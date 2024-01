„Zostaňte doma a rozhodne necestujte.“ Na Slovensko sa ženie nebezpečné počasie

Počasie na Slovensku sa popoludní a večer výrazne zhorší. Nad naše územie smeruje frontálny systém, ktorý so sebou prinesie teplý vzduch. V kombinácii so studeným vzduchom, ktorý je nad Slovenskom momentálne, môže ísť o mimoriadne nebezpečnú kombináciu.

Informuje o tom iMeteo.sk s tým, že obyvateľom odporúča radšej zostať doma a rozhodne necestovať. „Na obzore je mimoriadne nebezpečná kombinácia, ktorá zvykne v zimnom období spôsobovať rozsiahle problémy a nehody,“ uvádza web.

„Aktuálne do našej oblasti prúdi studený vzduch, no už v pondelok začne cez naše územie postupovať frontálny systém, ktorý so sebou vtiahne aj teplý vzduch. Problém však nastáva v tom, že teplý vzduch veľmi rýchlo prenikne najskôr do vyšších vrstiev a až následne do tých spodných,“ napísal zdroj s tým, že pôjde o situáciu, ktorá prinesie výrazne vyššiu intenzitu mrznúceho dažďa.

Počasie na týždeň: Veľa zrážok, ale aj teploty nad desať stupňov Video

Pred prichádzajúcim frontom varovali aj českí meteorológia, ktorí vydali pred mrznúcim dažďom varovanie tretieho stupňa. „Očakáva sa pomerne rýchla tvorba poľadovice. Ľad obalí nielen cesty a chodníky, ale aj konáre a elektrické vedenia, ktoré pod ťarchou ľadu môžu padať.

Do Čiech a na Moravu má zhoršené počasie doraziť popoludní, veľké problémy môže Slovensko očakávať večer po 19. hodine. „Mrznúci dážď hrozí prakticky na celom západnom a strednom Slovensku, no najnebezpečnejšia situácia sa očakáva predovšetkým na západnom Slovensku. V pondelok večer tak počítajte s nebezpečným počasím a radšej nikam necestujte.

Jediný mrakodrap na Slovensku a okolie Bratislavy zahalila „hmlová šou“ Video

Pred poľadovicou vydal SHMÚ od pondelka 19.00 h do utorka 6.00 h výstrahu prvého stupňa. Meteorológovia tiež upozornili aj na vietor na horách, ktorý sa môže objaviť v takmer všetkých okresoch Žilinského kraja a v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica od pondelka 9.00 h do utorka 5.00 h. Jeho rýchlosť môže dosahovať 110 až 135 kilometrov za hodinu. Pre oba javy platí výstraha prvého stupňa.