Voľby by v januári vyhral Fico, ale PS je na dostrel. Danko by sa do parlamentu nedostal

Voľby do Národnej rady by v januári vyhrala strana Smer-SD so ziskom 22,3 percenta hlasov. Nasledovali by Progresívne Slovensko (PS) s 21,1 percenta a Hlas-SD so 14,7 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research Slovakia pre denník Sme.