Do paláca znova mieri aj predseda SHO Švec. Kandidovať chce aj Dubovský, ktorý podal trestné oznámenie na Blahu

Kandidáti majú ešte necelý týždeň na to, aby vyzbierali posledné podpisy a svoju kandidatúru zaregistrovali v kancelárii predsedu Národnej rady (NR) SR. Kancelárii sa zatiaľ dostali do rúk podpisy Ivana Korčoka a ich šéfa a lídra Hlasu Petra Pellegriniho. Zatiaľ bolo známych 11 kandidátov, keďže ústavný právnik Ján Drgonec sa rozhodol nekandidovať. O Prezidentský palác chcú zabojovať ďalší traja kandidáti.

O úrad prezidenta sa bude znova uchádzať predseda Slovenského Hnutia Obrody Róbert Švec, ďalej historik z Ústavu pamäti národa (ÚPN) Patrik Dubovský a spomína sa aj youtuber Martin Daňo.

Pellegrini bude kandidovať na prezidenta Video Zdroj: TV Pravda

Kandidovať chce znova aj Švec

K jedenástim zatiaľ potenciálnym kandidátom sa tak môžu pridať ďalší traja. Švec podobne, ako v minulých voľbách, aj teraz oznámil kandidatúru koncom mája necelý rok pred avizovanými voľbami. Do prezidentského zápasu vstupuje ako občiansky kandidát s podporou Slovenského Hnutia Obrody (SHO), ktorého je predsedom. Švec aktuálne o podpore rokuje aj s inými stranami, neuviedol však, o aké strany ide. „Privítame podporu každej politickej strany, ktorá je zaregistrovaná ministerstvom vnútra, to znamená, že jej činnosť je v súlade so zákonmi a Ústavou SR,“ skonštatoval.

Korčok odovzdal podpisy na prezidentskú kandidatúru, má ich vyše 40 000 Video Zdroj: TV Pravda

„Podľa informácií od našich ľudí z krajov, už máme k dispozícii viac ako 15-tisíc podpisov, ale zber pokračuje až do 28. januára, kedy túto aktivitu ukončíme a v pondelok 29. januára podklady na moju prezidentskú kandidatúru odovzdáme,“ uviedol pre Pravdu. „Podpisy na kandidatúru na post prezidenta SR k dnešnému dňu odovzdali predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini a Ivan Korčok,“ informovalo tlačové oddelenie NR SR.

Čítajte viac Hra o palác: Rozhodnúť môže ostrá kampaň, kandidáti vyčkávajú. Čo bude témou? Kuťka má slogan „na Trumpa“

Prípadné odstúpenie pre Šveca v tejto chvíli nie je témou dňa. „Snažíme sa vyvíjať úsilie, aby mala proslovenská scéna jedného spoločného kandidáta, aby voľby nedopadli tak ako v roku 2019. V tejto chvíli ešte veľa závisí od toho, kto bude zaregistrovaný ako oficiálny kandidát na prezidenta SR a potom naše úsilie ešte viac vystupňujeme, aby neprepadol ani jeden voličský proslovenský hlas,“ uviedol.

Jeho vízia v prezidentských voľbách vychádza podľa informácií na webovej stránke SHO z piatich hodnotových bodov hnutia. Hnutie je za vystúpenie z Európske únie a NATO, ktorú označujú za zločineckú organizáciu, preferuje neutrálne Slovensko, ďalej odmieta LGBTI+ a „multi-kulti“ agendu a chce obnoviť slovenskú korunu. EÚ a NATO sú podľa hnutia hlavné dôvody problémov na Slovensku.

Koho by ste v 1. kole volili za prezidenta SR? Peter Pellegrini Ivan Korčok Ján Kubiš Štefan Harabin Miroslav Radačovský Beáta Janočková Marta Čurajová Krisztián Forró Andrej Danko Peter Kuťka Marian Kotleba Róbert Švec Patrik Dubovský Martin Daňo Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Peter Pellegrini 35,3% Ivan Korčok 26,5% Róbert Švec 14,7% Štefan Harabin 7,8% Peter Kuťka 6,9% Patrik Dubovský 4,9% Andrej Danko 1,0% Martin Daňo 1,0% Ján Kubiš 1,0% Krisztián Forró 1,0% Marta Čurajová 0,0% Miroslav Radačovský 0,0% Beáta Janočková 0,0% Marian Kotleba 0,0%

Dubovský má podporu Záborskej a Za ľudí

Záujem kandidovať má aj historik z ÚPN Patrik Dubovský, ktorý podal na podpredsedu NR SR Ľuboša Blahu trestné oznámenie kvôli tomu, že si v kancelárii na miesto prezidentky Zuzany Čaputovej zavesil portrét Che Guevaru. NAKA začala vo veci trestné stíhanie. Dubovský pre Denník N uviedol, že kandidovať chce s podporou 15 poslaneckých podpisov. Už rokoval so stranou Za ľudí, ktorej je členom. Cez predsedníčku Veroniku Remišovú oslovuje aj hnutie Slovensko Igora Matoviča a Kresťanskú úniu (KÚ).

Čítajte viac Forró, Harabin, Kubiš či Kotleba... Do paláca mieria aj ďalší kandidáti. Zažijeme duel Pellegrini vs. Korčok alebo niekto prekvapí?

Demokratická konzervatívna pravica by mala podľa neho mať svojho kandidáta. „Pána Korčoka mám celkom rád, no odlišujeme sa v niektorých pohľadoch,“ hovorí Dubovský. Je aktívny veriaci a kresťanské hodnoty sú mu blízke. Korčoka by bol ochotný podporiť v druhom kole, „ak by sa nevyskytli vážne okolnosti, ktoré by narúšali jeho profil“.

Obaja poslanci KÚ – Anna Záborská a Richard Vašečka – sú ochotní dať mu svoje podpisy. Záborská vyzvala na podporu konzervatívneho prezidentského kandidáta aj ostatné konzervatívne parlamentné strany. „Aby mali konzervatívni voliči za koho hlasovať,“ dodala. Líder KDH Milan Majerský takisto rokoval o prípadnej podpore s Dubovským. Zopakoval, že kresťanskí demokrati vlastného prezidentského kandidáta nepostavia a o možnej podpore niektorého z kandidátov sa rozhodne na rade hnutia 17. februára.

Foto: SITA, Jana Birošová Patrik Dubovský, ÚPN Historik Patrik Dubovský pri Pamätníku komunizmu na bratislavskom Jakubovom námestí počas zhromaždenia pri príležitosti 55. výročia od upálenia Jana Palacha.

Znova sa kandidovať chystá aj youtuber Martin Daňo. Kandidatúru oznámil ešte 4. novembra minulého roka. „Budem kandidovať, aby som dokázal, že kandidovať je možné aj bez peňazí so silnou podporou odhodlaných občanov a že po mne už Slovensko nikdy žiadneho prezidenta nebude potrebovať,“ uviedol na svojej stránke.

Či jeho rozhodnutie platí aj teraz, nie je jasné. Po tom, čo Pravda informovala, že ústavný právnik Ján Drgonec kandidovať nebude, Daňo na sociálnej sieti uviedol, že to zrejme prehodnotí. „Jeden z mála rozumných kandidátov, ktorý svoju kandidatúru ukončil. Tieto prezidentské voľby to naozaj nemá zmysel… a ja ho zrejme nasledujem,“ napísal. Pravda oslovila s otázkami aj Dubovského a Daňa, do uzávierky neodpovedali.