Michelko mieni, že Danko konal v dobrej viere, Šipoš hovorí o hanbe

Andrej Danko konal v dobrej viere, podľa všetkého si nebol vedomý povinnosti ohlásiť škodovú udalosť polícii. V súvislosti s nehodou, pri ktorej predseda SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR zdemoloval vo štvrtok semafor v bratislavskej Dúbravke, to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS). Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko v NR SR Michal Šipoš, naopak, hodnotí Dankovo konanie ako hanbu.

Danko pri nehode zdemoloval semafor, odhalila ho olejová stopa. Z miesta nehody odišiel Video

„Podľa môjho názoru si to vyhodnotil tak, že nie je potrebné k miestu nehody zavolať políciu,“ uviedol Michelko, ktorý pripomenul, že Danko neskôr kontaktoval magistrát a je súčinný s políciou. „Tiež je ochotný nahradiť spôsobené škody,“ uviedol. Neverí, že by Danko požil pred jazdou alkohol.

Pre Šipoša je Dankov spôsob argumentácie a vysvetlenie postupu po nehode, naopak, neprijateľný. Rovnako je presvedčený, že líder národniarov by mal odstúpiť z postu podpredsedu parlamentu. „Budeme žiadať políciu, aby zverejnila výsledok dychovej skúšky, tento prípad sa nesmie zamiesť pod koberec,“ upozornil a potvrdil, že poslanci za hnutie Slovensko sú pripravení začať zbierať hlasy za zvolanie mimoriadnej schôdze o odvolaní Andreja Danka.

Michelko si nemyslí, že by Danko mal vyvodzovať politickú zodpovednosť, v prípade zvolania mimoriadnej schôdze očakáva, že nebude schválený jej program. Nechcel špekulovať o tom, ako môže kauza ovplyvniť Dankove šance pri prípadnej kandidatúre v prezidentských voľbách. „Kandidatúru oficiálne neohlásil, ešte si to vyhodnotí,“ skonštatoval Michelko. V prípade, že Danko kandidovať nebude, podpora SNS konkrétnemu kandidátovi je podľa neho otvorená. Vylúčil však, že by kandidátom SNS na prezidenta bol Miroslav Radačovský, v poslaneckom klube tiež nevníma akceptáciu prípadnej podpory Štefana Harabina.

Šipoš potvrdil, že v hnutí Slovensko diskutujú o vlastnom kandidátovi, ktorý by oslovil konzervatívnejšie spektrum voličov. Okruh možných kandidátov konkretizovať nechcel.