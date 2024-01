Danko nebol jediný. Cuper, Kollár, Slota či Dubček... Pri nehodách politikov úradoval alkohol aj nepozornosť, niektoré skončili tragicky

Líder SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko vo štvrtok v noci narazil do semafora, z miesta nehody odišiel. Tvrdil, že nevedel, že tam musí zostať. Opozícia ho žiada, aby odstúpil z funkcie. Premiér Robert Fico sa ho zastal a predseda NR SR Peter Pellegrini tvrdí, že ak niečo porušil, mal by vyvodiť zodpovednosť.

Danko sa vyjadril k nehode: Priznávam sa, všetko zaplatím Video Zdroj: FB/Andrej Danko

September 1992 – Alexander Dubček, predseda Federálneho zhromaždenia

Jednou z najznámejších udalostí bola autonehoda z 1. septembra 1992, ktorej účastníkom bol bývalý predseda Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček. Jeho tmavomodré služobné BMW dostalo šmyk na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Prahou na úseku pri obci Jiřice. Dubčeka viezol šofér Ján Rezník, auto sa dostalo do šmyku a skončilo mimo vozovky. Obe osoby vymrštilo von z vozidla, pričom Dubčekovo telo sa našlo až približne 20 metrov od miesta nehody.

Foto: archív TASR Alexander Dubček, Autonehoda Dubčeka

S ťažkými zraneniami hrudníka a chrbtice ho previezli do najbližšej nemocnice v Humpolci, neskôr sa podrobil sérii ťažkých operácií. Dubček zomrel dva mesiace po nehode v pražskej Nemocnici na Homolke na následky zranení, ktoré počas nej utrpel. Okolnosti nehody vyvolávajú aj po 30 rokoch stále množstvo otáznikov. Bol to československý komunistický politik, ktorý presadzoval politickú ideu socializmu s ľudskou tvárou.

Foto: archív TASR Alexander Dubček, nehoda Autonehoda Dubčeka

November 1993 – Roman Zelenay, štátny tajomník MK SR

Na hraničnom prechode Lanžhot, asi kilometer pre českou colnicou, zahynul počas pracovnej cesty do nemeckého Meissenu štátny tajomník slovenského ministerstva kultúry Roman Zelenay. Zrážku s odstaveným maďarským kamiónom zavinil jeho vodič. Zelenaya, ktorý sedel nepripútaný na zadnom sedadle, vymrštilo cez zadné sklo a pri páde na vozovku sa smrteľne zranil. Vodič, ktorý bol pripútaný, utrpel zlomeninu ľavej lopatky a ľahší otras mozgu. Dvadsaťročnú kolegyňu, tlmočníčku z MK, vytiahli z auta s pomliaždeným ľavým ramenným kĺbom a otrasom mozgu. Zelenay bol zakladajúcim členom Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS). Niektorí poslanci vtedy poukazovali na to, že slovenskú stranu k vyšetrovaniu nepripustili a jeho pitevný protokol z Česka slovenskej strane nikdy neposkytli.

Foto: TASR/Štefan Puškáš Roman Zelenay, Lanžhot Počas služobnej cesty do nemeckého Meissenu 1. novembra 1993 pri tragickej autonehode, neďaleko Lanžhotu zahynul štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Roman Zelenay. Na snímke havarované auto.

Foto: TASR/Štefan Puškáš Roman Zelenay Počas služobnej cesty do nemeckého Meissenu 1. novembra 1993 pri tragickej autonehode, neďaleko Lanžhotu zahynul štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Roman Zelenay. Na snímke havarované auto.

Február 1994 – Anton Ďuriš a Vladimír Čech, predstavitelia Demokratickej stra­ny

Poprední predstavitelia Demokratickej strany (DS) Anton Ďuriš a Vladimír Čech doplatili na zamrznutú vozovku pri Plešivci. Obaja cestovali z Košíc do Banskej Bystrice na oblastnú zlučovaciu konferenciu DS a KDS. Ich automobil Škoda Favorit, ktorý riadil Anton Ďuriš, prešiel v obci Plešivec pri Rožňave do protismeru a narazil do protiidúceho autobusu. Obaja politici boli na mieste mŕtvi.

November 1994 – Marián Andel

Niekdajší čestný predseda SNS Marián Andel skončil v nemocnici ministerstva vnútra so zlomenou hrudnou kosťou, tromi rebrami a množstvom odrenín po tom, ako sa jeho tmavosivé BMW zrazilo s červenou toyotou. Nehoda sa odohrala na výpadovke z Bratislavy na Senec. Vodič toyoty utrpel šok a otras mozgu.

Jún 1998 – Robert Fico, poslanec za SDĽ

Pred viac ako 15 rokmi bol účastníkom nehody ešte ako poslanec za SDĽ aj Robert Fico. Havaroval v obci Jatov, okres Nové Zámky, potom čo, mu nedal vodič Škody prednosť v jazde. Auto šoféroval Fico. Z čelnej zrážky vyviazol poslanec s menšími zraneniami na tele od popruhov a tržnou ranou na kolene.

Foto: Profimedia Robert Fico, Predvolebná kampaň, 2002, Smer September 2002. Robert Fico na predvolebnom mítingu v Prešove.

Február 1999 – Gabriel Palacka, minister dopravy

Gabriel Palacka bol ministrom dopravy v rokoch 1998 až 1999. Vo februári 1999 sa po boku svojej manželky vracal z východného Slovenska do Bratislavy. Na rovnom úseku cesty neďaleko Zlatých Moraviec prešlo jeho služovbné BMW do protismeru, strhlo 20 metrov zábradlia, napokon skončilo v strome. Palacka utrpel zranenia panvy a chrbtice, vodiča museli z vraku vystrihovať. Najhoršie bola na tom politikova manželka, ktorá vypadla z auta. Všetci účastníci nehody skončili v nemocnici.

Foto: TASR/Rudolf Bihary Gabriel Palacka, nehoda Vrak osobného automobilu značky BMW, na ktorom havaroval 7. februára 1999 okolo 7. hod. ráno minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Gabriel Palacka s manželkou a služobným vodičom neďaleko Zlatých Moraviec. Škoda na automobile sa odhaduje na 1.5 milióna Sk.

Február 1999 – Peter Ďuračka

„Môžete mi vy…iť môj ctený poslanecký k..,“ povedal vo februári 1999 vtedajší poslanec za SDK Peter Ďuračka policajtom pri kontrole na alkohol po dopravnej nehode v centre Bratislavy. Po nehode s taxikárom ho mal Ďuračka fyzicky napadnúť. Vďaka poslaneckej imunite mu nehrozilo stíhanie. Poslanec vtedy vyhlásil, že nevidí dôvod, aby sa po škandále, ktorý spôsobil po dopravnej nehode, keď pri bitke zranil taxikára a oplzlo nadával policajtom, vzdal mandátu. Podľa jeho slov incident nevyprovokoval on, ale taxikár, do ktorého narazil.

Foto: TASR/Michal Jurči Peter Ďuračka Peter Ďuračka

Marec 2000 – Milan Kňažko, minister kultúry

V okrese Tábor v Českej republike havarovalo vozidlo vtedajšieho ministra kultúry SR Milana Kňažka. Okrem vodiča a ministra boli v aute aj herci Milan Lasica a Marián Labuda. Kým Kňažko a Lasica vyviazli s menej vážnymi zraneniami, Labuda utrpel niekoľko zlomenín.

Máj 2000 – František Javorský, KDH

Nehoda sa stala na hlavnej ceste medzi Žilinou a Martinom. Vodič nákladného auta, pod odbočkou do obce Stráňavy nedal prednosť v jazde a dostal sa do kolízie s osobným autom, ktoré šoféroval 66-ročný František Javorský. Išlo o bývalého poslanca KDH, ktorý pracoval na ministerstve vnútra. Ťažkým zraneniam na mieste nehody podľahol.

Mája 2000 – Magda Vášaryová, veľvyslankyňa SR v Poľsku

Účastníčkou dopravnej nehody sa neďaleko Žiliny stala veľvyslankyňa SR v Poľsku Magda Vášáryová. Nehodu spôsobil protiidúci poľský Opel, ktorý v zákrute pri vysokej rýchlosti dostal šmyk. Vášáryovú a jej vodiča hospitalizovali s ľahšími zraneniami. Poľský vodič sa pri nehode ľahko zranil, jedna jeho spolujazdkyňa bola zranená vážnejšie, druhá zomrela.

August 2001 – Mikuláš Dzurinda, predseda vlády

Na ceste z Belehradu do Nového Sadu v Srbsku havarovala kolóna delegácie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu. Desať ľudí utrpelo zranenia a dvaja zahynuli. Nehodu spôsobil protiidúci zahraničný motorista, ktorý pri neopatrnom predbiehaní v protismere narazil do slovenskej vládnej kolóny.

Foto: TASR/archív/Vladimír Benko Mikuláš Dzurinda, nehoda, 2001 Kolóna automobilov s členmi delegácie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu havarovala 31. augusta 2001 v ranných hodinách za Belehradom na ceste do Nového Sadu v Juhoslávii, keď do nej v protismere narazil mercedes s kragujevskou značkou. Pri vážnej dopravnej nehode zahynuli dve osoby, štyri osoby boli ťažko zranené a osem ľahko zranených. Na snímke odvoz havarovaných vozidiel z kolóny.

Apríla 2002 – Ján Čarnogurský, minister spravodlivosti

Pri Strečne v Žilinskom okrese havarovalo vládne BMW, v ktorom sa viezol minister spravodlivosti Ján Čarnogurský. Nehoda sa zaobišla bez zranení. Vodič Avie začal odbočovať vľavo z hlavnej na vedľajšiu cestu, a to v čase, keď ho už predbiehalo vládne BMW. Ani u vodiča Avie, ani u vodiča BMW, poručíka Mareka N. z Útvaru ochrany ústavných činiteľov, alkohol zistený nebol. Vinníkom nehody bol vodič Avie. V decembri 2000 bol však Čarnogurský účastníkom tragickejšej nehody. Jeho vozidlo sa zrazilo s dvoma ďalšími autami v okrese Banská Bystrica. Dvaja ľudia pri nehode zahynuli, štyria boli zranení.

Foto: TASR Ján Čarnogurský, nehoda Ministra spravodlivosti SR Jána Čarnogurského hospitalizovali 15. decembra 2000 v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici potom, ako havarovalo jeho služobné vozidlo pri Starých Horách v okrese Banská Bystrica. Na snímke havarované vozidlá osobné auto zn. Žiguli /vľavo/ a Avia /vpravo/ tesne po havárii. Tretím účastníkom nehody bolo vládne auto zn. BMW, v ktorom sa viezol minister Čarnogurský.

Minister Čarnogurský, ktorého vodič nehodu spôsobil, vyviazol so zranením krčnej chrbtice a otrasom mozgu, čo si vyžiadalo operáciu. Vodič ministerského BMW neprispôsobil rýchlosť jazdy podmienkam na vozovke.

September 2002 – Ivan Mikloš, vicepremiér

Vicepremiér SR Ivan Mikloš sa niekoľko dní pred voľbami stal účastníkom dopravnej nehody, ktorá sa stala pred mestom Svit v okrese Poprad. Mikloš i jeho vodič vyviazli bez zranení. Nehodu spôsobil kamión, ktorý išiel neprimeranou rýchlosťou, nedodržal bezpečnú vzdialenosť a narazil do vládneho BMW.

Február 2003 – Ľudovít Kaník, minister práce

Zľadovatená vozovka bola príčinou dopravnej nehody, ktorej účastníkom sa stal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník. K udalosti došlo pri obci Hodruša-Hámre, kde vodič jeho vládneho bavoráka neprispôsobil jazdu stavu vozovky, dostal šmyk a auto narazilo do stĺpa. Pri nehode nebol nikto zranený. Vodič nedodržal bezpečnostné predpisy.

August 2003 – Rudolf Schuster, prezident

Prezident Rudolf Schuster bol účastníkom dopravnej nehody niekoľkokrát. „Ja som nezničiteľný,“ povedal po nehode v roku 2003 v nebezpečnom novobanskom „lieviku“. Prezident neutrpel žiadne vážne zranenia. Krvavá ostala len jeho košeľa. Vodiča, ktorý narazil do prezidentskej limuzíny, čakalo disciplinárne konanie. K autonehode prezidentskej kolóny, ktorá smerovala do Banskej Bystrice, došlo asi kilometer pred Novou Baňou. Fabia s nitrianskou značkou neuposlúchla výstražné svetlá policajtov. Vodič prudko zabrzdil, načo začali brzdiť aj autá v kolóne a sprievodné vozidlo narazilo zozadu do auta, v ktorom sedel pripútaný prezident. Okamžite po nehode Schustera ošetril lekár František Samsely a obviazal mu ruku.

Foto: ČTK / Földeši Miroslav Rudolf Schuster Hasič hovorí s vodičom po hromadnej zrážke automobilov, do ktorej sa 2. januára na diaľnici neďaleko Nitry dostali niektoré vozidlá z kolóny slovenského prezidenta Rudolfa Schustera.

Foto: Štefan Puškáš/TASR SR, Vinosady, dopravná nehoda, Schuster, sprievod, kolóna, auto Pri obci Vinosady smerom z Pezinka na Modru došlo v piatok 15. júna 2001 krátko pred 17. hod. k dopravnej kolízii kolóny áut sprevádzajúcich prezidenta SR Rudolfa Schustera. Po zrážke ostali nepojazdné dve vozidlá Volvo zo sprievodu prezidenta a Felícia firmy Coca Cola.

Október 2004 – Víťazoslav Moric, bývalý poslanec NR SR

Bývalý poslanec Víťazoslav Moric zrazil ráno o pol šiestej 35-ročnú Ivetu prechádzajúcu pravdepodobne cez priechod v Považskej Bystrici. Bola v polovici cesty, keď ju zachytil Moricov mercedes. Podľa očitého svedka sa auto zjavilo ako blesk z neba. Nebol pod vplyvom alkoholu, ani neprekročil v meste povolenú rýchlosť. Žena zomrela v nemocnici počas operácie. Exposlanca odsúdil na jeden rok podmienečne so skúšobnou lehotou dva roky. Zároveň mu na jeden rok zakázal šoférovanie.

Foto: Ivan Majerský Víťazoslav Moric Víťazoslav Moric

December 2004 – Ľubomír Dolgoš, minister pre správu a privatizáciu

V dôsledku ťažkých zranení po autonehode zomrel v Bratislave bývalý minister pre správu a privatizáciu národného majetku SR Ľubomír Dolgoš.

Apríl 2005 – Stanislav Kropilák, poslanec ANO

Vtedy ešte čerstvý poslanec za ANO Stanislav Kropilák sa stal účastníkom dopravnej nehody v Bratislave. Nehoda sa stala po naháňačke s policajným autom. Vozidlo, ktoré Kropilák šoféroval, išlo v protismere a takmer sa zrazilo s policajným autom. Unikajúceho poslanca policajti prenasledovali, no ušiel im. Auto, v ktorom jazdila bývalá basketbalová legenda, neskôr v rýchlosti 100 km/h vyšlo z cesty na parkovisko a zrazilo muža, ktorému prešlo po chodidlách. Kropilák z miesta činu ušiel, opustené vozidlo sa našlo neďaleko miesta nehody. Kropilák sa polícii priznal o deň neskôr.

Foto: TASR/Pavel Neubauer Stanislav Kropilák Stanislav Kropilák

November 2005 – Ján Cuper, poslanec HZDS

Alkohol spôsobil, že poslanec NR SR za HZDS Ján Cuper nezvládol miernu zákrutu v Modre, zdemoloval dopravnú značku a narazil do odstaveného auta. Výhovorky, že mu niekto vbehol do cesty, nepomohli. Neskôr sa ukázalo, že Cuper bol pod vplyvom alkoholu. Bolo to zrejmé už na prvý pohľad z jeho vyjadrení po nehode.

Jún 2006 – František Tóth, minister kultúry

Bývalý minister kultúry František Tóth zahynul pri dopravnej nehode po tom, čo sa jeho auto zrazilo s vlakom pri Trnave v obci Šelpice. Nehoda sa stala na priecestí bez závor, ktoré exminister údajne prechádzal na červené svetlo. V aute bol exminister sám. Vtedy Štyridsaťtriročný Tóth bol ministrom do apríla 2006, vo voľbách v tom istom roku kandidoval za stranu Nádej.

Foto: Profimedia František Tóth, nehoda Bývalý slovenský minister kultúry František Tóth zahynul 13. júna pri dopravnej nehode.

Jún 2006 – Ján Langoš, riaditeľ Ústavu pamäti národa

Ján Langoš tragicky zahynul 15. júna 2006 pri autonehode medzi obcami Turňa nad Bodvou a Drienovec, keď vo vysokej rýchlosti narazil do vozidla plne naloženého štrkom. Predtým prežil dve havárie, ako federálny minister vnútra dostal v novembri 1994 šmyk v zákrute pri obci Chminianska Nová Ves. Auto šoféroval on a spolujazdcami boli jeho dcéra a niekdajší minister kultúry SR Ladislav Snopko.

Foto: ČTK/Lázár Peter Ján Langoš, nehoda Policajti ohľadávajú vrak auta, v ktorom zahynul Ján Langoš.

Obaja boli ťažko zranení, dcéra Langoša utrpela ľahší otras mozgu, zopár rezných rán a pomliaždenín. Langoš sa liečil na traumatológii v prešovskej nemocnici a ešte dlho chodil pre kovovú ortopedickú náhradu v ramene a v nohe s barlami. Vo februári 1998 ako predseda Demokratickej strany a poslanec NR SR havaroval neďaleko Nitry, keď strhol riadenie po tom, čo mu do cesty vbehlo zviera. Následne ho museli hospitalizovať na anestéziologicko-resuscitačnom oddelení nemocnice v Nitre. Zranenia nemali vážny charakter.

September 2006 – Pavol Hrušovský, predseda KDH

Na ceste medzi Veľkým Lapášom a Nitrou nezvládol riadenie predseda KDH Pavol Hrušovský. V mikrospánku narazil do stromu a so zlomenou rukou, otrasom mozgu a poškodenou tvárovou časťou lebky skončil v nitrianskej nemocnici. Jeho stav bol podľa ošetrujúcich lekárov stabilizovaný. Hrušovský trpel po nehode amnéziou a okolnosti nehody si nepamätal.

Február 2007 – Ľubomír Jahnátek, minister hospodárstva

Minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek sa stal účastníkom nehody na diaľnici D1. V smere do Bratislavy sa zrazilo BMW ministra so Škodou Octavia. Minister aj šofér vyviazali bez zranení.

September 2008 – Ján Mikolaj, minister školstva

Minister školstva SR Ján Mikolaj havaroval pri návrate do Bratislavy z Ružomberka. Podpredseda vlády SR tam bol na návšteve Katolíckej univerzity pri príležitosti otvorenia akademického roka. Minister neutrpel žiadne zranenia. Vodič nákladného auta Renault prechádzajúci zo Žiliny smerom do Terchovej podľa prvotných informácií s najväčšou pravdepodobnosťou neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, svojím schopnostiam a poveternostným podmienkam.

Marec 2009 – Irena Belohorská, europoslankyňa

Pri výjazde z Považskej Bystrice na Trenčín zrazila poslankyňa Európskeho parlamentu Irena Belohorská 50-ročnú ženu. Podľa polície mala chodkyňa v čase zrážky viac než dve promile alkoholu v krvi a na cestu vkročila mimo priechodu pre chodcov. Neskôr zraneniam podľahla.

November 2009 – Jozef Medveď, minister životného prostredia

Účastníkom dopravnej nehody sa stal minister životného prostredia SR Jozef Medveď. Pri nehode nebol nikto zranený. K havárii došlo na ceste za Nitrou smerom na Zlaté Moravce, minister nešoféroval.

Jún 2013 – Ján Richter, minister práce

Vládna limuzína s vtedajším ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom skončila v poli. Nehoda sa stala na rýchlostnej ceste R1 pri obci Pata v okrese Galanta. K nehode došlo počas veľkej búrky. Limuzína, v ktorej sedel, dostala šmyk a vyletela do poľa. Posádku auta s drobnými zraneniami previezla sanitka do nemocnice. Minister, ktorý sedel na zadnom sedadle, priznal, že počas nehody nebol pripútaný. Ministra bol hneď po prevoze do ružinovskej nemocnice pozrieť premiér Robert Fico aj ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a minister vnútra Robert Kaliňák. Do nemocnice ho priviezli v obleku.

Foto: Profimedia Ján Richter, Nehoda Minister práce Ján Richter na prvej TB po dopravnej nehode.

Tri dni po nehode so slzami v očiach vysvetľoval, prečo bol počas pracovného času doma v Nitre. bol na krste vnučky. Neskôr sa objavili informácie, že v obleku mal pilulku na potenciu, kondómy a niekoľko tisíc eur. Minister práce nepoprel, že by mal vo vreckách spomínané predmety, no vraj si toho nebol vedomý.

Júl 2015 – Jana Laššáková, poslankyňa

Limuzína s poslankyňou za Smer Janou Laššákovou havarovala pri Ožďanoch v okrese Rimavská Sobota. Zrazila sa s iným autom, ktorého vodička údajne nedala vládnemu automobilu prednosť. Vtedajšia podpredsedníčka parlamentu si pri zrážke poranila hlavu. Prvú pomoc jej poskytli na mieste a potom ju vrtuľníkom previezli do Banskej Bystrice na vyšetrenie.

Január 2016 – Ján Slota, bývalý predseda SNS

Bývalý predseda SNS Ján Slota mal začiatkom roka 2016 autonehodu za obcou Lietavská Lúčka v smere zo Žiliny na Rajec. Nehodu podľa svedkov spôsobil Slota, ktorý do jedného z áut narazil zozadu. Účastník nehody tvrdil, že Slota vyšiel z auta a núkal mu peniaze za to, že sa dohodnú na mieste, aby nevolal policajtov. Účastníci nehody policajtov zavolali a Slota neskôr odmietol dychovú skúšku. Slota dostal polročnú podmienku.

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ján Slota, nehoda Večer 3. októbra 2004 hvaroval na ceste pri Sverepci (okres Považská Bystrica) primátor Žiliny Ján Slota. Na ceste vedúcej pozdĺž rozostavanej diaľnice sa so svojím športovým autom Chrysler Viper zrazil s osobným automobilom Mazda. Na snímke športový automobil Jána Slotu po zrážke.

Nebola to však jeho prvá nehoda. V januári roku 1998 Audi A8, v ktorom sedel okrem dvoch mladých mužov aj Slota, dostalo pri rýchlej jazde neďaleko obce Porúbka v pravotočivej zákrute šmyk, narazilo do stromu, ktorý úplne rozčeslo, a odrazilo sa do druhého. Vďaka predným i bočným airbagom pasažieri neutrpeli vážnejšie zranenia. V októbri 2004 bol účastníkom dopravnej nehody neďaleko Sverepca v okrese Považská Bystrica. Nehoda si nevyžiadala vážnejšie zranenia. Slota jazdil v smere do Žiliny na športovom dvojmiestnom vozidle. Obiehal auto, ktoré išlo pred ním. Prešiel do protismeru a tam sa zrazil s vozidlom mazda s evidenčným číslom okresu Spišská Nová Ves. Alkohol u účastníkov nehody nezistili.

Foto: TASR/Radovan Stoklasa Ján Slota, nehoda Večer 3. októbra 2004 havaroval na ceste pri Sverepci (okres Považská Bystrica) primátor Žiliny Ján Slota. Na ceste vedúcej pozdĺž rozostavanej diaľnice sa so svojím športovým autom Chrysler Viper zrazil s osobným automobilom Mazda. Na snímke športový automobil Jána Slotu po zrážke.

Máj 2016 – Ondrej Binder, ĽS NS

Po zrážke s ďalším vozidlom a náraze do zvodidiel na ceste v katastri obce Banská Belá zahynul poslanec Národnej rady SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko Ondrej Binder. Príčinou nezvládnutia riadenia mohol byť epileptický záchvat alebo infarkt.

September 2016 – Daniel Lipšic, poslanec KDH

Súčasný špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zrazil muža, ktorý sa vracal z pohostinstva na križovatke bratislavských ulíc Kutuzovova a Vajnorská. Lipšic bol potrestaný podmienečným trestom, po nehode sa vzdal poslaneckého mandátu. Pôvodne chcel Lipšic uzavrieť dohodu o vine a treste, to mu Generálna prokuratúra zamietla.

Daniel Lipšic pred novinármi podrobne popísal nehodu, pri ktorej usmrtil muža Video Zdroj: TASR

Foto: Printscreen z videa publikovaného Plus 7 dní lipšic nehoda, zábery z videa Zábery z nehody Daniela Lipšica.

Júl 2020 – Vladimír Dolinay, štátny tajomník MK SR

Štátny tajomník rezortu kultúry za stranu Za ľudí Vladimír Dolinay tragicky zahynul pri dopravnej nehode na ceste medzi Komárnom a Ižou 25. júla 2020, kedy protiidúce auto prešlo náhle pri obchádzaní odstaveného vozidla do protismeru. Pri nehode bola ťažko zranená tiež jeho manželka Zuzana, ktorá bola prevezená vrtuľníkom do Fakultnej nemocnice v Nových Zámkoch. Zuzana svojim zraneniam podľahla 31. júla 2020.

Foto: Facebook (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vladimír Dolinay Vladimír Dolinay

Október 2020 – Boris Kollár, predseda NR SR

Do služobného auta, v ktorom sa nachádzal vtedajší predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), malo na križovatke v Podunajských Biskupiciach vraziť iné auto, ktoré údajne prešlo na červenú. Limuzína predsedu parlamentu sa dostala mimo vozovky a prerazila plot pri ceste. V služobnom vozidle sa v tom čase viezli okrem Kollára nielen jeho šofér a ochrankár, ale aj bývalá finalistka Miss Universe Miroslava Fabušová. V čase lockdownu ju viezol do lekárne. Kollár utrpel vážne zranenia krčnej chrbtice. Fabušová skončila s viacerými zlomeninami v nemocnici tiež.

Júl 2023 – Dušan Velič, štátny tajomník MIRRI

Nehoda sa stala v blízkosti Horského parku na Búdkovej ceste v Bratislave. Osobné auto sa zrazilo s motorkárom. Vodič motorky, ktorým bol štátny tajomník ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) za OĽaNO Dušan Velič, bol na mieste mŕtvy. K nehode došlo pri vychádzaní Volva na hlavnú cestu z parkoviska.

