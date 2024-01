Fico spochybnil, že je v Kyjeve vojna v deň, keď ho Rusko ostreľovalo

Premiér Robert Fico dnes spochybnil, že by v Kyjeve bola vojna; v ukrajinskej metropole podľa neho panuje normálny život. Fico to vyhlásil na tlačovej konferencii počas výjazdového zasadnutia vlády vo východoslovenskej Kamenici nad Cirochou, keď odpovedal na otázku, prečo sa jeho stredajšia schôdzka s ukrajinským náprotivkom Denysom Šmyhalom neuskutoční v Kyjeve, ale v Užhorode pri hraniciach.

„Fico sa vyznamenal cynickým vyhlásením,“ napísala agentúra Unian, ktorá krátko pred tým zverejnila komentár experta nabádajúceho Kyjev, aby sa nerozhádal so slovenským premiérom, bez ohľadu na jeho škandalózne výroky. Nad Ficovými vyjadreniami v predvečer naplánovanej schôdzky s ukrajinským premiérom sa pozastavil tiež denník Ukrajinska pravda. „Slová premiéra Slovenska o ‚pokojnom Kyjeve‘ zazneli v ten istý deň, keď Rusko podniklo ďalšie ostreľovanie Ukrajiny raketami. V hlavnom meste boli okrem iného poškodené byty a autá a 22 ľudí utrpelo zranenia, jeden z nich je na jednotke intenzívnej starostlivosti,“ napísal denník.

Fico tvrdil, že reagoval na požiadavky ukrajinskej strany a že je to pre neho praktické. Na tlačovej konferencii pritom čelil otázke, či sa nechce ísť pozrieť na vojnu v Kyjeve osobne. „A to si fakt myslíte, že v Kyjeve je vojna? To ako nemyslíte vážne, dúfam…, "uviedol. "Je tam absolútne normálny život,“ dodal Fico, podľa ktorého konflikt na Ukrajine má lokálny charakter.

Zahraniční štátnici jazdia na návštevy Kyjeva aj v podmienkach pokračujúcej ruskej invázie na Ukrajine. Naposledy v pondelok tam zavítal nový poľský premiér Donald Tusk; po istý čas bol pritom na celej Ukrajine, vrátane Kyjeva, vyhlásený letecký poplach. Po dnešnom ruskom útoku na ukrajinskú metropolu záchranári hlásia 22 zranených, medzi nimi štyri deti.

Fico sa cez víkend vyslovil proti prijatiu Ukrajiny do NATO, lebo by to podľa neho bolo spojené s rizikom tretej svetovej vojny. Ukrajinu zároveň označil za skorumpovanú krajinu, v ktorej sa stráca západná pomoc, a ako nereálne odmietol snahy Kyjeva oslobodiť územia okupované Ruskom. Fico tiež povedal, že Ukrajina nie je suverénny štát, pretože je pod absolútnym vplyvom USA. Na dnešnej tlačovej konferencii ubezpečil, že je pripravený so svojimi postojmi v stredu oboznámiť Šmyhala.

V pondelok šéf zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko vyhlásil, že Ukrajina by mala zrušiť návštevy zahraničných predstaviteľov, ktorí spochybňujú jej suverenitu. Naopak, ukrajinská agentúra Unian dnes zverejnila príspevok nabádajúci nerozhádať sa s Ficom, pretože „úplne stačí“ maďarský premiér Viktor Orbán.

„Ak hovoríme o stanovisku Roberta Fica, tak nie je až tak jednoznačné. Naozaj ho sotva možno označiť za proukrajinského slovenského premiéra. Ale robí aj isté kroky, ktoré nedovoľujú považovať ho jednoznačne za protiukrajinského,“ upozornil v správe Unian expert na zahraničnú politiku a susedské vzťahy Serhij Herasimčuk.

Ako príklad uviedol, že Fico sa už v predvolebnej kampani vymedzoval proti prijatiu Ukrajiny do NATO, ale nemal námietky proti ukrajinskému členstvu v Európskej únii; naopak hovoril, že pre Slovensko bude výhodné, ak Ukrajina bude členom EÚ. Fico pred voľbami tiež tvrdil, že už ani jeden slovenský náboj nepôjde na Ukrajinu, ale po voľbách vláda spresnila, že to sa týka bezplatnej pomoci, avšak kontrakty bude rešpektovať. A to sa týka aj dodávok samohybných húfníc Zuzana a odmínovacích strojov Božena. Teda Slováci nič „nedarujú“, a tým sa Fico obracia na svojich voličov, ale odvedú prácu, za ktorú dostanú zaplatené. A tým aj dáva signál EÚ, ktorá za tieto dodávky platí. Slovensko tiež pokračuje v poskytovaní humanitárnej pomoci. Ako cynické odsúdil Ficove slová o „normálnom živote v Kyjeve“ tiež server RBK-Ukrajina.

Preto sa s Ficom treba stretávať a rokovať, bez ohľadu na jeho škandalózne vyhlásenia. Prinajmenšom treba mať na zreteli skutočnosť, že Slovensko sa zúčastní na rokovaniach o vstupe Ukrajiny do EÚ a môže ovplyvniť rozhodovanie o poskytnutí finančnej pomoci Únie. „Iná vec je, že treba jasne dať najavo, kde sme na jednej strane a kde by Slovensko mohlo prekročiť prípustnú hranicu,“ tvrdí Herasimčuk. Ak Fico bude trvať na tvrdeniach, ktoré odporujú ukrajinským záujmom, potom sa možno zdržať spoločného vyhlásenia. Ale nemá zmysel vyhýbať sa dialógu, pretože stačí Orbán, ktorý blokuje veľa vecí a ohrozuje ukrajinskú integráciu do EÚ a NATO. Bez ohľadu na všetku odpudivosť Ficových vyhlásení, nestálo by za to mať ho za odporcu. Veď tandem Fico-Orbán by mohol narobiť problémy, nabáda expert. Ak Orbán získa vo Ficovi spojenca v EÚ, situácia sa pre Ukrajinu môže zhoršiť.

Bratislava po októbrovom nástupe terajšej Ficovej vlády zastavila vojenskú pomoc Ukrajine zo slovenských štátnych zásob. Slovenská vláda plánuje pomáhať Ukrajine len dodávkami humanitárnej pomoci.