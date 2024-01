Minister vnútra má ďalší prípad: Dal preveriť stíhanie Žilinkovho námestníka Kanderu

Úrad inšpekčnej služby rezortu vnútra preverí, či existoval zámer Národnej kriminálnej agentúry stíhať prvého námestníka generálneho prokurátora Jozefa Kanderu. Pre médiá to dnes povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) v súvislosti s údajným realizačným návrhom, ktorý sa objavil v online prostredí.

Šéf inšpekcie Branislav Zurian má podľa ministra zistiť, či spis ohľadne Kanderu v súvislosti s trestným činom marenia úlohy verejným činiteľom skutočne existoval a či došlo k úniku informácií.

„Ja dnes neviem ani potvrdiť ani vyvrátiť pravosť tých dokumentov," povedal Šutaj Eštok. Ak sa však zámer stíhať Kanderu potvrdí, podľa ministra je to veľmi vážna vec, ktorá mohla ovplyvniť výsledok volieb v septembri 2023. „Nechcem špekulovať o tom, pretože nemôžem potvrdiť, či je ten spis pravý, ale ak sa potvrdí, že je pravý, je to extrémne vážna vec, ktorá iba posväcuje všetko konanie, ktoré sa dnes v parlamente deje v súvislosti so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry," doplnil Šutaj Eštok.

Podľa stanoviska Úradu špeciálnej prokuratúry uvedená trestná vec nie je a nebola v ich dozore, keďže trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom nie je vo vecnej príslušnosti ÚŠP. Špeciálna prokuratúra tak podľa hovorkyne Zuzany Drobovej nemá žiadnu vedomosť o danej trestnej veci. „Uvádzaný výsluch svedka Daniela Lipšica zo dňa 25. októbra 2022 nebol vykonaný v tejto trestnej veci. Ide o výsluch z trestnej veci obvinených Jána Čurillu a spol., kde bol špeciálny prokurátor v daný deň vypočutý ako svedok na základe predvolania vyšetrovateľa Úradu inšpekčnej služby a po zbavení mlčanlivosti generálnym prokurátorom SR," zdôraznila Drobová.