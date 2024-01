Predsedníctvo Hlasu schválilo kandidatúru Pellegriniho na prezidenta

„Slovensko nemôže mať historicky lepšieho prezidenta ako je Peter Pellegrini, sme o tom všetci jednohlasne presvedčení,“ uviedol Šutaj Eštok. Ako tvrdí, Pellegrini si je vedomí toho, že prezident SR musí byť nadstranícky. Oznámiť by preto mal aj to, čo by čakalo Hlas či koalíciu, ak by sa stal hlavou štátu.

Poslanec Národnej rady (NR) SR Jaroslav Spišiak (PS) v relácii vyvrátil dohady o tom, že by Zuzana Čaputová mala po skončení prezidentského mandátu v budúcnosti nahradiť Michala Šimečku vo funkcii šéfa Progresívneho Slovenska. Potvrdil, že ich voličom budú odporúčať voliť za prezidenta SR Ivana Korčoka.

V súvislosti s dopravnou nehodou podpredsedu NR SR Andreja Danka (SNS) si chce Šutaj Eštok počkať na výsledky vyšetrovania nehody. „Chceme jasne deklarovať, že sme v tejto veci k Dankovi pristupovali tak, ako by sme pristupovali k hocikomu inému,“ povedal minister. Spišiaka na celej záležitosti vyrušuje, že Danko odišiel z miesta nehody. Ak by Danko podľa neho zostal na mieste a poskytol väčšiu súčinnosť, bol by menší „humbuk“.

Aktuálne protesty proti vláde sú podľa Šutaja Eštoka o demokracii a rešpektuje ich rovnako ako demokratické voľby. V súvislosti so štvrtkovým vystúpením prezidentky v parlamente uviedol, že „ak sa prezidentka rozhodla postaviť na stranu opozície, postavila sa na stranu Daniela Lipšica.“