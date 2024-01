Dolinková stopla humanitárnu pomoc Ukrajine. Slovensko nemôže darovať lieky, ohrozila by sa ich dostupnosť pre Slovákov, tvrdí rezort

Fico: Ukrajinu podporíme humanitárne, nie vojensky Video

Rezort zdravotníctva následne oslovil držiteľov povolenia pre veľkodistribúciu liekov s majoritným trhovým podielom na Slovensku so žiadosťou o poskytnutie informácií týkajúcich sa dostupnosti a ceny v rámci prípravných trhových konzultácií na účely prípravy verejného obstarávania liekov. „Oslovení držitelia informovali Ministerstvo zdravotníctva SR, že z dôvodu aktuálnej úrovne mesačných zásob nie sú spôsobilí ponúknuť dodávku humánnych liekov pre humanitárnu pomoc bez toho, aby neohrozili dostupnosť týchto liekov pre slovenských pacientov a to so zreteľom na fakt, že humanitárnou pomocou nie je možné obmedziť ústavné práva slovenského pacienta," upozornil rezort zdravotníctva.

Situácia v súvislosti s nedostupnosťou humánnych liekov zaradených svojimi charakteristikami do rôznych anatomicko-terapeuticko-chemických skupín pritom podľa ministerstva zdravotníctva aj naďalej pretrváva. „Pri stanovenej premise neohrozenia dodávok liekov pre slovenských pacientov je nutné skonštatovať, že je nemožné nielen naplniť celkový finančný rámec vo výške 1,4 milióna eur, ale ani čiastočne splniť túto úlohu pri parciálnom využití poskytnutého finančného rámca," dodalo ministerstvo zdravotníctva.