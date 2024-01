Ústavný právnik Drgonec si to rozmysel. O palác nezabojuje: Polovica kandidátov je urážkou národa

Predseda NR SR Pellegrini vyhlásil termín prezidentských volieb Video Zdroj: TV Pravda

Jedným z kandidátov na zatiaľ stále neoficiálnom zoznam bol aj Drgonec. V novembri pre Pravdu uviedol, že zbiera podpisy. Dnes je už situácia iná.

Polovica kandidátov je urážkou

Ústavný právnik si svoje rozhodnutie kandidovať rozmyslel a podpisy už nezbiera. „Postupne som sa rozhodol pri pohľade na to, čo sa deje. Nehnevajte sa na mňa, ale polovica z kandidátov je urážka národa, ktorý sa uraziť nechá a pokojne z nich voliť bude,“ vyjadril sa pre Pravdu. Ktorých kandidátov myslel, to zatiaľ povedať nechcel.

Drgonec sa zaradil k oficiálnym kandidátom začiatkom novembra. Pre Pravdu vtedy potvrdil, že zbiera podpisy. „Niekomu sa to v tomto štáte nehodí,“ uviedol na margo toho, že ho médiá ako kandidáta neuvádzajú. O priazeň voličov sa chcel uchádzať ako občiansky kandidát.

„Je to podmienka, inak to nejde. Išlo by to ako stranícky kandidát. No stranícki kandidáti ako Korčok predstierajú, že sú nestranícki. Nemám dôvod predstierať, že som stranícky,“ povedal ešte 9. novembra.

Drgonec je bývalý ústavný sudca, ktorý bol v rokoch 2002 až 2006 zvolený ako poslanec za ANO. V posledných rokoch bol častým hosťom alternatívnych médií, v ktorých spochybňoval a kritizoval protipandemické opatrenia. V roku 2019 sa uchádzal o post ústavného sudcu.

Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.