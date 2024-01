Dve stíhačky, nula letísk. Rekonštrukcia Sliača sa posúva, F-16 môžu zostať v USA do roku 2026

Stíhačka F-16: prvý slovenský sokol už ovládol nebo Video Zdroj: TV Pravda

Spoločnosť Lockheed Martin vyrobila pre Slovensko prvé dve stíhačky typu F-16. „Dodávka prvých dvoch prúdových lietadiel F-16 Block 70 na Slovensko znamená rozhodujúci východiskový bod pre posilnenie obranných schopností krajiny,“ uviedol viceprezident spoločnosti OJ Sanchez. Lietadlá sa zatiaľ fyzicky nachádzajú v USA, na Slovensko prídu do konca júna.

„Prvé tri lietadlá F-16 Block 70 budú dodané na Slovensko v prvej polovici roka 2024, zvyšných 11 kusov bude dodaných v druhom polroku 2025,“ potvrdilo ministerstvo obrany pre Pravdu. Stále je však otázne, kde sa budú bojové lietadlá nachádzať a kedy dorazia na naše územie.

Môžu zostať v Amerike

Čo najskorší príchod stíhačiek na Slovensko je pre krajinu viac než dôležitý. Vlani sa vláda Eduarda Hegera (Demokrati) rozhodla darovať Ukrajine sovietske MiG-29, ktoré tvorili základ flotily Ozbrojených síl SR. Pre Slovensko to bol výhodný obchod: zisk zhruba 200-miliónovej kompenzácie z Európskeho mierového nástroja a vojenská technika od USA v hodnote asi 700-miliónov dolárov za staré stroje, ktoré Slovensku už neslúžili.

Na Ukrajinu tak poslali tri migy ešte z Československej socialistickej republiky, použiteľné výhradne na náhradné diely, a ďalších desať migov, ktoré uzemnila vláda v roku 2022 a ktoré Ukrajinci použiť dokážu, lebo majú fabriku na servis sovietskych strojov a taktiež pilotov, ktorí na nich vedia lietať. Odvtedy náš vzdušný priestor strážia spojenci z NATO. Ochranu zabezpečujú Maďarsko, Nemecko, Česko a Poľsko. Dohoda o tzv. air policingu ale platí len do konca tohto roka a ministerstvo obrany predtým hovorilo, že plánuje obnoviť vlastnú spôsobilosť ochrany vzdušného priestoru už v roku 2025.

V hre je teraz však aj možnosť, že platnosť tejto dohody sa bude predlžovať. Ministerstvo obrany sa totiž snaží vyriešiť meškanie s obnovou Sliača tak, že dokončené F-16 nepôjdu na Slovensko, ale nechá ich u výrobcu. „Ministerstvo obrany požiadalo americkú stranu o možnosť využitia piatich kusov lietadiel počas už prebiehajúceho výcviku slovenských pilotov na základni Tucson po dobu 18 mesiacov. Táto možnosť je v súčasnosti zvažovaná a kalkulovaná oboma stranami. V takomto prípade bude všetkých 14 ks lietadiel F-16 na Slovensku v roku 2026,“ odpovedal rezort na otázky Pravdy.

V praxi to znamená, že Slovensko znovu začne strážiť svoj vzdušný priestor ešte neskôr. Stíhačky musia po prílete prejsť procesom zavedenia, vysvetľoval v rozhovore pre Pravdu úradnícky minister obrany a odborník v oblasti bezpečnostnej politiky Martin Sklenár. „Čím neskôr sem prídu, tým viac sa to bude ešte odďaľovať, a tým dlhšie budú musieť spojenci strážiť naše nebo,“ podotkol.

Nemajú kam pristáť

Kontrakt na nákup 14 stíhačiek F-16 najnovšej verzie Block 70 uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo a krajina tým pádom dostala väčší časový priestor na prípravu a výstavbu novej infraštruktúry, potrebnej pre moderné nadzvukové stíhačky. Vzniknúť mala na letisku Sliač do konca roka 2022.

Pôvodný termín dokončenia rekonštrukcie sľuboval v roku 2019 vtedajší minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS). Naplánované bolo rozšírenie existujúcich a vybudovanie nových rolovacích dráh, výstavba nového vchodu na letisko od obce Sielnica, umývacieho zariadenia pre lietadlá a budovy dočasného úložiska munície. Zámer však existoval iba na papieri, Gajdošov nástupca Jaroslav Naď (najprv OĽaNO, dnes Demokrati) ho zrušil a v roku 2020 nariadil vypracovať nový, ktorý by spĺňal požiadavky výrobcu na bezpečnú prevádzku F-16.

Nový projekt nielen zvýšil cenu modernizácie takmer trojnásobne, ale významne oddialil aj jej dokončenie. S tým, že Sliač nebude pripravený na prílet F-16, rátala ešte vláda Eduarda Hegera. Naď vlani na jar tvrdil, že rezort by mal za rok stihnúť pokročiť s časťou stavebných a rekonštrukčných prác tak, aby boli splnené aspoň minimálne požiadavky potrebné pre nové stíhačky. „Nie všetky z 33 projektov v rámci rekonštrukcie musia byť dokončené vtedy, keď prídu stíhačky. Niektoré veci, ako špecializovaná skúšobňa motorov, sa môžu realizovať potom,“ vysvetľoval.

Dokončená bola napríklad rekonštrukcia hangárov Husár pre parkovanie a obsluhu lietadiel. Ďalej treba vybudovať nové a rozšíriť existujúce rolovacie dráhy, stojiská lietadiel, vybudovať tiež vstup na letisko z obce Sielnica a obnoviť priestory pre integrovaný systém protivzdušnej obrany NATO, tzv. NATINAMDS.

Nový minister Robert Kaliňák však oznámil, že väčšina z týchto prác ešte ani nebola rozbehnutá. „Rekonštrukciu ešte nevieme začať minimálne rok. Aj keď budeme naďalej pokračovať v najvyššom tempe, aj keď to zrýchlime. Predchádzajúca vláda sa nestarala, tak teoreticky môžeme začať v lete,“ vyhlásil šéf obrany pred niekoľkými dňami. Ukončenie celkovej rekonštrukcie letiska Sliač je plánované na koniec roka 2025, spresnilo pre Pravdu tlačové oddelenie ministerstva obrany.

Vláda zvažuje Kuchyňu

Odhadovaná cena rekonštrukcie Sliača pre umiestnenie stíhačiek F-16 je zatiaľ 200 miliónov eur. Táto investícia však môže byť bezvýznamná, kým nová vláda Roberta Fica (Smer) zvažuje zmenu. Programové vyhlásenie vlády totiž hovorí, že koalícia „zváži možnosti zmeny umiestnenia lietadiel F-16 zo základne Sliač na základňu Kuchyňa“.

Ak by takáto zmena nastala, bolo by treba modernizovať aj letisko na Zahorí a stálo by to ďalšie milióny eur, upozorňoval Sklenár. „Bolo by tam treba postaviť aj veľa novej infraštruktúry pre to, aby spĺňalo všetky požiadavky. Nie je to len na nás, aby sme povedali, čo všetko F-16 potrebujú, ale aj na výrobcovi. Vláda USA to zastrešuje, dáva tomu poslednú pečiatku,“ zdôraznil. Pripomenul aj to, že v Kuchyni funguje Vojenský technický a skúšobný ústav, kde sa testuje munícia. Ak sem umiestnia stíhačky, bude treba harmonizovať prevádzku ústavu a letiska. Súčasne využívať dva vojenské prvky nie je možné, poznamenal Sklenár.

„Otázka je, či to má vôbec zmysel. Štrnásť lietadiel, ktoré majú na Slovensku pôsobiť, je silná spôsobilosť, ktorá má v plánoch kolektívnej obrany veľký zmysel. Štandardný prístup je, že takéto zmeny krajiny prediskutujú aj so svojimi spojencami v NATO,“ zhrnul.