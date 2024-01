Šimečka sa pýta Fica, ktorú časť Slovenska by odovzdal v záujme mieru Rusku, keď tak radí Ukrajine

Ukrajinský Bradley rozstrieľal ruské bojové vozidlo BMP-2 Video

Pár dní pred stretnutím s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhalom označil Fico Ukrajinu za štát „pod absolútnym vplyvom USA“ a naznačil tiež, že sa bude musieť vzdať časti svojho územia v prospech Ruska. „Ja by som sa spýtal premiéra Fica, keď hovorí, že Ukrajina má odovzdať územie, keby sme sa my ocitli v podobnej situácii, tak ktoré územie Slovenska by odovzdal on v záujme mieru? Odovzdal by časť východného Slovenska?“ pýta sa Šimečka. Zdôraznil, že premiérove výroky sú nehorázne a bezcitné voči ľuďom, ktorí trpia ruskou agresiou na Ukrajine. Sú podľa neho tiež v absolútnom rozpore s našimi strategickými bezpečnostnými záujmami.

Čítajte viac Fico chce uťať opozičné obštrukcie, o špeciálnej prokuratúre sa bude rokovať nonstop. V stredu vycestuje na Ukrajinu

Fico podľa neho ťahá Slovensko do izolácie a zároveň ohrozuje povesť Slovenska. Podčiarkol, že ani svojim voličom Fico pred voľbami nehovoril, že dostane krajinu do medzinárodnej izolácie, presne k tomu to však smeruje. Líder progresívcov pripomenul, že proti návrhu novely Trestného zákona z dielne vlády sa vyjadrili dôležité európske inštitúcie vrátane Európskeho parlamentu.

Čítajte viac Proti vládnej novele sa ozvalo takmer 500 europoslancov. Premiér hovorí o špinavých útokoch, v KDH nepanovala jednota

Medzinárodnú povesť Slovenska podľa neho zároveň ohrozuje aj konanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (SNS), ktorá obnovila spoluprácu s Ruskom a Bieloruskom. „Jedna vec je ministerka Šimkovičová, od ktorej asi nikto nič dobré nečaká, druhá vec je, že je to súčasťou širšieho rámca našej zahraničnej politiky. Ideme úplne proti tomu, aký je konsenzus a spoločná línia Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, a to je nerozvíjať bilaterálne kontakty s diktátorskými a agresorskými režimami, ako je režim prezidenta Lukašenka a prezidenta Putina,“ podčiarkol Šimečka.