Lavínová situácia na horách sa bude v najbližších dňoch výrazne zhoršovať, varuje HZS

Hlavným lavínovým problémom ostáva vetrom previaty sneh. Severozápadný vietor postupne zosilnie na silu víchrice. „Preto sa budú na záveterných stranách pod skalnými stenami a v úzkych žľaboch vytvárať vetrom ubité dosky, ktorých stabilita sa ťažko odhaduje. Ich uvoľnenie je možné na strmých svahoch pri malom dodatočnom zaťažení,“ priblížil Beťko s tým, že hrozia najmä malé až stredné doskové lavíny.

Poobede bude druhým lavínovým problémom mokrý sneh. V polohách pod 1100 metrov nad morom sa snehová pokrývka vplyvom oteplenia a dažďa premočí a stratí pevnosť. Podľa Beťka hrozia najmä splazy a malé lavíny z mokrého snehu, nebezpečné budú všetky expozície.

Z utorka (23. 1.) na stredu pripadlo v slovenských horách od piatich do 15 centimetrov nového prevažne prachovitého snehu. Ten je vplyvom veľmi silného vetra nerovnomerne rozložený. Najviac snehu v rámci slovenských pohorí pripadlo v Západných Tatrách a Fatrách.

SHMÚ vydal výstrahu pred vetrom na horách

S vetrom na horách, pre ktorý platí výstraha druhého stupňa, treba v stredu počas celého dňa rátať vo väčšine okresov Žilinského kraja a v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí na väčšine územia Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

SHMÚ upozornil na snehové jazyky a záveje, ktoré sa môžu vyskytnúť vo všetkých okresoch Žilinského kraja, vo väčšine okresov Prešovského kraja, v niektorých okresoch Banskobystrického a Trenčianskeho kraja a v okrese Spišská Nová Ves. Pre tento jav vydal výstrahu prvého stupňa.

Pred poľadovicou vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa. Treba s ňou rátať takmer na celom Slovensku v rôznych časoch.

SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom. V okresoch Bratislava, Senec a Pezinok s ním treba rátať od 22.00 h do štvrtka (25. 1) 7.00 h. Jeho rýchlosť môže dosahovať 65 až 85 kilometrov za hodinu. V okrese Tvrdošín platí výstraha pred vetrom od 8.00 do 16.00 h a v okrese Poprad od 11.00 h do štvrtka (25. 1.) 4.00 h. Rýchlosť vetra sa v týchto okresoch môže pohybovať od 65 do 85 kilometrov za hodinu.

Hydrológovia upozornili, že výstraha druhého stupňa pred povodňami platí v okrese Michalovce a výstraha prvého stupňa platí v okrese Trebišov – bez Roňavy.