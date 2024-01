Riadenie pandémie preveria pod taktovkou Kotlára, v minulosti covid spochybňoval

„Úlohou novovymenovaného splnomocnenca bude plniť koordinačné úlohy zamerané na posúdenie a analyzovanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rokoch 2020 – 2022,“ vysvetlil predseda vlády Robert Fico (Smer-SD), ktorý návrh na rokovanie predložil.

V predkladacej správe menovanie splnomocnenca zdôvodnil procesom manažovania pandémie, ktoré podľa Fica charakterizovalo zlyhávanie ochrany základných práv a slobôd. „Počas obdobia dvoch rokov pandémie sa tvorba protipandemických opatrení, ako aj kontrola ich zákonnosti vymkla štandardnej kontrole: prebiehala mimo riadnych legislatívnych procesov a mimo riadnej súdnej kontroly,“ uviedol v materiáli.

Kotlárovou úlohou bude preto tiež zaistiť, aby sa „podobné zlyhania štátu“ už neopakovali.

V decembri Kotlár pre Pravdu uviedol, že potreba vytvorenia komisie na vyšetrovanie manažmentu počas covidu má dva rozmery: „Po prvé to má byť samotné vyšetrovanie pandemického manažmentu. Po druhé, WHO si nárokuje na rýchle presadenie svojich dominantných kompetencií voči členským štátom v čase budúcej pandémie na základe správne zvládnutému manažmentu pandémie covid,“ zdôraznil Kotlár. "Otázku, či pandémia bola zvládnutá ‚správne‘, to necháme na vyšetrenie komisie a výsledky budeme komunikovať s príslušnými inštanciami.“

Kotlár nie v pandemických témach žiadnym nováčikom. Cez internetové vysielanie napríklad spochybňoval, či šírenie covidu vykazovalo znaky pandémie. V čase pandémie sa hrdil tým, že sa napriek postaveniu lekára nedal vakcinovať.

V decembri uviedol, že chce začať s témami ako vakcína je sloboda, či celoplošným testovaním, no najskôr chce presne zadefinovať, z akej pozície bude vyšetrovanie prebiehať.

