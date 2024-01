Veľký prehľad: Ktorí špecialisti chýbajú v ambulanciách a koľko si počkáte na termín?

Ak ste sa za posledné roky snažili objednať k špecialistovi, hľadali si nového obvodného lekára, či len popri vyšetrení prehodili pár slov s prepracovanou sestričkou, zrejme nepopriete, že ľudí v zdravotníctve je ako šafranu. Čakárne sú od uvoľnenia covidových opatrení ešte plnšie, ako predtým a ani termín na presný čas už často nezaručí, že sa u lekára zdržíte menej, ako pár desiatok minút. A to v prípade, že sa na termín k špecialistovi vôbec dostanete.

Ministri Z. Dolinková a T. Drucker o riešení nedostatku zdravotníkov Video Zdroj: TA3

Ako sme informovali v nedávnom článku, ministerstvo, analytici aj samotní zdravotníci sa zhodujú, že v systéme už dnes chýbajú tisíce lekárov so sestrami. Najhoršie je to práve v prípade expertov ošetrovateľskej starostlivosti.

Kým dnes rezort zdravotníctva odhaduje deficit lekárov na dvetisíc a sestier na štyritisíc, nedávna štúdia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) predpokladá, že ak by sme pre potreby starnúcej populácie mali vyčleniť v budúcnosti rovnakú lekársku kapacitu ako dnes, do roku 2055 nám budú v systéme chýbať nielen tisíce lekárov, ale až vyše 12-tisíc sestier. Sama komora sestier už dnes uvádza ešte dramatickejšie čísla. „Chýba nám vyše 14-tisíc sestier a podľa OECD sme jedinou krajinou, ktorá sestry permanentne stráca, nie naberá," upozorňuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA).

Prečítajte si, ako sú na tom zdravotné poisťovne a nemocnice na Slovensku s personálnym stavom, koľko im chýba lekárov či sestier a ktoré špecializácie sú na tom najkritickejšie.

Čítajte viac Kto nás bude liečiť? Chýbajú tisíce sestier aj lekári

Poisťovne

VšZP (Alena Krčová, hovorkyňa)

Typy nedostatkových špecializácií sa v každom kraji líšia. Aktuálne napríklad v Trenčianskom kraji evidujeme ako nedostatkové špecializácie gastroenterológiu a diabetológiu, v Prešovskom kraji zasa reumatológiu, či pľúcne. V Banskobystrickom kraji medzi nedostatkové špecializácie patrí detská psychiatria a reumatológia, v Bratislavskom kraji to je hepatológia a endokrinológia. Všeobecne tiež možno uviesť, že medzi nedostatkové špecializácie zaraďujeme aj detské odbornosti.

VšZP sa však aj v tomto smere snaží vychádzať poistencom v ústrety a poskytuje im súčinnosť pri hľadaní poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, avšak aj zdravotná poisťovňa naráža na kapacitné limity a ochotu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V takomto prípade úlohu v oblasti manažmentu pacienta zohráva nielen naša webová stránka, ale aj call centrum, na ktoré sa môžu poistenci obrátiť pri hľadaní vhodného PZS či v prípade iných otázok.

Najdlhšie čakacie doby VšZP:

špecializácia počet dní hepatológia 55,35 detská dermatovenerológia 53,05 pediatrická urológia 47,10 psychoterapia 46,50 reumatológia 39,35 angiológia 38,15 geriatria 35,87 endokrinológia 34,45

Union (Kristína Baluchová, hovorkyňa)

Podnety od poistencov ohľadom hľadania lekárov evidujeme. Medzi najviac žiadané špecializácie patria: pneumológia, neurológia, diabetológia, endokrinológia, urológia, imuno-alergológia, gastroenterológia, detská psychiatria, detská neurológia, detská gastroenterológia a ďalšie odbornosti. Medzi kritické odbornosti patrí dlhodobo aj pediatria. Union ZP má otvorenú a transparentnú politiku zazmluvňovania nových lekárov, máme záujem o uzavretie zmluvy s každým lekárom – špecialistom, ktorý splní zákonom stanovené podmienky. Našim poistencom v niektorých prípadoch pomáhame nájsť kapacitne dostupného lekára, v prípade záujmu nás môžu kontaktovať.

Dôvera (Matej Štepiansky, PR špecialista)

Naši poistenci najčastejšie hľadajú endokrinológa, detského neurológa a detského alergiológa. Čo sa týka lekárov-špecialistov, kde evidujeme najväčší dopyt pacientov, na našom webe https://mapazdravotnictva.sk/#sas si môžete pozrieť prehľad 20 najviac navštevovaných odborností špecialistov a aktuálnu situáciu v jednotlivých regiónoch.

Čítajte viac Žiarska pôrodnica je zatvorená. Primátor je nahnevaný, avizuje tvrdé rokovania

Nemocnice

Národný ústav detských chorôb (NÚDCH), Dana Kamenická, hovorkyňa

Čo sa týka lekárov, v Národnom ústave detských chorôb dlhodobo pracujeme s lekárkami a lekármi, ktorí k nám nastupujú po skončení štúdia a pod vedením skúsenejších kolegov si postupne zvolia špecializáciu, ktorá im je najbližšia a chceli by sa v nej špecializovať. Takýmto spôsobom sa v NÚDCH snažíme aj predchádzať nedostatku lekárov. Čo sa týka sestier, evidujeme nedostatok sestier predovšetkým na Detskej klinike, Klinike detskej psychiatrie, Klinike detskej neurológie, Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny a iných pracoviskách. Sestry hľadáme permanentne a celkovo by sme potrebovali prijať zhruba viac ako 60 sestier.

Penta Hospitals SK, Bianka Krejčíová, PR špecialistka

Veľkú úlohu v otázke nedostatku personálu na Slovensku zohráva regionálnosť a nerovnomerná distribúcia ľudských zdrojov naprieč sektorom. Koncentrácia vysokého počtu lekárov na veľkých klinikách v krajských mestách je na prvý pohľad prirodzená, z pohľadu okresných regiónov nie však systémová. Je teda prirodzené, že aj naša sieť pociťuje nedostatok zdravotníckeho personálu. Neustále však robíme maximum pre zachovanie aktuálneho rozsahu zdravotnej starostlivosti na všetkých našich pracoviskách. Celoročne tiež vyvíjame aktivity na prilákanie mladých absolventov.

Najvýraznejší nedostatok personálu vo všeobecnosti vidíme v odbornostiach pediatria, rádiológia, v chirurgických odboroch i v špecializo­vaných pediatrických odbornostiach. Najnižší záujem pociťujeme zo strany študentov v menej rozvinutých regiónoch s prirodzeným i migračným úbytkom obyvateľstva, čo koreluje so všeobecným nezáujmom dlhodobého pôsobenia v týchto regiónoch.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach, Monika Krišková, hovorkyňa

K optimálnemu stavu nám chýbajú najmä sestry. Ich nedostatok pociťujú zdravotnícke zariadenia v celej EÚ. V UNLP by sme potrebovali rozšíriť najmä rady sestier so špecializáciou v inštrumentovaní na operačných sálach a špecializáciou v odbore anestéziologická a intenzívna starostlivosť. Situáciu sa snažíme riešiť aktívnou personálnou politikou – náborom na stredných zdravotníckych školách a lekárskych fakultách v odbore ošetrovateľstvo. Vzhľadom k dobrej spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ nedostatok lekárov nepociťujeme, určite by sme však privítali posilnenie v odboroch urgentnej medicíny a urológie.

Fakultná nemocnica Nitra, Tatiana Kubinec, hovorkyňa

V zmysle Optimalizácie siete nemocníc máme v pláne podporiť personálne kapacity v internistických disciplínach, ktoré sú nedostatkové naprieč celým Slovenskom, ako hepatológia, hematológia, radiačná onkológia, rádiológia. Aktuálne posilníme k 1.2.2024 ORL kliniku príchodom lekárky z Prahy, pričom v rámci chirurgických odborov sa snažíme doplniť stav gynekológov. Momentálne FN Nitra netrpí nedostatkom stredného zdravotníckeho personálnu sestier a praktických sestier. Aby sme v budúcnosti predišli tomuto problému, aktívne motivujeme žiakov a študentov základných a stredných škôl reálnou prácou sestier formou dňa otvorených dverí, kedy sme ako prvá nemocnica dňa 7.12.2023 otvorili brány našej nemocnice a v spolupráci so Strednou zdravotníckou školu v Nitre a UKF v Nitre prezentujeme prácu sestier a možnosti štúdia.

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, Ružena Maťašeje, hovorkyňa

Vo FNsP F.D. Roosevelta pracuje aktuálne 784 sestier a 42 pôrodných asistentiek. Hoci sa nemocnici zatiaľ darí zabezpečiť prevádzku jednotlivých oddelení, k ideálnemu stavu jej chýba približne 60 sestier a 10 pôrodných asistentiek. Najakútnejšia situácia je na Oddelení centrálnych operačných sál, kde by sme potrebovali prijať 20 operačných sestier. Sestry nám chýbajú aj na Neonatologickej klinike SZU a Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a rovnako pôrodné asistentky. Je úzky okruh špecializácii, v ktorých sa nám lekári dopĺňajú ťažšie, avšak aktuálne je počet lekárov v našej nemocnici viac-menej stabilný.

Univerzitná nemocnica Bratislava, Eva Kliská, hovorkyňa

Personálnou situáciou Univerzitnej nemocnice Bratislava sa intenzívne zaoberáme. Snahou vedenia UNB je v prvom rade zabezpečiť kvalitnú a plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť našim pacientom. Samozrejme vnímame aj situáciu v zdravotníctve, kde je nedostatok sestier problémom nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách Európy a ktorý sa postupnými krokmi v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva snažíme riešiť. V rámci našej nemocnice sa situáciu snažíme stabilizovať, posilnili sme náborovú kampaň, sestrám ponúkame finančné a nefinančné benefity a tiež možnosť vzdelávania na vysoko špecializovaných pracoviskách koncových nemocníc a po získaní praxe možnosť kariérneho postupu. Ďalšou aktivitu, ktorú v tejto oblasti plánujeme v najbližších mesiacoch je nábor študentov na stredných a vysokých školách. Pre nové sestry, ktoré s nami podpíšu pracovnú zmluvu navyše ponúkame náborový príspevok v hodnote 4-tisíc eur.

Fakultná nemocnica Trenčín, Martina Holecová, hovorkyňa

Na optimálne zabezpečenie prevádzky našej nemocnice by sme potrebovali prijať 15 lekárov a 67 sestier. Lekárov potrebujeme doplniť na viacero našich oddelení, predovšetkým na geriatrické oddelenie, pediatriu, onkológiu, ORL oddelenie a pľúcne. Rovnako sestry potrebujeme doplniť na viacero oddelení, najväčší nedostatok pociťujeme na geriatrickom oddelení, kardiologickom oddelení a na urgentnom príjme. Zdravotná starostlivosť o našich pacientov je napriek tomu poskytovaná v plnom rozsahu. FN Trenčín aktívne vykonáva nábor nových pracovných síl v uvedených kategóriách, či už formou účasti na veľtrhoch, návštevou univerzít a prostredníctvom sociálnych sietí. Uchádzačom ponúkame rôzne benefity – náborový príspevok, dochádzkový bonus, týždeň dovolenky nad rámec Zákonníka práce a ďalšie. V roku 2023 sme zároveň začali ponúkať štipendijný príspevok, na ktorý máme uzatvorených 20 Zmlúv o poskytnutí štipendijného príspevku ( 7 študentov všeobecného lekárstva, 1 študentka pôrodnej asistencie, 12 študentov ošetrovateľstva), ktoré zaväzujú študentov k nástupu do našej nemocnice po úspešnom absolvovaní ich štúdia.