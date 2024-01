Slováci versus semafory. Poisťovne ukázali, ako často riešia nehody podobné tej Dankovej

V noci naraziť do semafora, vycúvať a rozbitým autom odísť domov? Nedávna nočná nehoda stála podpredsedu Národnej rady Andreja Danka (SNS) vodičský preukaz, podľa premiéra Roberta Fica (Smer) zas ide o bežný ľudský príbeh. Štatistiky slovenských poisťovní tiež ukazujú, že za rok riešia desiatky až stovky prípadov so zdemolovanými semaformi. Vodiči sa však majú správať inak, aby nestratili nárok na poistné plnenie.

Mali policajti zobrať Dankovi vodičák? Policajného prezidenta otázka zaskočila Video Zdroj: TV Pravda

Polícia a prokuratúra od piatka (12. 1.) skúmajú okolnosti nárazu lídra SNS do semafora v bratislavskej Dúbravke. Náraz do semafora sa štandardne považuje za dopravnú nehodu. Ak k nej došlo, podľa zákona musí jej účastník zostať na mieste udalosti, zavolať políciu a počkať na príchod hliadky. V opačnom prípade hrozí pokuta až do tisíc eur a zadržanie vodičského preukazu aj na niekoľko rokov.

Ako postupovať pri dopravnej nehode Zo zákon vyplývajú účastníkovi cestnej premávky pri spôsobení dopravnej nehody nasledujúce povinnosti: bezodkladne zastaviť vozidlo,

zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku,

ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,

zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.

Prokuratúra voči Dankovi začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a ohrozovania verejneprospešného zariadenia a vec vyšetruje ako trestný čin spáchaný z nedbanlivosti. Rozhodnutie deň po nehode oznámil generálny prokurátor Maroš Žilinka. Niektorí právnici však považujú podobnú kvalifikáciu udalosti za otáznu. Podľa bývalého sudcu a súčasného poslanca Európskeho parlamentu Miroslava Radačovského (SNS), zdemolovaním semafora Danko nespôsobil všeobecné ohrozenie. To by sa stalo, keby išlo o zničenie dopravnej značky daj prednosť v jazde, uviedol príklad. “Aj keby svetlo semafora nesvietilo, je tu predsa pruhové označenie, tzv. zebra a ešte pred ňou značka pre vodičov, čo musia rešpektovať,” uviedol Radačovský.

Pri rozhodovaní o tom, či ide o trestný čin, alebo nie, zohráva úlohu viacero faktorov, oponuje právnik Milan Ficek. Zároveň poukazuje na to, že trestný zákon jasne určuje svetelné zariadenie, ktorým je semafor, za všeobecne prospešné zariadenie. “V nadväznosti na vyššie uvedené by sa preto dalo uvažovať okrem priestupkovo-právnej zodpovednosti aj o zodpovednosti trestnoprávnej. V prípade, ak by bolo preukázané zodpovednej osobe spáchanie priestupku, tak by jej mohla byť uložená pokuta v rozsahu 300 až 1300 eur, ako aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo v trvaní jeden až päť rokov,” myslí si právnik.

Stovky nehôd ročne

Magistrát hlavného mesta politikovi už vystavil faktúru vo výške 2 500 eur bez DPH. Ak by Danko nevyslovil vôľu zaplatiť škodu, sumu by uhradila poisťovňa, pri podobných nehodách sa platí v rámci povinného zmluvného poistenia.

Hovorkyňa poisťovne Wüstenrot Gabriela Holková však pripomína, že ak poistník porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu, má poisťovňa nárok na náhradu vyplateného poistného plnenia. “V prípade úteku z miesta dopravnej nehody poisťovňa zvyčajne postupuje pri určení rozsahu požadovanej náhrady vyplateného poistného plnenia podľa interných pravidiel zohľadňujúc okolnosti konkrétneho prípadu,” doplnila.

Ak účastník nehody nesplní zákonom stanovené povinnosti, poisťovňa môže znížiť plnenie aj v rámci havarijného poistenia. “Poisťovňa je napríklad oprávnená znížiť poistné plnenie, ak k poistnej udalosti došlo z dôvodu porušenia ustanovení zákona o premávke, ktorými sa považuje jazda pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, porušenie pravidiel, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda, pri ktorej sa inému ublíži na zdraví alebo sa inému spôsobí škoda na majetku, vedenie vozidla bez tabuľky s evidenčným číslom,” zhrnula Holková.

Čítajte viac Polícia prišla k Dankovmu domu, keď doň vstupoval. Šéf SNS im vynadal, tvrdí Matovič

Pravda oslovila najväčšie poisťovacie spoločnosti na slovenskom trhu s otázkou, ako často majú podobné udalosti riešiť. Ukázalo sa, že ročne naozaj dochádza aj k stovkám nehôd so semaformi, dopravnými značkami alebo inými objektmi.

Štatistiky najmä k semaforom zatiaľ žiadna z oslovených spoločností neevidovala. Dáta totiž vedú všeobecne za poškodenie majetku iného než motorové vozidlo, zdôraznila hovorkyňa Generali Katarína Ondra. „Čiže tam spadajú nielen poškodené dopravné značky a semafory, ale aj ploty, zvodidlá a podobne. Odhadom tvoria poškodenia verejnoprospešných dopravných zariadení cca 15 percent z týchto škôd,” priblížila.

Čítajte viac Dankova nehoda vyvoláva viacero otáznikov. Čo zatiaľ nesedí? Mohol šoférovať sám? Zverejnia videá

Každoročne tak poisťovňa eviduje 150 až 200 nárazov na semafory a dopravné značky. Náhrada škody závisí od typu zariadenia, ktoré bolo poškodené. V prípade semaforu pre chodcov je suma okolo 2 200 eur, nabúranie do jednoduchého semaforu pre autá poisťovne vyjde cca na 3 500 eur. Pri veľkom semafore, na ktorom je uchytených niekoľko samostatných signalizačných zariadení, náhrada škody je ešte vyššia.

Podobné čísla hlásia aj z poisťovne Allianz, v rámci vlastných štatistík evidujú v priemere 10 poistných udalostí mesačne, pri ktorých je poškodená dopravná značka, semafor, osvetlenie alebo iné verejnoprospešné zariadenie. „Minulý rok sme zaregistrovali 117 takýchto poistných udalosti s priemernou výplatou 2 043 eur, v roku 2022 to bolo 128 škôd s priemernou výplatou 1 742 eur. Skutočná výška nákladov za škodu je znížená o amortizáciu, respektíve vek a opotrebovanie zariadenia,” uviedla hovorkyňa poisťovne Helena Kanderková.

ČSOB poisťovňa vlani riešila 117 prípadov, kde došlo k poškodeniu verejného majetku a zariadení. Celková suma spôsobenej škody bola vyše 265-tisíc eur, informovalo tlačové oddelenie spoločnosti. Beáta Lipšicová zo spoločnosti UNIQA priblížila, že v rokoch 2022 a 2023 evidovala poisťovňa škody pri takmer 300 podobných nehodách. „Priemerná suma náhrady škody v prípade poškodenia semaforov je cca 6 000 Eur, pri dopravných značkách okolo 1 000 Eur,” uzavrela.