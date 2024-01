Opozícia avizuje protesty opäť vo štvrtok, chce odvolávať Danka

Opozícia avizuje ďalšie protesty, žiada výbor k Dankovej nehode Video

Šéf PS Michal Šimečka pripomenul, že pokiaľ by sa novela prijala tak, ako to navrhovala vláda, už by dnes platila a ÚŠP by bol zrušený. Nestalo sa tak podľa neho aj vďaka verejnému tlaku.

Zároveň predstavitelia opozície avizovali, že budú iniciovať odvolávanie podpredsedu NR SR Andreja Danka (SNS) z funkcie pre okolnosti jeho dopravnej nehody. Chcú sa pýtať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas), prečo policajná hliadka nedala Dankovi „fúkať“ hneď po nehode. Šimečka tiež informoval, že v prípade opätovného schválenia novely tzv. kompetenčného zákona podá podnet na Ústavný súd SR. Plánuje sa pridať aj zvyšok opozície.