Dankova nehoda vyvoláva viacero otáznikov. Čo zatiaľ nesedí? Mohol šoférovať sám? Zverejnia videá

O päť dní a niekoľko vyjadrení neskôr sa okolo nehody lídra SNS a podpredsedu parlamentu Andreja Danka namiesto jasných faktov vynára stále viac otáznikov. Nesedia vyjadrenia o Dankovom zranení, otázne je, prečo fúkal až po 15 hodinách, ale aj to, prečo šoféroval sám, keď má pridelenú ochranu. Na nezrovnalosti sme sa chceli spýtať aj samotného Danka, no na otázky Pravdy odmietol odpovedať. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok prisľúbil, že zverejní video z nehody a verí, že o výsledkoch kontroly postupu polície bude môcť informovať už tento týždeň. Opozícia sa chystá Danka odvolávať, vylúčené nie je ani odvolávanie ministra vnútra.

V prípade bolo začaté aj trestné stíhanie za poškodenie a ohrozovanie prevádzky zariadenia, teda v tomto prípade semafora. Danko na otázky Pravdy uviedol, že nemá záujem o rozhovor, pretože „nevidí žiadnu objektivitu“.

Danko reaguje na nehodu: Priznávam sa, dostal som šmyk Video Zdroj: FB/Andrej Danko

Sporné vyjadrenia a neskoré „fúkanie“

Hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bardyová ráno krátko pred ôsmou po viacerých nezrovnalostiach informovala, že policajný prezident nariadil vykonanie postupu kontroly policajtov. Dôvodom bolo samotné vyjadrenie polície. Tá v pondelok o pol štvrtej poobede vydala stanovisko, v rámci ktorého zopakovala, že vodič sa na mieste nehody nenachádzal, preto nevedeli, o koho ide a nemohli ani vykonať dychovú skúšku. Sporné bolo aj to, či Danko bol zranený, alebo nie. Pre Joj 24 uviedol, že sa mu nič nestalo a je absolútne v poriadku, v nedeľu hovoril o tom, že domov musel ísť, lebo si musel ošetriť „veľmi vážne“ zranenie. Po predsedníctve uviedol, že išlo o zuby. „Nechcel som o tom hovoriť, ale je pravda, že som bol na ošetrení a mal som vylomené zuby,“ povedal novinárom v pondelok.

Mali policajti zobrať Dankovi vodičák? Policajného prezidenta otázka zaskočila Video Zdroj: TV Pravda/Ivan Majerský

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave sa s Dankom spojili až v piatok o pol tretej poobede. „Bol vypočutý a podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ informovala hovorkyňa bratislavských policajtov Jana Šimunková. O dychovej skúške informoval ešte v nedeľu sám Danko v diskusnej relácii RTVS. „Fúkal som s výsledkom nula,“ priznal.

Polícia však okrem iného v pondelok uviedla, že sa na mieste nachádzali dve hliadky. Jasné nie je ani to, kedy a akou formou Danko s políciou komunikoval. Sám vo videu na sociálnej sieti v piatok ráno informoval, že je plne súčinný s políciou. Koniec koncov to potvrdil aj minister vnútra Šutaj Eštok na tlačovej konferencii a neskôr v rozhovore pre HN.

Na mieste nehody údajne podľa ministra vnútra našli aj poznávaciu značku, na základe ktorej ho vypátrali. Značka patrila SNS, našli ho aj na základe olejovej stopy. „Takže sme kontaktovali pána Danka, ktorý spolupracoval s políciou,“ povedal Šutaj Eštok. Danko vraj policajtom povedal, že mu svietili na aute kontrolky, a preto sa presunul domov.

Minister vnútra uviedol aj to, že štandardne býva zvykom, že by mal vodič políciu kontaktovať. „Nekontaktoval ju, kontaktovali sme ho dodatočne,“ dodal. Bola teda hliadka u Danka už v noci alebo ráno? Ak áno, prečo polícia vykonala dychovú skúšku až o niekoľko hodín neskôr? Boli vykonané aj krvné testy na alkohol? Mal zavolať políciu? Aj to sú otázky, na ktoré by malo dať odpoveď preverenie postupu policajtov.

Zodpovednosť si zatiaľ prehadzujú

Odpovede sme sa snažili získať od bratislavských policajtov, prezídia policajného zboru a ministerstva vnútra. Bratislavskí krajskí policajti nás odkázali na rezort vnútra, ten uviedol, že minister vnútra Šutaj Eštok do vyšetrovania nevstupuje. „Nemá prístup do vyšetrovacieho spisu a nemá ani právomoc vydať pokyn na zverejnenie informácií z prebiehajúceho vyšetrovania,“ reagoval rezort.

Minister vnútra pritom ešte v piatok uviedol, že „testovať niekoho s odstupom nejakých sedem hodín je už zbytočné“. Prečo bola dychová skúška vykonaná až o niekoľko hodín neskôr, rovnako ako aj na ďalšie podrobnosti sme sa pýtali aj policajného prezídia. „V súvislosti s objasňovaním udalosti je potrebné obrátiť sa na hovorcov KR PZ Bratislava. V súvislosti s nariadenou kontrolou: vzhľadom na prebiehajúcu kontrolu nie je možné sa až do jej ukončenia vyjadriť, aby nedochádzalo k jej ovplyvňovaniu,“ uviedla Bárdyová.

Bratislavskí policajti nás odkázali späť na rezort vnútra. „Všetky informácie, ktoré bolo možné zverejniť, KR PZ v Bratislave poskytlo formou tlačových správ. V súvislosti s vyjadreniami ministra vnútra vám odporúčame kontaktovať tlačový odbor ministerstva vnútra,“ uviedla pre Pravdu Šimunková.

Dankov papalášizmus pozýva ľudí na námestia, tvrdí opozícia. Chystá sa ho odvolávať Video Zdroj: ta3

U Danka vraj bola jedna z hliadok už v noci, pričom poslal preč a zavrel dvere, následne mali klopať a zvoniť. „Danko ich mal hneď, zjavne pod vplyvom alkoholu, poslať do pi…,“ hovoril na tlačovke líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Šutaj Eštok spolu s policajným prezidentom Ľubomírom Solákom po utorkovom výbore k reorganizácii NAKA uviedli, že všetko sa vyšetruje. „Ak viete stotožniť vodiča, vodič by mal zostať na mieste, mal by sa podrobiť dychovej skúške a ďalším úkonom. Zo zákona by nemal piť alkohol ani po nehode a hlavne zotrvať na mieste,“ povedal jasne Solák.

Podľa policajného prezidenta sa však nedá povedať, že Danko dychovú skúšku odmietol. „Oficiálne sme sa k Dankovi dostali až na druhý deň,“ uviedol. Na ďalšie otázky už neodpovedal. Auto patrilo SNS a nie priamo Dankovi, aj preto trvalo chvíľu, kým zistili, že išlo o lídra SNS. Otázka, či mali Dankovi vziať vodičský preukaz, Soláka zaskočila.

Šutaj Eštok bude o detailoch informovať po ukončení kontroly postupu polície. Verí, že to bude ešte tento týždeň. „Budeme vás informovať o presných časoch, zverejníme kamerové záznamy, aby sme vyvrátili akékoľvek podozrenie, že tu ktokoľvek vykonával akúkoľvek nadprácu,“ povedal. Ak došlo k zlyhaniu policajtov, vyvodia zodpovednosť. „Ak zlyhal pán Danko, potom je to na vyvodení zodpovednosti pána Danka,“ dodal Šutaj Eštok.

Danko mal na mieste ostať

K dispozícii sú tri kamerové záznamy a ďalšie sú sťahované aj z ďalších trás, ktorými sa pohyboval. Zatiaľ to podľa Soláka vyzerá, že v aute bol sám. „Ak ste vydržali 12 hodín, dajte nám aspoň 24. Nič netajíme,“ dodal Šutaj Eštok. Solák niekoľkokrát zopakoval, že Danko mal ostať na mieste a ak odišiel, mal byť neskôr nápomocný. „Mestská polícia Bratislava dostala požiadavku od Policajného zboru SR o poskytnutie kamerového záznamu, vyhovela a záznam poskytla ešte v piatok 12. januára 2024,“ uviedol pre Pravdu hovorca Magistrátu Hlavného mesta Peter Bubla. Mestská časť Dubrávka kamerovým záznamom nedisponuje.

Polícia prišla k Dankovmu domu, keď doň vstupoval. Šéf SNS im vynadal, tvrdí Matovič Video Zdroj: ta3

Poslanec za SNS Roman Michelko v parlamente v utorok uviedol, že je otázka na políciu, prečo konala s odstupom niekoľkých hodín. „Jasné, že to komplikuje situáciu a dáva mnohé otázky, ale to nie je otázka na mňa. Neviem, kto je na vine, ale vedomosť o tom, že nastal incident, určite museli mať, prečo tak konali, naozaj neviem,“ povedal a novinárov odkázal na Danka.

Na všetky nezrovnalosti sme sa chceli opýtať aj lídra SNS Danka. „Nemám záujem o rozhovor, pretože nevidím žiadnu objektivitu,“ reagoval. Otázky sme zaslali aj na tlačové oddelenie SNS, ktoré niekoľko dní na otázky Pravdy mailom ani telefonicky nereaguje. Novinárom sa vyhýbal aj v parlamente s tým, že o nehode nebude informovať. Danka čaká výsluch na polícii.

Danko pri nehode zdemoloval semafor, odhalila ho olejová stopa. Z miesta nehody odišiel Video Zdroj: TV Pravda

Pri každej podobnej nehode je bežné, že polícia informuje o podrobnostiach. Prečo teraz také tajnosti? „Ide o živé vyšetrovanie, ktoré dozoruje krajská prokuratúra, aj po konzultácii s nimi sme boli upozornení, aby sme sa k tejto veci nevyjadrovali,“ uviedol Šutaj Eštok s tým, že ide o usmernenie krajského prokurátora.

„Je to ústavný činiteľ, preto prebehla konzultácia s prokuratúrou, aby sme sa zjednotili, ako budeme informovať verejnosť,“ reagoval Solák. Vo veci bolo uznesením prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava IV z 12. januára začaté trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 288. „Bližšie informácie vzhľadom na štádium trestného konania nebudeme poskytovať, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania. Okolnosti priebehu dokumentovania dopravnej udalosti zo strany polície budú predmetom samostatného preverovania, preto sa k nim nie je možné nateraz vyjadrovať,“ reagoval pre Pravdu krajský prokurátor Patrik Hujsa.

Ako je to s ochrankou a šoférom?

Vo vzduchu visí aj otázka, prečo auto šoféroval Danko a nie jeho vodič. Podpredsedovi parlamentu ako chránenej osobe vyplýva nárok na ochranu zo zákona o policajnom zbore v znení neskorších predpisov a uznesení vlády. „Chránená osoba, ktorej je poskytovaná ochrana v zmysle uvedeného zákona a uznesení vlády, môže písomne požiadať o vzdanie sa ochrany, pričom v takomto prípade môže svoje motorové vozidlo šoférovať sám a ochrana sa mu v tom čase neposkytuje,“ uviedol rezort vnútra.

Poslanec za SNS Michelko o nehode Andreja Danka Video Zdroj: TV Pravda

„Pán Andrej Danko ako podpredseda parlamentu má v zmysle zákona z titulu zastávanej funkcie pridelenú ochranu. Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR nie je kompetentný na prehodnotenie poskytovania ochrany,“ ozrejmil rezort s tým, že o zmene poskytovania ochrany ústavných činiteľov rozhoduje vláda.

Znamená to, že Danko nemal v čase nehody pridelenú ochranu, resp. že sa jej dočasne vzdal? Ak áno, na aké dlhé obdobie a aký bol dôvod? „Podrobnosti ohľadne ochrany určených osôb tvoria utajované skutočnosti v zmysle platných právnych predpisov, a preto nie je možné z bezpečnostných a taktických dôvodov tieto zverejniť,“ reagoval rezort.

Foto: Pravda, Ivan Majerský andrej danko Andrej Danko (SNS) počas rokovania parlamentu.

Pravda sa preto dodatočne pýtala, aké pravidlá platia vo všeobecnosti. Ochranky sa teda chránená osoba môže písomne vzdať aj na určitý čas a potom ju získa späť. „Za určitých okolností áno, môže viesť vozidlo,“ reagoval rezort na otázku, že chránená osoba môže viesť vozidlo sama aj vtedy, ak má pridelenú ochranku.

Uznesenie vlády, podľa ktorého sa v istých prípadoch môže ústavný činiteľ ochranky vzdať, však presné dôvody nešpecifikuje. Nestáva sa však bežne, že by niektorý z ústavných činiteľov, ktorému je pridelená ochranka, šofér a auto, žiadal o prerušenie tejto zákonom stanovenej výhody na istý čas. „Len občas. Tak sa ochrany vzdala napr. pani Ďuriš Nicholsonová,“ dodalo ministerstvo.

Bude zametať Dúbravku? Danko sa cez víkend vyjadril, že sa za situáciu ospravedlňuje a ak to bude potrebné, dobrovoľne príde na verejnoprospešné práce. „Keď mi zoberú vodičák a dajú mi zametať Dúbravku, tak ju budem zametať od rána do večera,“ uviedol.

O tom, ako funguje verejnoprospešné práce v Dúbravke, Pravdu informovala hovorkyňa Dana Šoporová: „Priebežne už niekoľko rokov spolupracujeme s Mestským súdom Bratislava IV na základe oslovenia probačným úradníkom a v zmysle Dohody o zabezpečení trestu povinnej práce uzatvorenej na základe § 4 ods. 2 zákona č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dohodnutým druhom práce je verejnoprospešná činnosť v rozsahu: práce pri úpravách a výsadbe zelene,

úprava verejných priestranstiev,

práce pri upratovaní a čistení verejných priestranstiev, ihrísk a športovísk,

jednoduché administratívne práce pre potreby poskytovateľa prác. Odsúdení mali súdom určený rozsah hodín povinných prác, ktoré boli kontrolované a evidované na základe harmonogramu trestu povinnej práce, na oddelení životného prostredia Miestneho úradu Bratislava-Dúbravka. Výkon prác bol realizovaný podľa pokynov zodpovedného pracovníka miestneho úradu a na základe dohody a možností odsúdeného. Mestská časť je pripravená a otvorená ďalšej spolupráci a má dostatok priestoru na poskytnutie rozsahu prác uvedeného obsahovo vyššie.“

Odvolávanie aj mimoriadny výbor

Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka uviedol, že Slovensko je svedkom papalášizmu najhrubšieho zrna. „Budeme ho odvolávať, tam je zhoda našich troch strán, a vôľu odvolávať vyjadrilo aj ďalšie opozičné hnutie,“ informoval v utorok na tlačovej konferencii. „Je to nepochopiteľné, nech to vysvetlí polícia. Ja som ho stretol v piatok doobeda v parlamente na chodbe. Je to iba jedna z ďalších záhad, otáznikov a nezrovnalostí okolo tohto príbehu,“ hovorí Šimečka.

„Trúfam si povedať, že dnes už všetci vedia, ako to reálne bolo a už sa hrá iba o to, kedy to polícia alebo sám Andrej Danko prizná,“ dodal s tým, že možné je aj odvolávanie Šutaja Eštoka, pokiaľ sa potvrdí pochybenie polície, prípadne pokus o ututlanie dychovej skúšky či krytie Andreja Danka. Poslanec SaS Juraj Krúpa bude iniciovať zvolanie samostatného mimoriadneho výboru k Dankovej nehode, ktorý sa bude týkať postupu polície. „Táto koalícia tu je, lebo inej alternatívy niet. Ja som zástancom toho, že ak niekto zlyhal, mal by vyvodiť politickú zodpovednosť. Dnes nemám informácie, že by sa niečo také udialo,“ dodal Šutaj Eštok.