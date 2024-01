Chýbajúcich lekárov majú nahradiť absolventi medicíny. Zdravotníctvu pomôžu najskôr o šesť rokov

Silný štát si cez ministrov Hlasu spravil objednávku na viac lekárov. Do systému sa však dostanú o najmenej šesť rokov. Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) skúša rozbehnúť ten istý projekt, ktorý zaviedol ešte v roku 2019. A to je navýšenie počtu študentov medicíny.

“Ak by štát túto situáciu nezačal riešiť už teraz, tak Slovensko by sa nachádzalo v kritickej situácii, keď by nedostatok lekárov spôsobil kolaps zdravotníctva,” ozrejmil líder Hlasu Pellegrini. Lekárske fakulty tak navýšia počty záujemcov spolu o 150 miest, to znamená, že od nového školského roku bude študovať o 20 percent medikov viac než v tomto roku. No noví lekári nespadnú z neba hneď a potrvá najmenej šesť rokov, keď bude na Slovensku viac absolventov medicíny – no stále nie lekárov.

Jeden študent stojí zhruba sedemtisíc eur ročne, pričom lekárske fakulty by mali od štátu na rok dostať jeden milión eur. „Vďaka tomuto rozhodnutiu ide o investície do zvýšenia kvality, nakúpenie najmodernejších simulátorov,“ ozrejmil Pellegrini. Vláda sa pod ťarchou štrajku nemocničných lekárov v roku 2022 zaviazala, že prijme opatrenia, ktoré umožnia dostatočné zvýšenie rozpočtu pre jednotlivé lekárske fakulty, čo umožní prijať viac študentov lekárskych fakúlt študujúcich v slovenskom jazyku.

Vláda sa taktiež zaviazala, že prijme opatrenia, ktoré umožnia vytvoriť aj priestorové podmienky a dostatočný počet lôžok potrebných pre praktickú výučbu medikov. Problémom bolo, že študentom chýbala prax pri lôžkach s pacientmi a nastávali situácie, keď sa tridsať medikov tlačilo na sále s rodiacou matkou. Pellegrini verí, že skutočnú prax nahradia simulácie a študenti medicíny budú podľa neho mať dostatok času získať prax pri pacientoch v postgraduálnom štúdiu. „Nestačí len mať dostatok študentov, ale štát chce garantovať aj to, že ich bude mať kto učiť,“ dodal Pellegrini.

Zlepšiť chcú aj prostredie

No odkedy Pellegrini pred zhruba šiestimi rokmi po prvýkrát zaviedol tento projekt, počet chýbajúcich lekárov sa len prehĺbil. Predseda parlamentu za tým vidí rozhodnutia vlády Igora Matoviča (bývalé OĽaNO). Tá rozhodla, že s preplácaním štúdia slovenských študentov na úkor zahraničných prestane, a tak Pellegrini dnes nevie s istotou povedať, koľko nových lekárov do systému pribudne.

Predseda Hlasu zdôraznil, že väčšina zahraničných študentov na slovenských lekárskych fakultách pochádza zo západnej Európy a to podľa neho svedčí o kvalite slovenského vzdelávania. „Chceme podporovať internacionali­záciu, ale musíme zabezpečiť objednávku štátu,“ dodal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas). Sám si však uvedomuje fakt, že navýšenie počtu študentov medicíny slovenské zdravotníctvo nespasí. „Prijatie študentov nevyrieši problém s nedostatkom lekárov,“ priznal a dodal, že v druhej fáze chce štát z eurofondov budovať nové teoretické pracoviská, obnoviť internáty, vybudovať simulačné centrá a ďalších 45 miliónov eur má ísť na ostatné inovácie.

Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave by mala v budúcom školskom roku prijať o 45 študentov viac, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine o 30 študentov viac, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o 45 a Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave o 30 študentov viac. „Dohodu musia schváliť akademické senáty jednotlivých škôl,“ dodal Drucker. Ozrejmil, že do nového akademického roka chce rezort fakultám poskytnúť na tento účel zhruba milión eur.

Kvalita vraj neklesne

Podľa ministerstva zdravotníctva ide o prvý a dôležitý krok. „V druhom kroku sa bavíme o motivácii, prečo tu zostať,“ ozrejmila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) a dodala, že okrem nedostatku lekárov musí štát riešiť nedostatok sestier a študentov ošetrovateľstva. Dodala, že na Slovensku chýba dvetisíc lekárov a minimálne štyritisíc zdravotných sestier.

„Svetlom na konci tunela bude rozhodnutie o novej univerzitnej nemocnici v Bratislave, kde sa budú vzdelávať lekári a lekárky,“ podotkla s tým, že navyšovanie počtu lekárov musí ísť ruka v ruke s budovaním zázemia na vzdelávanie. K tomu má prispieť vybudovanie národnej koncovej nemocnice v Bratislave. No túto platňu štát púšťa od roku 1987, keď začal s výstavbou legendárnej nemocnice Rázsochy. Dnes zase hľadá miesto, kde by ju postavil.

Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Juraj Payer skonštatoval, že sa nedá očakávať, že situácia sa zlepší v priebehu jedného roka, ale verí, že rozhodnutie o navýšení počtu medikov pocíti celá spoločnosť“. Priznal, že v minulosti mala vláda prispieť fakulte za to, že zvýšili počet o sto slovenských študentov, peniaze však dostali len jeden rok.

Zdôraznil však, že v roku 2024 sa musia fakulty pozerať po iných spôsoboch vyučovania medicíny. Podotkol, že podľa neho sa výrazne presúva od skutočných pacientov do simulačnej medicíny a do simulačných centier. „Využívajú sa tak možnosti rôznych softvérov, môžu to byť figuríny alebo stoly, ktoré majú v sebe zabudovaný spôsob, akým simulujú akútne stavy,“ ozrejmil.

Tvrdí, že pacientov, ktorých dokážu dať priamo na výučbu, je čoraz menej a menej, preto sa do popredia dostávajú simulačné možnosti. Faktom však zostáva, že simulácia nedokáže nahradiť kontaktovú liečbu. „Zvyšovať počty študentov pri jednom pacientovi, to nie je naším cieľom. Samozrejme, že by sme boli radi, keby študenti videli čo najviac pacientov, ale to sa zrejme posunie do postgraduálnej sféry,“ ozrejmil Payer.

Stále však verí, že rozhodnutím neklesne kvalita študentov. „Boli by sme neradi, keby sme museli prijímať študentov, ktorí majú málo bodov. Tých 150 bude z dobrých študentov, créme de la créme ,“ ozrejmil. Pomôcť tomu majú aj testy študijných predpokladov. Navyšovanie počtu slovenských študentov však nie je žiadnou novinkou. V roku 2022 sľuboval líder hnutia známeho ako OĽaNO Igor Matovič, že počty navýši o 500 študentov. Po dvoch rokoch nie je z nápadu nič.