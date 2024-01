Ministerka Šimkovičová rozpútava vášne: Pýta sa, čo je viac kultúrne, podpora LGBTI+ alebo obnova pamiatok?

Ministerka Šimkovičová: Skúsme nájsť spoločnú reč, niekto stále rozdeľuje spoločnosť Video

Na sociálnej sieti zdieľalo ministerstvo kultúry v utorok anketu, kde sa verejnosti pýta, ako majú byť využité verejné financie.

„Každý projekt, ktorý chce od štátu podporu, musí mať jasnú víziu, čo chce dať obyvateľom Slovenska, aký je jeho účel a prínos pre celú spoločnosť. Stopka pre projekty LGBTI+ komunity vybičovala emócie a spustila vlnu negatívnych reakcií. Demokracia je charakteristická rovnosťou šancí, preto chceme dať priestor verejnosti vyjadriť svoj názor na prerozdelenie financií z rezortu kultúry,“ uvádza ministerstvo kultúry.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Ľudí vyzýva, aby vyjadrili svoj názor na to, čo by mal rezort podporiť. V prvej možnosti spomína projekty obnovy kultúrnych pamiatok, zachovanie kultúrneho dedičstva a podporu umeleckej obce. „Uveďte konkrétny príklad, čo pozitívne z tejto podpory vyplynie pre spoločnosť, konkrétne deti, mládež, dospelých a seniorov.“ V druhej možnosti uvádza podporu LGBTI+ akcií, kde sa podľa ministerstva kultúry „maloleté deti majú učiť, ako sa predvádzať na sexuálnej šou, dúhových pride-ov, kde sa polonahí ľudia predvádzajú na námestiach“.

Ministerka je však známa svojimi nenávistnými vyjadreniami voči utečencom či LGBT+ komunite a začiatkom týždňa na jej slová reagovala mimovládna organizácia Sapling.

„Organizácia Saplinq sa rázne ohradzuje voči slovám ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ktorá vo svojom včerajšom stanovisku zosmiešňovala a zľahčovala vzdelávacie a kultúrne aktivity Saplinq,“ vyjadrila sa organizácia v stanovisku. Uvádza tiež, že zamietanie podpory jednotlivým projektom vníma ako „pokus o cenzúru a zakázanú diskrimináciu“.

„Vyjadrenie ministerky Šimkovičovej považujeme za absolútne poburujúce! Sme znechutení a znechutené, že predstaviteľka ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky verejne zaútočí na konkrétnu menšinu a konkrétnu mimovládnu organizáciu, s ktorou doteraz orgány štátnej správy nemali žiadny problém. To, že sa niečo pani ministerke nepáči, nemôže byť predsa jediným kritériom, čo bude štát podporovať a čo nie,“ konštatoval riaditeľ organizácie Saplinq Róbert Furiel.

K téme ministerkinho vyhlásenia sa pre portál startitup.sk vyjadril aj politológ a dekan katedry interkultúrnej komunikácie Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík. „Pani Šimkovičová odmieta nejakú konkrétnu skupinu ľudí. Myslím si, že ide o otvorenú diskrimináciu a naša legislatíva diskrimináciu odmieta, respektíve dokonca aj zakazuje,“ uviedol politológ.

Štefančík ďalej uvádza, že by dávalo zmysel, ak by Šimkovičová odmietla konkrétny projekt na základe toho, že má medzery alebo nedostatky. „Ale ak pani Šimkovičová povie, že konkrétna menšina nedostane od ministerstva kultúry ani cent, tak to povie dopredu bez toho, aby posúdila kvalitu jednotlivých projektov. A to si myslím, že je diskriminačné,“ doplnil.

Ministerka Šimkovičová ešte v rozhovore pre Pravdu spomínala, ako na ministerstve kutltúry nachádza „Pandorine skrinky, v ktorých sú zmluvy na podporu LGBT agendy, dotácie prerozdelené medzi progresívne mimovládky a množstvo ďalších nášľapných mín“.

„Naozaj stačí, že si osvojíte LGBT agendu, pošlete 12-tisíc eur na Dúhový PRIDE, a ste z pohľadu liberálnych médií kultúrnou osobnosťou roka, ak nie aj najlepšou ministerkou kultúry v histórii? Tak, ako je dnes vnímaná pani Hroncová. A ja sa pýtam, naozaj sa tým dajú považovať všetky problémy v slovenskej kultúre za vyriešené,“ pýtala sa šéfka kultúry.

Následne zdôraznila, že „ak stačí všetku prácu prekryť LGBT agendou a podporou tejto jednej jedinej skupiny, tak skutočne o tento typ popularity nemá záujem“. „Chcem, aby za mnou boli reálne výsledky pre slovenskú kultúru. Tak, aby sme slovenskej kultúre vrátili honor, ktorý si zaslúži, a boli sme na ňu právom hrdí,“ zdôraznila Šimkovičová.