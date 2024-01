Polícia sa vyjadrila k Dankovej nehode. Nulu nafúkal po 15 hodinách

Danko: Ospravedlňujem sa, dostal som šmyk Video Zdroj: FB/Andrej Danko

K nehode došlo na križovatke ulíc Saratovská – Repašského v bratislavskej Dúbravke. Danko zdemoloval semafor a z miesta nehody odišiel. Vraj nevedel, že tam musí ostať.

Nulu nafúkal na druhý deň poobede

Keďže sa na mieste nenachádzal ani Danko, ani auto, hliadka nevedela, kto bol účastníkom nehody. „Rovnako nemohlo dôjsť ani k vykonaniu dychovej skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu vodiča,“ uviedla hovorkyňa bratislavských policajtov Jana Šimunková.

„S podozrivým z predmetnej dopravnej nehody sa podarilo policajtom Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave, ktorí vec objasňovali, skontaktovať až v piatok (12. januára 2024) v čase o 14.30, keď bol vypočutý a podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ objasnila v stanovisku polícia.

Potvrdila, že v piatok večer bolo Okresnou prokuratúrou v Bratislave IV začaté trestné stíhanie vo veci poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. O začatí trestného stíhania informoval ešte v piatok generálny prokurátor Maroš Žilinka.

„Podľa stanoviska dozor vykonávajúcej prokuratúry je uvedená trestná vec v štádiu prípravného konania, ktoré má neverejný charakter a zverejňovanie akýchkoľvek informácií by vzhľadom na charakter veci a prebiehajúce štádium konania mohlo zmariť, prípadne sťažiť samotné dokazovanie,“ dodala polícia.

Hlas žiada, aby Danko zverejnil výsledok dychovej skúšky

Podpredseda Hlasu Richard Raši v diskusnej relácii Na telo TV Markíza vyzval Danka na zverejnenie výsledku jeho dychovej skúšky. Hlas od neho nebude žiadať odchod z postu podpredsedu parlamentu, kým sa prípad nevyšetrí. „Pokiaľ sa to nevyšetrí, nebudeme ho tlačiť do ničoho,“ povedal Raši. „Budeme čakať, ako sa to vyšetrí,“ dodal.

„Neviem, či to minister vnútra zverejní, ale môže ju zverejniť ten, kto fúkal. Pán predseda ešte povedal, že bol zranený a musel preto odísť,“ povedal šéf MIRRI. Ešte v piatok Danko tvrdil, že sa mu pri nehode nič nestalo, cez víkend tvrdil, že z miesta nehody odišiel aj preto, lebo si musel ošetriť zranenia. „Zranil som sa veľmi,“ tvrdil v RTVS. V piatok na otázku TV Joj, či sa mu niečo pri nehode nestalo, uviedol, že nie. „Nie, nie, nič, absolútne, aj autom som odišiel v pohode,“ povedal.

Ministrom vnútra je Rašiho stranícky kolega Matúš Šutaj Eštok. „Keďže ide o politika, bude potrebné všetko zverejniť,“ hovorí Raši, ktorý jasne neodpovedal, čo spravia, keď Danko nezverejní výsledok dychovej skúšky. Pellegrini už predtým naznačil, že ak sa preukáže porušenie zákona, Danko by mal vyvodiť zodpovednosť. „Čo bude, uvidíme potom, keď uvidíme všetky fakty,“ uviedol Raši. Tvrdí, že prípad Dankovej nehody nebudú nijak využívať pri vyjednávaní o prezidentských voľbách.

KDH vyzvalo rezort vnútra

KDH vyzýva ministerstvo vnútra, aby zverejnilo, či sa Andrej Danko podrobil dychovej, alebo krvnej skúške na alkohol, ako to tvrdí on. Poslanec KDH František Majerský sa preto s touto otázkou obrátil na ministerstvo vnútra, podľa paragrafu 211 o slobodnom prístupe k informáciám.

„Ministerstvo vnútra a polícia pri väčšine dopravných nehôd zverejňujú, či sa vinník podrobil skúške na alkohol a ako daná skúška dopadla, no pri Andrejovi Dankovi záhadne obe zložky mlčia. Obrátil som sa preto na ministerstvo vnútra s otázkou, či a kedy sa Andrej Danko podrobil skúške na alkohol. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám ukladá povinnosť ministerstvu danú informáciu zverejniť. Verím, že sa tak stane bezodkladne,“ povedal poslanec.