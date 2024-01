Zoroslav Kollár sa obul do Lipšica: Na Najvyššom súd mu pomáha strýko senát. Súd reagoval

Na Najvyššom súde SR pôsobí takzvaný strýko senát, ktorý je blízkymi vzťahmi prepojený so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. V najnovšom videu to uviedol podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár.

„Veľa ľudí, ktorí boli postihnutí tým trestnoprávnym cunami, ktoré si tu viedol (Daniel Lipšic, poz. red.) si všimli, že až nápadne často všetky odvolacie konania na najvyššom súde končia v senáte 5T, takzvaný strýko senát,“ povedal na sociálnej sieti Zoroslav Kollár s tým, že Daniel Lipšic má veľmi blízky vzťah so sudcami, ktorí sa v spomínanom senáte vyskytujú.

Na Najvyššom súde a na Krajskom sude v Bratislave sú podľa Zoroslava Kollára manipulácie pri prideľovaní spisov. „Samozrejme, že aj v tejto kauze sa ako aktívny účastník vyskytuješ aj ty Danielito (Daniel Lipšic, poz.red.). Je to spor, ktorý trvá už takmer desaťročie, a zaujímavé je v tejto veci stanovisko Ministerstva spravodlivosti ešte pod vedením Márie Kolíkovej. Ministerstvo priznáva, že k manipuláciám pri prideľovaní spisov dochádza. Všetko máme prešetrené a myslím si, že aj preukázané. O všetkom budem podrobne hovoriť nabudúce,“ povedal Zoroslav Kollár.

Nadviazať blízke vzťahy so sudcami mal Lipšic ešte koncom 90. rokov minulého storočia a začiatkom milénia. Vtedy mal podľa Zoroslava Kollára Daniel Lipšic zneužiť svoje postavenie na ministerstve spravodlivosti a spolu s ďalšími štyrmi osobami zložil justičnú skúšku. „Vôbec ti nevadilo, ani tým ľuďom, ktorí ti to umožnili, že ste nespĺňali základnú podmienku pre vykonanie tejto skúšky, a to je absolvovanie prípravnej služby justičného čakateľa. Ja viem, že táto informácia už bola publikovaná, ale opakovanie je matka múdrosti a občanom treba veci opakovať, aby vedeli čo si zač,“ povedal vo videu Zoroslav Kollár.

Vo videu sa Z. Kollár vrátil aj k autonehode Daniela Lipšica. Znova poukázal na rýchlosť vozidla pred nehodou. Zoroslav Kollár tvrdí, že má k dipozícii znalecký posudok, ktorý nechce Daniel Lipšic k úcty k pozostalým zverejňovať. Podľa neho tento znalecký posudok je „feikový“, vypracovaný kamarátom. „Dám tento znalecký posudok preskúmať odborníkom a potom si môžeme podiskutovať o tvojej skutočnej rýchlosti. Ak sa ukáže, že ten znalecký posudok nie je v poriadku, tak by podľa môjho názoru mal s tebou diskutovať aj niekto iný,“ konštatoval Zoroslav Kollár.

Najvyšší súd v stanovisku pripomenul, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) už v roku 2019 uzavrela prípad vyšetrovania možnej manipulácie pri prideľovaní spisov na súde. „Trestné stíhanie, ktoré bolo začaté vo veci neoprávneného zásahu do počítačového systému, ako aj prijímania úplatku, NAKA zastavila,“ zdôraznila hovorkyňa Alexandra Važanová. Pripomenula, že NAKA prijala začiatkom roka 2018 viaceré trestné oznámenia, ktoré poukazovali na možnú manipuláciu prideľovania spisov na Najvyššom súde. Trestné stíhanie v tejto veci NAKA začala v marci 2018, a to aj na podnet vtedajšej predsedníčky Najvyššieho súdu Daniely Švecovej. Následne v roku 2019 bolo stíhanie zastavené. NAKA podľa Važanovej zároveň vylúčila manipuláciu pri prideľovaní konkrétnych spisov, na ktoré verejne poukazovalo občianske združenie Aliancia Fair-play.