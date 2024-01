Koalícia neumožnila rokovať o uznesení, ktorým by sa odsúdili útoky na Ukrajinu severokórejskými zbraňami

Koalícia neumožnila zaradiť do programu aktuálnej 6. parlamentnej schôdze uznesenie, ktorým by sa odsúdili útoky na Ukrajinu realizované zbraňami pochádzajúcimi z KĽDR. Odobrením uznesenia by sme sa pridali k 48 krajinám sveta, ktoré tieto útoky už odsúdili. Tým, že Rusko prijalo zbrane zo Severnej Kórei, porušilo rezolúcie Organizácie Spojených národov, ktoré však v minulosti podporovalo. Rezolúcia zakazuje obchod so zbraňami so Severnou Kóreou.