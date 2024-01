Budú pacientov k špecialistom objednávať rovno všeobecní lekári? Tí zásadne nesúhlasia: Čaká sa mesiace

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) zásadne nesúhlasí s obsahom a prípravou projektu eObjednanie, ktorého prípravu avizovalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Ten má umožniť, aby všeobecní lekári namiesto vypísania výmenného lístku objednali pacienta k lekárovi - špecialistovi priamo. Zmeny sú podľa všeobecných lekárov nerealizovateľné a priniesli by do systému zmätok. Pre TASR to uviedla prezidentka spoločnosti Monika Palušková.