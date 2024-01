Chodníky a cesty ako klzisko. Pribúdajú nehody, meškajú električky. Poľadovica narobila problémy

Vetrisko, poľadovica, ale teplo Video

Výstraha platí do 10.00 h v celom Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji a vo väčšine Trenčianskeho kraja a okresoch Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil SHMÚ.

Pre Michalovce platí naďalej výstraha druhého stupňa pred povodňami. V Trebišove je vydaná prvostupňová hydrologická výstraha.

Polícia upozorňuje na klzké cesty na západe

Polícia upozorňuje na klzké cesty na západnom Slovensku.

„Upozorňujeme, že kvôli mrznúcemu dažďu a poľadovici sú viaceré cesty, najmä na západnom Slovensku, extrémne klzké,“ uviedla polícia. Vyzýva vodičov, aby pri jazde zvýšili opatrnosť, jazdu prispôsobili stavu ciest.

„Cyklistom v takomto počasí jazdiť neodporúčame. Chodcom zase odporúčame, aby sa pred vstupom na priechod pre chodcov dôkladne uistili, že ich prichádzajúci vodič zaregistroval a dáva im prednosť,“ ozrejmila. Podotkla, že na klzkej vozovke nemá vodič šancu tesne pred priechodom zabrzdiť.

V Bratislave sú hlásené viaceré nehody, vodiči sa zdržia v kolónach

Dopravu v Bratislave a okolí v utorok ráno komplikujú viaceré nehody. Vodiči by mali preto počítať so zdržaním. Zelená vlna RTVS o tom informuje na sociálnej sieti.

Viacero nehôd sa stalo na rýchlostnej ceste R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína medzi kilometrami sedem a osem. Vodiči sa zdržia približne hodinu, rovnako si počkajú aj na obchádzke cez Rovinku. Nehoda je hlásená aj v bratislavských Podunajských Biskupiciach na Dvojkrížnej ulici smerom do Vrakune.

Na Záhradníckej ulici pri Justičnom paláci smerom do centra zrazilo auto chodca, blokovaný je jeden pruh.

S kolónou treba rátať aj na vjazde do hlavného mesta po diaľnici D2 a aj po starej ceste zo Stupavy. Zdržanie je odhadované na 30 minút. Tiež na vjazde do Bratislavy zo Senca po diaľnici D1 si vodiči počkajú spolu asi 20 minút.

Stella centrum upozorňuje na kolóny, ktoré sú hlásené na Račianskej ulici smerom do centra hlavného mesta. Zdržanie je do desiatich minút. Do 15 minút je odhadované v smere Čunovo – Rusovce – Bratislava. Rovnako sa kolóny tvoria aj v smere Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji. V smere Malinovo – Most pri Bratislave si vodiči počkajú do desiatich minút.

Premávka električiek v Bratislave je pre námrazy nepravidelná

Premávka električiek je pre nepriaznivé poveternostné podmienky a námrazy na trolejovom vedení v utorok ráno v celej Bratislave nepravidelná. Dopravný podnik Bratislava (DPB) na to upozorňuje na svojom webe.

Mrznúci dážď a klzké vozovky aj v Trnavskom kraji

Polícia v Trnavskom kraji upozorňuje vodičov na nebezpečenstvo, ktoré im hrozí v súvislosti s mrznúcim dažďom. Od rána skončilo v Trnavskom kraji mimo cesty už päť vozidiel. Najhoršia situácia je podľa polície na cestách mimo obcí. Pozor si však treba dať aj v obciach na menej frekventovaných úsekoch, miestnych komunikáciách a chodníkoch.

„Žiadame vodičov, aby zvýšili opatrnosť, jazdu najmä mimo obce prispôsobili stavu ciest. Cyklistom odporúčame nejazdiť,“ adresovala varovanie účastníkom cestnej premávky polícia. Zároveň varuje chodcov, aby sa pred vstupom na cestu uistili, že ich vodič zaregistroval a dáva im prednosť. Na klzkej vozovke nemá šancu tesne pred priechodom zabrzdiť.