Sulík v Ide o pravdu: Nebalím kufre, budem kandidovať. Blokujeme parlament, aby odborníci mali čas si zákon naštudovať

V politike nekončí, čakajú ho najmenej dve účasti na voľbách. Vzdáva sa len postu šéf strany, ktorú zakladal, potvrdil Richard Sulík. Pôjde na kandidátku strany do eurovolieb a chystá sa zabojovať aj v ďalších parlamentných voľbách. "Po 15 rokoch na čele (strany) stačilo, vždy som vedel, kedy odísť," uviedol.

Ak by koalícia predložila zmeny trestných kódexov v riadnom legislatívnom konaní, nerobili by sme obštrukciu, tvrdí Sulík. V súčasnosti parlament rozhoduje len o tom, či sa trestný zákon môže prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Až potom sa bude rokovať o samotnom zákone. Podľa Richarda Sulíka koalícia môže pri jeho prerokúvaní obmedziť diskusiu na 12 hodín, odhlasovať 24-hodinové rokovanie alebo diskusiu úplne zrušiť. To však nesie politické náklady, tvrdí Sulík. Ak chcú mať v uliciach 50-tisíc ľudí, tak diskusiu môžu uťať, dodal Sulík.

„Keby to (trestný zákon) stiahli a v riadnom procese predložili, tak určite žiadnu obštrukciu robiť nebudeme. Teraz ju robíme, aby prokurátori, sudcovia, vyšetrovatelia získali čas si tých 60 strán novely načítať, lebo to je ako v čínštine písané,“ uviedol.

