Šutaj Eštok nazval Korčoka podržtaškou. Ten reagoval: Opatrne, pán minister, originál je len jeden

„Kolegovia pána Pellegriniho sa rozhodli urobiť špinavú prácu za neho a Šutaj Eštok ma nazval podržtaškou. Chcem mu odkázať, že opatrne sa takýmito výrazmi, lebo originál je len jeden,“ uviedol Korčok na margo výroku ministra vnútra v diskusnej relácii TV Joj Na Hrane.

Korčok „originálom“ myslel práve šéfa Hlasu, ktorý nominoval Šutaja Eštoka za ministra vnútra, Petra Pellegriniho, ktorý vlani počas povolebných rokovaní o budúcej koalícii uviedol, že už viac „nebude podržtaškou“ a že Hlas je suverénnou stranou a „nebude nikomu výťahom k moci“.

Tento výrok pripomenul minulý týždeň na protestoch proti vláde Roberta Fica líder PS Michal Šimečka. „Peter Pellegrini sa prerátal. Myslel si, že môže znovu verne slúžiť svojmu pánovi, Robertovi Ficovi, a zároveň sa potichu stať rešpektovaným prezidentom Slovenska. Lenže takto to nefunguje. Nemôžu mať všetko. Nemôžu mať parlament, vládu, celú prokuratúru aj políciu, Ústavný súd, a ešte aj Európsky parlament a prezidenta republiky,“ povedal davu Šimečka, ktorého citovali Aktuality.

Na zhromaždenie do centra Bratislavy vtedy prišiel aj Korčok, ktorý by mal byť hlavným súperom Pellegriniho v marcových voľbách. Na Pellegriniho, ktorý v minulosti dlhé roky pôsobil vo Ficovej strane, ľudia kričali „podržtaška“.

Za podržtašku označil v minulosti Pellegriniho aj poslanec bývalého OĽANO Jozef Pročko. „Podržtaška je to, že nemáte svoj názor a robíte to, čo vám káže ten, ktorý vás má v hrsti. Najväčšou podržtaškou je Pellegrini. Keď si pozriete jeho fotku spred 15 rokov, kde stojí s taštičkou a pripravený slúžiť, tak to je Peter Pellegrini, najväčšia podržtaška,“ hovorí Pročko. „Keď Fico príde do parlamentu a on predsedá, si sadnú a akoby boli ocko a syn, brat a sestra, priateľ a priateľ. Podľa mňa Fico vie na neho veci a Peťo-podržtaška robí len to, čo mu Fico povie,“ uviedol Pročko pre Startitup.