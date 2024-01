Povýšený policajt, ktorý obvinil čurillovcov, je poslancom a poberá plat. Kubina: Porušenie zákona

Vyšetrovateľ policajnej inšpekcie Radoslav Hruška, ktorý bol koncom minulého roku povýšený do riadiacej funkcie, vykonáva aj volenú funkciu poslanca mestského zastupiteľstva mesta Turzovka, a to už druhé volebné obdobie. Upozornil na to advokát Peter Kubina s tým, že Hruška za výkon tejto funkcie poberá aj odmenu, pričom mu doteraz bolo vyplatených niečo cez 10-tisíc eur. Advokát však zdôraznil, že podľa zákona policajt, ak nemá mať prerušený výkon funkcie a byť preradený do neplatenej zálohy, musí volenú funkciu vykonávať bez nároku na odmenu, ktorého sa musí vzdať.

Kubina pripomenul, že Hruška v decembri 2023 vzniesol obvinenie vyšetrovateľovi NAKA Pavlovi Ďurkovi a bývalému šéfovi inšpekcie Petrovi Scholtzovi za údajné zneužitie právomoci verejného činiteľa a obratom na to bol povýšený do riadiacej funkcie na Úrade inšpekčnej služby. „To je to obvinenie, ktoré dozorujúci prokurátor zrušil ako neopodstatnené skôr, ako bolo môjmu klientovi vôbec doručené," uviedol advokát. Keďže však Hruška poberá odmenu za funkciu poslanca, má mať prerušený výkon funkcie. „Podstatné je, že o tomto prerušení výkonu funkcie a zaradení do neplatenej zálohy nerozhoduje žiadny nadriadený na základe vlastnej úvahy, ale dochádza k tomu povinne priamo zo zákona. Takže zákon nepripúšťa v tomto ohľade žiadny iný výklad a žiadne výnimky," zdôraznil Kubina.

Kubina v tejto súvislosti poukazuje na to, že policajt s prerušeným výkonom funkcie nemôže napríklad ukladať pokuty, používať donucovacie prostriedky a ani vykonávať vyšetrovanie a vydávať rozhodnutia v trestnom konaní. „Akékoľvek úkony vykonané a rozhodnutia vydané takýmto policajtom sú z tohto dôvodu nezákonné, pretože boli vykonané, resp. vydané osobou, ktorá v danom čase nebola policajtom," zdôraznil Kubina.

Advokát tiež pripomenul, že policajt, ktorý bol zo zákona zaradený do neplatenej zálohy, nemá nárok na služobný plat a ostatné platové náležitosti. „Ak by v takejto situácii tieto príjmy poberal, znamenalo by to bezdôvodné obohacovanie sa na úkor štátneho rozpočtu a tomu zodpovedajúcu škodu na strane štátu," vysvetlil Kubina. Doplnil, že keďže obvinenie Pavla Ďurku vznesené týmto policajtom prokurátor expresne zrušil, obhajoba nestihla túto námietku uplatniť v sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia. „V tomto okamihu je to teda zaujímavé hlavne z toho pohľadu, že kým trom policajtom, ktorý nárok na služobný plat bezpochyby mali (Štefan Mašin, Milan Sabota a Branislav Dunčko, pozn. SITA), tento plat vyplácaný za dva mesiace nebol, zatiaľ čo policajtovi, ktorý už päť rokov nemá nárok na služobný plat, tento plat vyplácaný bol. Možno aj tu platí „Obviň Ďurku a zavrieme nad tebou oči“," dodal Kubina.