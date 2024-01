Toaletný papier na prídel, sexuálne násilie či WC bez dverí. Deti majú v polepšovniach horšie podmienky ako vo väznici

Čo na to odborníčka na školstvo Soňa Hanzlovičová

Ako vnímate hodnotenie GP?

Zásah GP vnímam pozitívne. GP bola vo všetkých zariadeniach, ale myslím si, že hoci hovorili o pochybeniach v každom z nich, nedajú sa vnímať ani riešiť plošne, nemôžeme to hádzať do jedného vreca. Je to hlavne náročná téma, tieto centrá sú tu cca 40 rokov. Teraz sa objavil problém, ktorý kolegovia v RC pred sebou tlačia už dlho.

Foto: Pravda, Robert Hüttner Soňa Hanzlovičová Soňa Hanzlovičová

Prečo mohlo dôjsť k takému zlému výsledku?

Do roku 2012 patrili zariadenia pod Ministerstvo školstva SR, pod Krajské školské úrady a od roku 2013 sa presúvala pôsobnosť krajských úradov pod MV SR. Týmto procesom aj krajský školský úrad, ktorý mal pod sebou v každom kraji cca 50 zariadení: bilingválne gymnáziá, reedukačné centrá a tiež centrá psychologického poradenstva. Pod vedením MV sa toho veľa urobilo aj v týchto zariadeniach, tieto RC boli zaradené aj do výzvy, kde sa opravili budovy, vymenili okná, elektrické rozvody, podlahy a tiež aj sanita.

Nestačí však len toto, tie havarijné stavy sú dlhoročné. Tu treba systematické riešenie, nie len vytiahnuť niečo zo stredu a tváriť sa, že ideme pomáhať. Malo by sa začať legislatívou, ktorú má pod sebou ministerstvo školstva. Upraviť a zjednotiť všetko do jedného zákona alebo vyhlášky, to je vreckové, ošetrovné, ochranný mechanizmus, zdravotný personál a iné. Najväčší problém je v noci, kedy často zverenci zvyknú utekať, klamú. Treba zabezpečiť odborný personál, pedagogický personál, lepšiu platovú motiváciu, alebo zamestnancom poskytnúť výsluhový dôchodok či motiváciu pre ľudí, ktorí by to šli robiť. Práca je to náročná ale ten, čo to ide robiť, musí mať k nej vzťah.

Tieto zariadenia tiež potrebujú stáleho lekára, psychiatra, teraz ich majú len na dohodu. Ide pritom o deti, ktoré často trpia rôznymi psychickými poruchami, deti, ktoré vyšli zo zlých domácich pomerov. Treba im ukázať cestu, ako žiť, ako sa začleniť do prostredia spoločnosti, to je pôvodný význam reedukácie. Treba rozšíriť kultúrne a športové povedomie detí, ukázať im aj kino, divadlo, plaváreň, zobrať ich na výlety. Dopoludnia by mali mať činnosť pracovnú a poobede výchovnú. Aj ubytovanie je dôležitá stránka: rozdeliť, urobiť diferenciáciu, nemôžu byť chlapci ubytovaní všetci spolu na „jednej kope“, každý chlapec je iný, z iného prostredia, má iné vnímanie. U dievčat to platí rovnako. Treba jednoznačne viac počúvať ľudí z praxe, ktorí v tom žijú dennodenne. V tomto žiaľ legislatíva a úradník neurobia nič, nepochopia ich režim za 24 hodín.

Ako sa budú ďalej jednotlivé prípady prešetrovať? Aký bude ďalší postup v súvislosti s nápravou pochybení?

Riešenia sa začali hľadať. Boli zahájené rôzne stretnutia na rôznych úrovniach. Ja sa pritom pýtam, kde bolo školstvo dlhé roky, keď sa riaditelia zariadení stretávajú pravidelne, majú aj spoločnú asociáciu RC, kde vždy poukazovali na problémy. Do týchto zariadení išlo málo financií, nedá sa to riešiť len jedno- alebo dvojrazovo. Niektoré budovy už sú tak zničené, že sú nevyhovujúce. Tie treba zrušiť, dať reedukačným centrám nové priestory.

Deti sa menia v celej generácii. Tak, ako v základných školách, tak aj tu v prípade RC sú dnes viac psychicky labilné, ich rodiny majú horšie životné podmienky, v krajine je väčšia chudoba, deti kradnú, klamú, niektoré vážne ubližujú na zdraví až zabíjajú. Toto treba zastaviť, venovať sa im o to intenzívnejšie.

Teraz sa toho hlavne nesmieme pustiť, keď to raz GP načala, treba problém riešiť dôsledne. Budem rada za kolegov, keď sa toto niekde pohne a budeme chrániť naše deti, má to veľký význam.