KDH kreslí opozícii červené čiary. Prekáža im kandidát Korčok a LGBTI+ témy

Protesty proti krokom vlády vlani spojili opozíciu do jedného bloku. No ani ten sa na prvý raz nepodarilo poriadne zostaviť a zo štyroch opozičných strán sa spojili len tri, pričom OĽaNO zostalo v politickej izolácii.

No zub času postupne naštrbuje aj jednotu opozičného trojbloku. Kým na jednej strane je liberálna SaS a Progresívne Slovensko (PS), na druhej o priazeň voliča bojuje konzervatívne KDH. Tí preventívne kreslia červené čiary, dôvodom sú aj LGBTI+ a progresívne témy na mítingoch. KDH, PS aj SaS sú síce ideologicky vzdialené, no spája ich téma spravodlivosti. Otázne je dokedy.

Keby nebolo vládnej snahy zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a novelizovať Trestný zákon, trojica PS, KDH a SaS by spolu dnes nezdieľala pódiá. Ťažko povedať, dokedy sa tento opozičný tandem dokáže udržať na nohách, no KDH robí všetko preto, aby si zachovalo svoju tvár. Jednotu však narúša čas a vynárajú sa témy, ktoré bránili vzniku povolebnej spolupráce.

„KDH od samého začiatku organizovania protestov tvrdo stálo za tým, že protesty sa jasne majú venovať téme rušenia ÚŠP a ohrozeniu bezpečnosti na Slovensku. Na tomto princípe trváme a máme od našich opozičných partnerov prísľub, že sa to nebude meniť. Na druhej strane treba priznať, že viacerí politici vládnej koalície, ako napríklad pán Andrej Danko, svojím správaním ľudí na protesty sami pozývajú,“ ozrejmilo kresťanskodemo­kratické hnutie pre Pravdu.

Červené čiary

Vlani v septembri rezonovalo pri spomienke na KDH slovo pliaga, ktorým počastoval LGBTI+ komunitu predseda KDH Milan Majerský. Červenou čiarou boli pre neho pri otázkach vstupu KDH s PS do koalície registrované partnerstvá, program PS označoval v niektorých častiach za extrémistický.

Dnes svoje konzervatívne postoje pripomína znova. „Protesty vznikli kvôli týmto dvom veciam, rušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a hanebná novela Trestného zákona. Som presvedčený a plne si za tým stojím, že KDH bude na tribúnach stáť, iba pokiaľ sa budú týkať týchto dvoch tém. Akonáhle sa začnú pridávať ďalšie témy, KDH pôjde z protestov preč,“ vyhlásil líder hnutia Milan Majerský v relácii Aktuality.sk.

Pre kresťanských demokratov by tiež bolo neprijateľné, aby na pódiu vystupoval prezidentský kandidát Ivan Korčok.

O jeho otvorenej podpore sa hovorilo ešte v decembri. „Ja som sa ohradil, nerobme to. Poškodí to aj kandidátovi, ktorý chcel byť propagovaný. Fico by hneď na nás vypálil, že aha, nejde im o spravodlivosť, ale o prezidenta,“ dodal Majerský. Ak by sa však témy protestov mali odkloniť od spravodlivosti a právneho štátu, tak KDH z nich vycúva. Hoci na protestoch postupne pribúdajú aj dúhové vlajky či odkazy spojené s ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS), na ich pôvodnom znení sa nateraz nič nemení.

„Témou protestov je prioritne upozorniť na snahu vlády zrušiť ÚŠP a neprijateľne novelizovať Trestný zákon,“ ozrejmil Ondrej Šprlák, hovorca liberálov.

Podľa PS sa dá „s určitosťou povedať, že masové protesty rovnako aj ako opozičný boj v parlamente majú zmysel“. „Prijatie promafiánskeho balíčka sme zdržali o celé mesiace. Preto znovu a znovu opakujeme výzvu na úplné stiahnutie tohto promafiánskeho balíčka z rokovania parlamentu,“ ozrejmila Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia hnutia. Dodala, že naprotestoch opakovane vystupujú zástupcovia a zástupkyne rôznych politických prúdov, občianskej spoločnosti či kultúrnej obce. „Otvárajú rôzne témy a upozorňujú aj na aktuálne prešľapy vládnych predstaviteľov,“ zdôraznila.

Všetci za Korčoka, no nie Korčok pre všetkých

Na margo spoločného postupu na protestoch s progresívcami a liberálmi hovorí Majerský, že by vystúpil na tribúne aj po boku lídra Hlasu Petra Pellegriniho, keby bol proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Politológ Radoslav Štefančík pripomína, že protesty sú organizované politickými stranami, ale predpokladá, že ľudia na ne nechodia primárne, aby videli a počuli rečniť Richarda Sulíka s Milanom Majerským či Michalom Šimečkom. „Ale aby vyjadrili svoje znechutenie z vládnej politiky a odpor voči rušeniu niektorých dôležitých inštitúcií,“ skonštatoval.

Pripomína však, že úloha KDH na protestoch nie je hlavná a ich možný odchod by s následnou účasťou zatriasť nemusel.

„KDH totiž môže byť rado, že sa na tých protestoch zvezie spolu s ostatnými opozičnými stranami. Bolo by chybou, keby KDH protesty prestalo podporovať. Ľudia totiž nechodia na protesty preto, lebo tak chce aj KDH,“ zdôraznil politológ.

Otázna je však budúcnosť protestov, ktorých témy sú oklieštené a keď sa začnú meniť na skrytú politickú kampaň v prospech Korčoka.

Politológ Štefančík podotkol, že podľa neho sa tak ešte nestalo, no je podľa neho možné, že sa nasledujúce voľby stanú referendom o budúcnosti krajiny.

„A Ivan Korčok zosobňuje jeden z tých dvoch svetov, ktorý je tvorený práve ľuďmi z ulíc a námestí. Takže je možné, že časom sa zmysel týchto mítingov zmení. Keďže vládna koalícia zatiaľ nestiahla svoje návrhy na zmenu trestnej legislatívy, nevidím dôvod, aby sa v tomto momente na hlavnom obsahu protestov niečo menilo,“ zdôraznil. Organizátorom protestov však pripomína, aby „témy neznásilňovali“. Proti „znásilňovaniu protestov“ vystúpilo v minulosti aj KDH. Majerský priblížil, ako sa v rámci organizačného tímu časť politikov pretláčala, aby Korčok vystúpil na pódiu.

„Povedal som jasne: Určite nechceme, aby na nás Robert Fico namieril, že robíme kampaň Korčokovi. Som rád, že ma PS a aj SaS rešpektovali a Ivan Korčok nie je na tribúne. Na druhej strane chcem povedať, že ktorýkoľvek prezidentský kandidát by sa objavil na tribúne, boli by sme proti tomu. V týchto protestoch ide o spravodlivosť a žiadne iné pridružené témy by sa tam nemali dávať,“ zdôraznil Majerský.

KDH upozorňuje, že z opozičného bloku odíde, ak by ich partneri z opozície chceli na demonštráciách pretláčať aj iné témy, ako je spravodlivosť a právny štát.

Mimoparlamentná strana Demokrati minulý týždeň vyhlásila, že opozícia by sa mala podľa Demokratov spojiť v podpore Korčoka. No Majerský takéto tvrdenia odmieta a KDH zatiaľ nepodporila žiadneho prezidentského kandidáta, pričom svojich kolegov z opozície mal kritizovať aj za to, že chceli protesty zmeniť na politickú propagáciu kandidáta Korčoka.