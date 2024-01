Pristúpi Fico po prejave prezidentky k ústupkom? Možno ho k nim donútia Žilinka s Pellegrinim alebo eurofondy

Prezidentka v parlamente preukázala absurdnosť vládnych zmien v trestnej politike. Na stave veci to však fakticky, zatiaľ, nič nemení a vládna koalícia na čele s premiérom Robertom Ficom naďalej prezentuje odlišnú realitu. K ústupkom Fica zrejme nepresvedčia ani stále rastúce protesty v uliciach miest a ani snaha časti opozície, konkrétne KDH, diskutovať a nájsť kompromis. Čo môže napokon zavážiť?

Zatlačí na koalíciu aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorého kolegovia si zobrali na paškál skutočne vážne porušovanie ľudských práv? Nie však ľudí vyšetrovaných za zločiny, ale detí. Medzitým sa prezidentská kampaň oficiálnym a okázalým oznámením kandidatúry Petra Pellegriniho dostala do novej fázy, a to práve vo chvíli, keď sa mu už na päty lepí jeho najväčší súper, Ivan Korčok. Naplní po fiasku s dopravnou nehodou svoje slová o zapojení sa do súboja o hlavu štátu aj Andrej Danko? Vypočujte si komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa s názvom Počúvajte Pravdu s Mariánom Repom.