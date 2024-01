Výbor k Dankovej nehode sa nekonal: Videli ste zbabelý útek, tvrdí Krúpa. Gašpar varuje, že ide o živú vec

Na uznášaniaschopnosť výboru je pritom potrebných sedem členov. Na zasadnutie sa dostavil aj policajný prezidenta Ľubomír Solák a štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská. Šutaj Eštok je na výjazdovom rokovaní vlády.

Koaliční poslanci chýbali

Gašpar zároveň uviedol, že výbor by sa podľa neho nemal zaoberať „živými trestnými vecami“. Záležitosť tiež podľa neho nepatrí na zasadnutie výboru, keďže neohrozuje bezpečnosť Slovenska. „Nie som zástancom toho, aby sme na výbore rozoberali živé trestné veci.“ uviedol Gašpar. Na výbore sa nezúčastnili koaliční poslanci, podľa Gašpara sú však ospravedlnení.

„Majú svoje povinnosti,“ uviedol Gašpar pre médiá. Zároveň zopakoval, že podobnými záležitosťami, ako bola Dankova nehoda, by sa branno-bezpečnostný výbor nemal zaoberať. „Lebo ja môžem zvolať výbor, aby nám vysvetlili, ako sa postupuje v kauze Expo Dubaj, kedy dôjde k nejakým rozhodnutiam, prečo ešte nedošlo k nejakým rozhodnutiam. Môžem zvolať výbor pre 10 ďalších podobných prípadov,“ skonštatoval.

Prokuratúra nevydala pokyn neinformovať

Šutaj Eštok spolu s policajným prezidentom Solákom minulý týždeň uviedli, že do jedného alebo dvoch dní nebude problém ukázať kamerový záznam a výsledky vyšetrovania policajného postupu, pokiaľ bude ukončené. „Môžem vám zodpovedne povedať, že prokurátor zakázal informovať o čomkoľvek,“ uviedol Gašpar. Minister Šutaj Eštok v utorok uviedol, že kontrola postupu polície sa blíži k záveru. Šéf rezortu vnútra zároveň potvrdil, že o nehode nemôže zverejniť žiadne detaily, kým prokuratúra neukončí vyšetrovanie. „Ak budeme môcť informovať, radi tak urobíme, ale najprv musí ukončiť vyšetrovanie dozorujúca prokuratúra," skonštatoval.

Členovia výboru by tak informácie nedostali, ani keby bol výbor uznášaniaschopný. „Je to živá trestná vec. Trestný poriadok presne definuje, kto má právo v akých prípadoch informovať o živej trestnej veci,“ dodal Gašpar s tým, že nevie, kedy budú výsledky kontroly. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie. Krajskej prokuratúry sme sa ešte minulý týždeň pýtali, kedy krajská prokuratúra vydala pokyn, aby sa o prípade neinformovalo.

„Na základe žiadosti polície v pondelok 15. januára 2024 v popolud¬ňaj­ších hodinách Okresná prokuratúra Bratislava IV polícii odporučila, aby vzhľadom na neverejnosť prípravného konania neposkytovala informácie, ktoré by mohli zmariť alebo ohroziť prebiehajúce vyšetrovanie. Prokuratúra však nevydala pokyn vo veci neinformovať,“ uviedla pre Pravdu prokurátorka krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová.

Kamerové záznamy však zatiaľ nie je možné zverejniť. „Vzhľadom na aktuálny stav vyšetrovania, aby nedošlo k zmareniu účelu trestného konania, nie je možné kamerové záznamy nateraz zverejniť. Je potrebné, aby ich obsah preskúmal a vyhodnotil dozorujúci prokurátor, a to aj v kontexte iných dôkazov,“ uviedla minulý štvrtok krajská prokuratúra.

Videli ste útek

Poslanec SaS Juraj Krúpa sa k veci vyjadril po výbore. Zámerom výboru bolo podľa neho porozprávať sa s políciou o situácii. „O tom, ako polícia bežne postupuje v takýchto prípadoch a ako sa bežné vyšetrovania a postupy, ktoré polícia má v takýcho prípadoch odlišujú od prípadu Andreja Danka,“ uviedol poslanec.

„To, čo ste videli, bol jeden zbabelý útek celého vedenia polície a ministerstva vnútra ako aj koalície od zodpovednosti a akejkoľvek možnosti vysvetlenia verejnosti, ako polícia postupovala,“ povedal s tým, že rešpektujú, že prebieha vyšetrovanie. Pripomenul, že polícia Danka nevedela nájsť 15 hodín, tým pádom nemohli vykonať ani dychovú skúšku.

Pýtať sa chceli aj to, prečo nebolo doteraz zverejnené video z nehody. „Čo sa týka prevzatia zodpovednosti pre prípadné pochybenia, nám veľmi záleží na tom, aby zodpovednosť nrpadla na bežných policajtov, ale na vedenie policajného zboru,“ uviedol Krúpa s tým, že vedenia rezortu vnútra sa chcel spýtať na to, či by odvolal Soláka, ak by sa preukázalo pochybenie polície.

Podľa poslanca hnutia Slovensko Gábora Grendela je bežné a štandardné zvolávať výbory aj k živým veciam. „Dialo sa to v akomkoľvek volebnom období v minulosti. Keď to bola citlivá vec, tak za zatvorenými dverami, ale dialo sa to ešte keď som bol hovorcom ministerstva vnútra, čo je viac ako desať rokov dozadu,“ uviedol s tým, že Smer vtedy zvolával mimoriadne výboru k vražde právnika Ernesta Valka či k streľbe v Devínskej Novej Vsi . Minulá vláda zvolala výbor napríklad k šikane v Miloslavove.

„Tu existuje podozrenie, že polícia nemá rovnaký meter na bežných občanov a na vysokých ústavných činiteľov – predstaviteľov koalície,“ dodal. „Inak povedané. Ak to polícia toleruje vysokému ústavnému činiteľovi, prečo by to nemala tolerovať bežnému občanovi? Samozrejme, nemala by to tolerovať ani jednému, ani druhému,“ dodal.