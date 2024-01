Generálny prokurátor Žilinka k Dankovej nehode: Začne sa trestné stíhanie

Danko sa k nehode priznal a plánuje byť súčinný. Po nehode však z miesta činu odišiel a nehodu neohlásil polícii ani magistrátu. Magistrát pre Pravdu uviedol, že nehodu nahlásila polícia. Pracovníčka SNS nahlásila nehodu až v piatok ráno krátko pred deviatou. Či bola vykonaná dychová skúška, nie je jasné.

Danko s políciou spolupracuje: Priznávam sa, narazil som do stĺpa Video Zdroj: FB/Andrej Danko

Bude začaté trestné stíhanie

„V súvislosti s dopravnou udalosťou, ktorej účastníkom mal byť podpredseda Národnej rady SR, bude začaté trestné stíhanie vo veci pre prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia,“ uviedol Žilinka.

V rámci trestného konania budú vykonané všetky procesné úkony nevyhnutné pre náležité objasnenie skutkového stavu veci. „Orgány prokuratúry apelujú na zdržanlivosť pre vyslovovaním predčasných záverov,“ dodal v stanovisku.

Ak sa preukáže, že ušiel, aký je to príklad pre občanov? Pýta sa Pellegrini

Pellegrini sa o incidente dozvedel počas rokovania s predsedom Ústavného súdu Ivanom Fiačanom a nemá viac detailov. „V prípade, že by sa potvrdil, že pán predseda SNS a podpredseda NR SR bol účastníkom dopravnej nehody a nezachoval sa tak ako sa má každý občan v zmysle zákona pri dopravnej nehode zachovať, samozrejme, je to potom otázka na vyvodenie politickej zodpovednosti,“ reagoval.

Pellegrini reaguje na Dankovu nehodu Video Zdroj: FB/Peter Pellegrini

Počkať si chce na detaily. „Neviem fakty a nemám detaily. Ale v rámci politickej slušnosti si myslím, že vo vyspelom svete, ak by sa potvrdilo, že podpredseda NR SR havaroval a z nehody ušiel alebo sa snažil nehody zatajiť, tak by pravdepodobne k nejakej forme vyvodenia zodpovednosti by malo dôjsť,“ povedal Pellegrini.

Danko pri nehode zdemoloval semafor, odhalila ho olejová stopa. Z miesta nehody odišiel Video Zdroj: TV Pravda

Pripomenul, že počas bývalých vlád Smeru museli odísť viacerí jej predstavitelia. „Ak by sa potvrdilo, že pán podpredseda porušil zákon úplne zjavne, tak určite by musel na to reagovať. Minimálne vo vzťahu k svojej pozícii v NR SR, ale ja ho k tomu vyzývať nebudem,“ dodal Pellegrini s tým, že inú zodpovednosť vyvodia príslušné orgány. „Určite to nemôžeme prejsť len tak. Ak sa to potvrdí, aký to bude vzor pre občanov SR, že ak poškodia majetok a odídu z miesta činu… neviem, či je toto normálne správanie,“ hovorí Pellegrini.

Polícia objasňuje príčiny a okolnosti Dankovej nehody

Polícia objasňuje príčiny a okolnosti štvrtkovej (11. 1.) nočnej dopravnej nehody podpredsedu Národnej rady SR a šéfa SNS Andreja Danka v bratislavskej Dúbravke. Vyplýva to zo stanoviska bratislavskej polície. K nehode došlo v križovatke ulíc Saratovská – Repašského. „Podľa doterajších informácií z doposiaľ presne nezistených príčin došlo k nárazu motorového vozidla do stĺpa svetelnej dopravnej signalizácie pre chodcov, v dôsledku ktorej došlo k jeho poškodeniu,“ spresnil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Po príchode polície na miesto sa však vodič ani auto na mieste nenachádzali. „Z uvedeného dôvodu nebolo v čase príchodu hliadky polície na miesto zrejmé, kto bol jej účastníkom a rovnako nemohlo dôjsť ani k vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodiča,“ podotkol hovorca. Danko potvrdil, že mal nehodu. Podľa svojich slov dostal šmyk a narazil do stĺpa. V prípade potreby škodu zaplatí.