Toto tu dlho nebolo: Pri Liptovskom Mikuláši vzbĺkol rušeň

Požiar vznikol pred 17.00 h v strojovni rušňa vlaku Ex 609, ktorý smeroval z Bratislavy do Košíc, pred vstupom do železničnej stanice Liptovský Mikuláš. „Privolaní hasiči vyhlásili zastavenie dopravy cez stanicu z dôvodu bezpečnostného zásahu,“ priblížil Drevický. Po uhasení rušňa vlak približne o 17.45 h presunuli priamo do stanice Liptovský Mikuláš. „Bezpečnostné služby a zamestnanci železnice sú na mieste a poskytujú potrebnú pomoc a pokyny pre cestujúcich,“ dodal hovorca.

Cestujúci budú mať podľa jeho slov možnosť prestúpiť na vlak Ex 611. „Tento krok zabezpečí, že ich cesta bude pokračovať s minimálnym meškaním. ZSSK zároveň zabezpečuje na dotknutý Expres 609 náhradný rušeň, s ktorým bude súprava vlaku pokračovať v jazde do cieľovej stanice,“ dodal.