Fico reaguje na Čaputovú. Je pripravený predniesť v parlamente správu o dianí na Slovensku od roku 2020

Premiér Robert Fico (Smer) je pripravený predniesť v Národnej rade (NR) SR správu o tom, čo sa na Slovensku dialo v rokoch 2020 až 2023. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii s tým, že ak chce prezidentka Zuzana Čaputová zasahovať do súboja prebiehajúceho v parlamente, využije aj on všetky svoje možnosti.