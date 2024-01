Opozícii prekáža, že Danko odišiel z miesta činu: Mal by odstúpiť. Fico sa ho zastal, Pellegrini pripúšťa vyvodenie zodpovednosti

Danko reaguje na nočnú nehodu Video Zdroj: FB/Andrej Danko

Danko sa k nehode priznal, uviedol, že ju nahlásil, je súčinný aj s políciou a škodu chce nahradiť. Opozícia mu na to, aby odstúpil, dáva čas do pondelka.

Mal by odstúpiť

Líder PS Michal Šimečka v reakcii uviedol, že ak politik spôsobí dopravnú nehodu, má počkať na políciu. „Nie utiecť z miesta činu. Politik by mal ísť príkladom, nie ukazovať verejnosti, že je kvôli svojej funkcii nad zákonom. Pán Danko by mal teraz jednoznačne vyvodiť zodpovednosť,“ uviedol. Danko pre TV Joj uviedol, že nevedel, že mal na mieste činu ostať. Na otázku, prečo neostal na mieste činu uviedol, že so stĺpom nevie spísať poistnú udalosť.

K výzve sa pridáva aj predseda KDH Milan Majerský. „Andrej Danko by sa mal zachovať ako chlap a odstúpiť zo svojej funkcie podpredsedu NR SR. To, že jeden z najvyšších ústavných činiteľov po spáchaní dopravnej nehody ujde z miesta činu, len vyvoláva otázky prečo sa tak stalo,“ povedal.

Podľa Majerského mal Danko zavolať policajnú hliadku a svoj čin oznámiť. „To sa nestalo. Nová vláda sľubovala priniesť novú politickú kultúru a tento čin je len ďalším dôkazom toho, že svoje sľuby nedokážu napĺňať. Vyzývame preto Andreja Danka, aby vzdal svojej funkcie a verejne sa ospravedlnil,“ dodal líder KDH.

K výzve sa pridala aj SaS. „Jeho nočná autonehoda totiž vyvoláva toľko pochybností, že je jeho zotrvanie vo funkcii neudržateľné,“ uviedol predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling. Kritizuje, že sa nepodrobil dychovej skúška. Juraj Krúpa považuje za zvláštne, že polícia odmieta uviesť, či sa podrobil dychovej skúške, alebo krvnému testu.

Gröhling pripomína, že v minulosti v jednom z rozhovorov priamo v rádiu priznal, že nevládze, lebo toho veľa popil. „Dokonca priznal, že pred tlačovou besedou, na ktorej bozkával výložky, vypil tri poháre vína. Je preto vážne podozrenie, že dnešnú autonehodu spôsobil pod vplyvom alkoholu. To, že z miesta činu ušiel a nepodrobil sa dychovej skúške, znie takmer ako priznanie,“ hovorí.

„Ak sa Andrej Danko cíti natoľko bezpečne, že môže po nociach sám jazdiť autom, zrejme nepotrebuje žiadnu ochranku,“ dodáva Gröhling. Podľa podpredsedníčky SaS Janky Bittó Cigánikovej by mal Andrej Danko podstúpiť testy na prítomnosť alkoholu či iných omamných látok. „Toto sa dá zistiť aj tri dni spätne. Vyzývame Danka, aby podstúpil tieto testy a vylúčil akékoľvek pochybnosti,“ doplnila Bittó Cigániková.

Ak sa preukáže, že ušiel, aký je to príklad pre občanov? Pýta sa Pellegrini

Pellegrini sa o incidente dozvedel počas rokovania s predsedom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom a nemá viac detailov. „V prípade, že by sa potvrdil, že pán predseda SNS a podpredseda NR SR bol účastníkom dopravnej nehody a nezachoval sa tak ako sa má každý občan v zmysle zákona pri dopravnej nehode zachovať, samozrejme, je to potom otázka na vyvodenie politickej zodpovednosti,“ reagoval.

Počkať si chce na detaily. „Neviem fakty a nemám detaily. Ale v rámci politickej slušnosti si myslím, že vo vyspelom svete, ak by sa potvrdilo, že podpredseda NR SR havaroval a z nehody ušiel alebo sa snažil nehody zatajiť, tak by pravdepodobne k nejakej forme vyvodenia zodpovednosti by malo dôjsť,“ povedal Pellegrini.

Pripomenul, že počas bývalých vlád Smeru museli odísť viacerí jej predstavitelia. „Ak by sa potvrdilo, že pán podpredseda porušil zákon úplne zjavne, tak určite by musel na to reagovať. Minimálne vo vzťahu k svojej pozícii v NR SR, ale ja ho k tomu vyzývať nebudem,“ dodal Pellegrini s tým, že inú zodpovednosť vyvodia príslušné orgány. „Určite to nemôžeme prejsť len tak. Ak sa to potvrdí, aký to bude vzor pre občanov SR, že ak poškodia majetok a odídu z miesta činu… neviem, či je toto normálne správanie,“ hovorí Pellegrini.

Fico: Nehodu neberiem ako vážnu vec

Dopravná nehoda, akú mal podpredseda NR SR Danko sa môže stať komukoľvek. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii predseda vlády Robert Fico s tým, že taká vec sa stáva tisícom ľudí na Slovensku. Podľa premiéra ide v tejto súvislosti o normálny ľudský príbeh a nie o vážnu vec.

„Jednoducho idete autom, dostanete šmyk a trafíte nejaký stĺpik alebo nejaký semafor,“ povedal Fico s tým, že takéto veci sa nemajú škandalizovať. Danko totiž podľa Fica veľmi jasne vysvetlil, že nedošlo k žiadnemu zraneniu. „Tak jednoducho dostal šmyk a vrazil do nejakého semaforu,“ skonštatoval Fico s tým, že Danko celú vec priznal.

Mikulec chce, aby polícia zverejnila postup

Hnutie Slovensko tiež vyzvalo Danka vzdať sa funkcie. Ak tak neurobí do pondelka, poslanci Igora Matoviča chcú zvoliť ďalší postup aj s opozičnými kolegami. „Chceme počkať do pondelka, či sa zachová ako chlap. Je tu potom ešte aj predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas),“ povedal predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš.

Matovič povedal, že Danko bol po nehode vulgárny, agresívny a pod vplyvom alkoholu. Či sa podrobil dychovej skúške, však nie je známe. SaS uviedla, že podľa ich informácií dychovú skúšku nevykonala. „Ak by ožratý nebol, zobral by si z miesta činu značku, ktorá mu odpadla z auta a v kľude by tam zostal,“ domnieva sa Matovič. Zdôraznil, že pri tom semafore bežne stoja ľudia a Danko je „nový Dedeček“.

Je šťastím, že tam zrovna v tom čase nikto nestál. „Mohlo tam byť dieťa kohokoľvek z nás,“ dodal. Podľa šéfa hnutia Slovensko neobstojí ani Dankova výhovorka, že dostal šmyk, pretože bratislavské cesty boli suché. „Mohol dostať šmyk, ak v tej zákrute išiel tak dobrou stovkou,“ povedal. Poslanec Roman Mikulec (Slovensko) chce, aby sa zverejnil postup policajtov pri riešení Danka. Pripomenul, že ak Danko poškodil semafor, má ísť o trestný čin, preto budú čakať na vyšetrenie nehody a vyjadrenie orgánov Policajného zboru.