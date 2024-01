Pellegriniho nominant. Šéfom štátnej volebnej komisie sa stal dekan Burda

Burda získal 75 zo 123 platných hlasov poslancov. Výsledok tajnej voľby oznámil predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas). Rokovanie v pléne NR SR pokračovalo aj po 20.00 h, vyhlásením výsledkov voľby potom ukončili utorkové rokovanie. V 6. schôdzi budú pokračovať v stredu (17. 1.) od 9.00 h debatou o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele Trestného zákona.

Poslanci si vyberali predsedu zo 14 členov komisie, medzi ktorými, okrem Burdu (navrhnutý Hlasom), boli Peter Repák, Ivana Remšíková (obaja navrhnutí Smerom), Peter Kresák (navrhnutý Hlasom), Eugen Škopec (navrhnutý SNS), Marianna Leontiev, Tomáš Hubinák (obaja navrhnutí PS), Igor Dušenka (navrhnutý hnutím Slovensko), Peter Cocher (navrhnutý KDH), Roman Foltin (navrhnutý SaS), Ladislav Orosz (navrhnutý ÚS SR), Jozef Sedlák (navrhnutý GP), Marián Giba (navrhnutý NSS SR) a Janka Pisková (navrhnutá NKÚ SR). Členovia štátnej komisie zložili sľub 5. decembra uplynulého roku.

Štátna volebná komisia je nezávislý orgán na kontrolu financovania politických strán a hnutí, riadenie volieb a zisťovanie výsledkov volieb. Kontroluje tiež financovanie a vedenie volebnej kampane.

Čítajte viac Po útoku Fica čelí vyhrážkam smrťou. Dekan Burda sa zastal študenta Janigu

V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva do komisie delegujú desať členov politické strany, ktoré sa po voľbách dostali do NR SR, a to úmerne podľa počtu získaných poslaneckých mandátov. Zastúpenie za koalíciu a opozíciu je rovnaké.

Okrem parlamentných strán nominovali po jednom členovi aj predseda Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho kontrolného úradu SR a generálny prokurátor SR.