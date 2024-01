Danko: Čakal som, že ma Pellegrini hodí cez palubu. Hlas vyzýva lídra SNS, aby zverejnil výsledok dychovej skúšky

Danko: Ospravedlňujem sa, dostal som šmyk Video Zdroj: FB/Andrej Danko

Skúšal som nové auto, dopadlo to zle

Predseda SNS v relácii O 5 minút 12 v RTVS uviedol, že škoda je vyčíslená na zhruba 1 500 eur. Danko tvrdí, že kontaktoval Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, kam v pondelok pôjde a škodu zaplatí. „Starostovi bratislavskej Dúbravky som povedal, že ak budú verejnoprospešné práce, sám tam dobrovoľne prídem,“ povedal. Dodal, že ak mu prikážu „zametať“ Dúbravku, bude ju zametať od rána do večera. Zároveň priznal, že dostal šmyk a je to jeho chyba.

Čítajte viac Generálny prokurátor Žilinka k Dankovej nehode: Začne sa trestné stíhanie

Alkohol podľa vlastných slov pred šoférovaním nepožil. Auta sa Danko neplánuje dotknúť, kým nebude prípad vyšetrený. „Odišiel som preto, lebo, ako stará škola, som bol v tom, že ak človek spôsobí škodu do 3 900 eur, tak by nemal byť na mieste. Čo mi teda vysvetlili, že to tak nefunguje,“ tvrdí Danko s tým, že išiel domov.

Zároveň avizoval, že nehoda bude vyšetrovaná. „Keďže pán generálny prokurátor tak zvláštne oznámil, že bude aj trestné konanie, viac sa verejne k tejto veci ani vyjadrovať nemôžem,“ uviedol. Generálny prokurátor Maroš Žilinka avizoval začatie trestného stíhania ešte v piatok. „Hanbím sa. Skúšal som nové vozidlo a dopadlo to zle. Pokiaľ by to malo oslabiť koalíciu, na druhý deň vyvodím zodpovednosť,“ do­dal.

Čakal som, že ma Pellegrini hodí cez palubu

Danko tvrdí, že predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) zneužíva situáciu s jeho dopravnou nehodou. „Ďakujem za podporu pánovi Ficovi, vedel som, že pán Pellegrini ma asi hodí cez palubu,“ uviedol Danko s tým, že urobí všetko preto, aby „Šimečka alebo Sulík“ nemohli vládnuť a dúfa, že bude koalícia súdržná. „Pokiaľ by to malo oslabiť koalíciu, hneď na druhý deň vyvodím zodpovednosť,“ uviedol.

Kolíková o Dankovej nehode Video Zdroj: TV Pravda/Róbert Huttner

Pellegrini sa v súvislosti s nehodou vyjadril, že by mal Danko vyvodiť politickú zodpovednosť. „Je mi trošku ľúto Pellegriniho, že tak zneužíva situáciu. Jeho podpredseda parlamentu za stranu Hlas Peter Žiga je stíhaný v jednej kauze oveľa závažnejšej ako zrolovanie semaforu. Ja nie som taká hyena, aby som povedal Pellegrinimu, aby nominoval nového podpredsedu parlamentu,“ uviedol Danko.

Hlas žiada, aby Danko zverejnil výsledok dychovej skúšky

Podpredseda Hlasu Richard Raši v diskusnej relácii Na telo TV Markíza vyzval Danka na zverejnenie výsledku jeho dychovej skúšky. Hlas nebude od neho žiadať odchod z postu podpredsedu parlamentu, kým sa prípad nevyšetrí. „Pokiaľ sa to nevyšetrí, nebudeme ho tlačiť do ničoho,“ povedal Raši. „Budeme čakať, ako sa to vyšetrí, venuje sa tomu pán generálny prokurátor,“ povedal Raši.

Susko počká na výsledky vyšetrovania Dankovej nehody Video Zdroj: Pravda/Róbert Huttner

„Neviem, či to minister vnútra zverejní, ale môže ju zverejniť ten, kto fúkal. Pán predseda ešte povedal, že bol zranený a musel preto odísť,“ povedal šéf MIRRI. Ministrom vnútra je jeho stranícky kolega Matúš Šutaj Eštok. „Keďže ide o politika, bude potrebné všetko zverejniť,“ hovorí Raši.

Raši jasne neodpovedal, čo spravia, keď Danko nezverejní výsledok dychovej skúšky. Pellegrini už predtým naznačil, že ak sa preukáža porušenie zákona, Danko by mal vyvodiť zodpovednosť. „Čo bude, uvidíme potom, keď uvidíme všetky fakty,“ uviedol Raši. Tvrdí, že prípad Dankovej nehody nebudú nijak využívať pri vyjednávaní o prezidentských voľbách.

Minister spravodlivosti Boris Susko novinárom v nedeľu povedal, že nepozná podrobnosti skutku. „Máme tu nejaký zákon o podmienkach premávky na pozemných komunikáciách, ktorý hovorí o tom, že ak spôsobíte nejakú škodovú udalosť, nemusíte vždy volať políciu. Ak to nahlásite ako škodovú udalosť, tak je to v poriadku,“ reagoval Susko. Viac to nechce hodnotiť s tým, že je to na Dankovi a orgánoch, ktoré to budú vyšetrovať.

Danko to podľa neho pravdepodobne vyhodnotil tak, že prišlo k škodovej udalosti, ktorú stačí nahlásiť. „Nehovorme o úteku z miesta nehody,“ uviedol. Čo sa týka vyvodenia zodpovednosti, Susko to necháva na lídrovi SNS. „Z môjho pohľadu pokiaľ sa nepreukáže, že naozaj porušil zásadným spôsobom právne predpisy, tak asi nie. Pokiaľ sa preukáže inak, tak je to na ňom, ako sa zachová,“ uviedol Susko. Začatie trestného stíhanie podľa neho neznamená, že sa to ako trestný čin aj skončí.

KDH chce, aby rezort vnútra povedal, či Danko klame, alebo nie

KDH vyzýva ministerstvo vnútra, aby zverejnilo, či sa Andrej Danko podrobil dychovej, alebo krvnej skúške na alkohol, ako to tvrdí on. Poslanec KDH František Majerský sa preto s touto otázkou obrátil na ministerstvo vnútra, podľa paragrafu 211 o slobodnom prístupe k informáciám.

„Ministerstvo vnútra a polícia pri väčšine dopravných nehôd zverejňujú, či sa vinník podrobil skúške na alkohol a ako daná skúška dopadla, no pri Andrejovi Dankovi záhadne obe zložky mlčia. Obrátil som sa preto na ministerstvo vnútra s otázkou, či a kedy sa Andrej Danko podrobil skúške na alkohol. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám ukladá povinnosť ministerstvu danú informáciu zverejniť. Verím, že sa tak stane bezodkladne,“ hovorí poslanec KDH František MAJERSKÝ.

Opozícia bude Danka odvolávať

Šéfa hnutia Progresívne Slovensko (PS) a podpredsedu parlamentu Michala Šimečku nepresvedčili Dankove argumenty a tvrdí, že mal ostať na mieste dopravnej nehody a zavolať políciu. „PS bude žiadať mimoriadnu schôdzu v Národnej rade SR na odvolanie Danka z postu podpredsedu parlamentu,“ avizoval Šimečka, ktorý v relácii zároveň uviedol, že Danko odmieta odpovedať na otázku, či sa podrobil dychovej skúške.

Je to obyčajný ľudský príbeh, zhodnotil Fico Dankovu nehodu Video Zdroj: TV Pravda

Predseda SNS Šimečkovi odpovedal slovami: „áno, fúkal som“. „Nula,“ reagoval na Šimečkovu otázku, aký bol výsledok dychovej skúšky. „Ak by som bol odsúdený, tak prijmem akúkoľvek zodpovednosť, ale dajte mi právo sa brániť,“ povedal Danko. „Andrej Danko má voľnejší vzťah k pravde,“ spochybnil Dankovo tvrdenie o dychovej skúške podpredseda PS Michal Truban.

Podľa poslankyne SaS Márie Kolíkovej sa vraciame do čias papalášizmu a komunizmu. Danko by mal podľa nej odstúpiť z funkcie podpredsedu parlamentu. „Začiatkom týždňa aj verejne oznámime náš návrh, keďže je zrejme zrejmé, že podpredseda parlamentu Danko žiadny takýto krok nejde urobiť,“ uviedla. „Táto by som povedal scenéria, v ktorej sa tu teraz nachádzame, mi pripomína komunizmus, lebo vtedy sme mali mocenské rozhodnutia ÚV KSČ, ktoré rozhodlo a nikto nečakal diskusie,“ povedala Kolíková.

Šimečka k Dankovej nehode Video Zdroj: TASR

„Myslím si, že sme v podobnej situácii, že máme nejaké mocenské rozhodnutie a máme s tým byť uzrozumený, že diskusiu netreba a keď, tak sa môžeme sami medzi sebou porozprávať, ak sa nám niečo nepáči, ale takto to proste v demokratickej krajine nefunguje. Rovnako ako nefunguje ani to, že osoba ako podpredseda parlamentu ujde z miesta nehody a potom si myslí, že keď povie mňa to mrzí, že to stačí. Jednoducho sa očakáva, že odstúpi z tejto funkcie,“ dodala.

Šéf národniarov mal v noci zo štvrtka na piatok dopravnú nehodu na jednej z križovatiek v bratislavskej Dúbravke na Saratovskej ulici. Sedel za volantom auta, ktoré narazilo do semaforu a znefunkčnilo svetelnú križovatku. Opozícia ho vyzvala na odchod z funkcie z dôvodu, že nehodu bezprostredne neohlásil na polícii a s nabúraným autom ušiel. Polícia ho neskôr našla aj na základe olejovej škvrny, ktorá viedla do politikovej garáže.