Slováci opäť protestujú proti Ficovej vláde. "Neuhneme, nie sme semafor," odkázala ulica

Protest proti vláde Roberta Fica v Bratislave (18.1.2024) Video

Šéf PS Michal Šimečka pripomenul, že pokiaľ by sa novela prijala tak, ako to navrhovala vláda, už by dnes platila a ÚŠP by bol zrušený. Nestalo sa tak podľa neho aj vďaka verejnému tlaku.

Protesty by sa podľa opozície mali okrem Bratislavy konať aj v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre, Trenčíne, Prešove, Trnave, Považskej Bystrici, Lučenci, Štúrove, Martine, Spišskej Novej Vsi, Leviciach, Prievidzi a Piešťanoch.

Ba proteste v Poprade by mal byť medzi rečníkmi aj bývalý prezident Andrej Kiska. Informovali o tom agentúru SITA organizátorky protestu Lenka Sako a Sofia Trommlerová. Protest sa koná pred nákupným centrom Forum.

Predstavitelia opozície avizovali, že dnešný protest sa koná aj pre nehodu podpredsedu NR SR Andreja Danka pre okolnosti jeho dopravnej nehody. Chcú sa pýtať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), prečo policajná hliadka nedala Dankovi „fúkať“ hneď po nehode. Šimečka tiež informoval, že v prípade opätovného schválenia novely tzv. kompetenčného zákona podá podnet na Ústavný súd SR. Plánuje sa pridať aj zvyšok opozície.