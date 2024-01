Fico chce uťať opozičné obštrukcie, o špeciálnej prokuratúre sa bude rokovať nonstop. V stredu vycestuje na Ukrajinu

Fico reaguje na vystúpenie Čaputovej: Bolo čisto politické a opozičné Video

Predseda vlády avizoval, že o postupe v parlamente bude koalícia rokovať budúci týždeň. Chce navrhnúť, aby sa rokovalo nonstop. „Ak to bude, som pripravený každú noc na hodinu na dve tam prísť ako člen vlády,“ načrtol. Zopakoval, že vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej v parlamente považuje za čisto opozičný prejav. V súvislosti s protivládnymi protestami skonštatoval, že rešpektuje ľudí a majú na to právo.

Čítajte viac Pristúpi Fico po prejave prezidentky k ústupkom? Možno ho k nim donútia Žilinka s Pellegrinim alebo eurofondy

Čaputová v NR SR kritizovala zámery vlády v trestnom práve Video

Fico sa stretne so Šmyhaľom

Predseda vlády tiež potvrdil, že sa v stredu v Užhorode stretne s premiérom Ukrajiny Denysom Šmyhalom. Avizoval, že mu nesie zoznam humanitárnej pomoci. Fico chce ukrajinskému premiérovi súčasne potvrdiť, že Ukrajina nebude dostávať od Slovenska žiadne zbrane.

Čítajte viac Analytik: Politici ako Fico sa mýlia, ak hovoria, že vojnu zastaví, keď Ukrajine nedodáme zbrane

„Poviem mu, že sú veci, na ktoré máme úplne iný názor, poviem mu, že pokiaľ ide o vstup do EÚ ich rešpektujeme, ale musia plniť podmienky a nie, že vstúpi do EÚ krajina, ktorá absolútne nespĺňa žiadne požiadavky," vyhlásil Fico. Dodal, že ukrajinskému premiérovi povie aj to, že je proti tomu, aby Ukrajina vstúpila do NATO. „Poviem mu, že to budem vetovať a blokovať, lebo to je tak akurát základ tretej svetovej vojny a nič iné," uviedol Fico.

Fico a Stoltenberg o spolupráci v NATO a o Ukrajine Video

Čítajte viac Zbrane na Ukrajinu idú pomaly. Brusel zisťuje, či ich štáty EÚ už naozaj nemajú

Ako predseda vlády pokračoval, ukrajinská strana nechce po stretnutí ani tlačovú konferenciu. No slovenský premiér avizoval, že vyhlásenie poskytne. „Ja si dokonca myslím, že by bolo správne, že sa dohodneme, že každá strana dá nejaké vyhlásenie. Mali by sme si tie vyhlásenia vymeniť predtým, ako ich zverejníme. Ja viem, s čím idem. Ja idem s humanitárnou pomocou," dodal Fico. Ako ďalej v relácii RTVS uviedol, v prípade komerčných dodávok zbraní nevidí prekážku. „Nech si zarobí na zbraniach, kto chce, čo chce. Keď nezarobia slovenské firmy, zarobia americké," uzavrel Fico.

Fico o pomoci Ukrajine: Kántria sa tam Slovania Video

Šimečka: Fico sa o Ukrajine vyjadruje bezcitne a vulgárne

Premiér Robert Fico (Smer) sa vyjadruje o Ukrajine bezcitne a vulgárne. Uviedol to na svojej sociálnej sieti predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka v reakcii na vyjadrenia Fica v relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Ľudia presne ako my, hneď za našimi hranicami, už dva roky čelia neskutočnému utrpeniu. Vraždeniu, znásilňovaniu, vypaľovaniu celých miest. Všetko len preto, lebo ako suverénna krajina prejavili túžbu žiť v EÚ," napísal Šimečka s tým, že jediné, na čo sa Fico zmôže, sú cynické reči o tom, ako neverí vojenskému riešeniu konfliktu, a preto nebude posielať zbrane na Ukrajinu. „A ešte túto trpiacu krajinu zhadzujúco označí za skorumpovanú, nie suverénnu a v područí iných mocností," dodal predseda PS s tým, že sa hanbí za takéhoto premiéra. Podľa Šimečku Ficovi chýba základná ľudská empatia. „Na Ukrajine sa dnes bojuje aj za Slovensko, ale Fica už záujmy vlastnej krajiny zjavne vôbec nezaujímajú, ide mu iba o politické prežitie, beztrestnosť a pomstu," uzavrel Šimečka.