Prieskum AKO: Ficov Smer prvý, PS sa doťahuje. Dankovej SNS kauza semafor nepoškodila

Ak by sa voľby do Národnej rady konali tento víkend, vyhrala by strana Smer so ziskom 22,1 %. Nasleduje Progresívne Slovensko s 19,9 %. Tretí Hlas by získal 14,3 % hlasov voličov, ukázal prieskum AKO pre reláciu Na hrane TV JOJ.

KDH by oslovilo 8,7 % voličov. Koalícia Slovensko, Kresťanská únia a Za ľudí by dosiahla hranicu 7 %, čo je kvórum na vstup do parlamentu pre koalície. Do lavíc Národnej rady by zasadli aj poslanci SaS so ziskom 6 %. SNS by získala 5,4 % a Republiku by volilo 5,3 % voličov.

Ktorú zo strán by ste teraz volili? Smer Progresívne Slovensko Hlas KDH SaS Hnutie Slovensko SNS Republika Aliancia Demokrati Sme rodina ĽSNS Iná strana Nešla/nešiel by som voliť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Smer 38,7% Progresívne Slovensko 19,6% Hlas 10,0% SNS 6,4% SaS 5,7% KDH 4,8% Republika 4,7% Demokrati 3,0% Hnutie Slovensko 2,5% Nešla/nešiel by som voliť 1,8% Iná strana 1,1% Aliancia 0,9% ĽSNS 0,6% Sme rodina 0,2%

Na základe výsledkov volieb by Smer získal v parlamente 37 kresiel, PS 34, Hlas 24, KDH 15, koalícia hnutia Slovensko 12, SaS 10, SNS deväť, a Republika tiež deväť.

Zber dát trval od 11. do 16. januára na vzorke 1 000 respondentov. Odpovedať mali na otázku: "Skúste si prestaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete povedať aj nejakú inú.“

75,1 % respondentov uviedlo, že by voliť išlo. 11,3 % by sa k volebným schránkam nechystalo, 10,7 % voličov bolo nerozhodnutých a 2,9 % nechcelo odpovedať.