Petra Vlhová sa po zranení vráti ešte silnejšia, nestráca pozitívne myslenie šéf jej tímu Galovič

Pred zrakmi tisícov slovenských fanúšikov sa lyžiarke Petre Vlhovej nepodarilo prísť do cieľa domáceho podujatia Svetového pohára v Jasnej, ba čo viac, pre zranenie kolena sa jej sezóna predčasne skončila. Treba sa však na to pozerať z tej lepšej stránky, mohlo to byť aj horšie, hovorí manažér tímu Petry Vlhovej Richard Galovič.

Tréner Mauru Pini, ktorého si Petra vybrala aj pre jeho empatiu, ľudský prístup a schopnosť pozitívne motivovať, optimizmom nešetril ani v tejto chvíli. Viac detailov o jej stave a plánoch prezradil po dvoch dňoch od pretekov. V podcaste denníka Pravda budete o tom, do akej miery mohol za jej pád stav trate, počuť okrem trénera Piniho aj bývalú lyžiarku, expertku na lyžovanie Janu Wolnerovú.

