávam

Danko sa k nehode vyjadril v piatok aj na sociálnej sieti Facebook. „Tak ako každý smrteľník, aj ja môžem mať dopravnú nehodu. Stalo sa mi to. Priznávam sa, dostal som večer šmyk, čo asi nie je nič nezvyčajné. Narazil som do stĺpa, ohlásil som to poisťovni, oznámil som to magistrátu. Ak treba ešte niečo urobiť, všetko splním,“ povedal.

S políciou je súčinný. „Verím, že sa s tým polícia vysporiada a keby nie, tak som si vedomý svojej zodpovednosti,“ hovorí vo videu na sociálnej sieti. „Asi so stĺpom by som ťažko spisoval poistnú udalosť. Nech už si každý urobí svoj názor,“ dodal a zopakoval, že sa k nehode hlási a stĺp poškodil. „Určite ho zaplatím, ak bude treba.“