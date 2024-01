V tíme „odborníkov“ vyšetrujúcich pandémiu je okrem Kotlára aj Harabin

Upozornili na to tvnoviny.sk s tým, že nie je jasné, kto bude súčasťou danej komisie. „Tvoriť ju podľa slov splnomocnenca má odborný tím vedcov, lekárov a právnikov. O konkrétnych menách však chce Kotlár informovať až po výsledkoch samého vyšetrovania,“ píše web.

Harabin na svojom instagrame uviedol, že „kovidový teror a opatrenia proti COVID-19 na Slovensku musia byť riadne vyšetrené.“ Podľa neho má toto vyšetrovanie zabezpečiť „Národná trestno-právna komisia zdola, ktorej základy boli položené na rokovaní Národného koordinačného štábu, predstaviteľov občianskych iniciatív z celého Slovenska,“ napísal.

Harabin okrem iného počas protestu 17. novembra 2020 vyzýval ľudí na bratislavskom Hodžovom námestí, aby si dali dole rúška. Na Slovensku vtedy platila povinnosť mať na hromadných podujatiach aj v exteriéri prekryté horné dýchacie cesty. Pre tieto výzvy na porušovanie opatrení sa napokon pred súd nepostavil.

Kotlára vymenovala vláda minulý týždeň. „Cieľom nie je hľadať vinníkov, ale pripraviť sa na možnú ďalšiu pandémiu,“ vysvetlil. Pravidelne chce prinášať správy z prešetrovania.

Úlohou splnomocnenca bude podľa jeho slov spoločne s odborným tímom vedcov, lekárov a právnikov prešetrovať postupy a využívanie zdrojov počas pandémie. „Poukážeme na všetky otázky, ktoré si bežný občan z toho obdobia pamätá, a na ktoré sme opakovane upozorňovali, ako boli porušovanie ľudských práv, nežiaduce účinky vakcín…“ načrtol. Zdôraznil potrebu nových postupov, najmä v diagnostike.

„Úlohou novovymenovaného splnomocnenca bude plniť koordinačné úlohy zamerané na posúdenie a analyzovanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rokoch 2020 – 2022,“ vysvetlil predseda vlády Robert Fico (Smer), ktorý návrh na rokovanie predložil.

Podľa Kotlára nejde o politickú objednávku, ale objednávku spoločnosti. „Cieľom nie je hľadať vinníkov, ale pripraviť sa na možnú ďalšiu pandémiu,“ vysvetlil.

Menovanie Kotlára kritizovala opozícia. Podľa KDH poslanec nespĺňa odborné ani morálne požiadavky na vyšetrovanie pandémie ochorenia COVID-19 a Kotlára označilo za konšpirátora. Kresťanskí demokrati poukázali na to, že v súčasnosti by sa niektoré veci pri manažmente pandémie robili inak, no v nepripravenej krajine v roku 2020 sa podľa nich spravilo pre pacientov maximum. S menovaním Kotlára nesúhlasí ani poslanec Oskar Dvořák (PS). Považuje to za politickú trafiku pre SNS, ktorá poslúži len na to, aby Kotlár aj naďalej šíril dezinformácie. „Kotlár chce prešetrovať zloženie vakcín a so svojou ‚sadou mladého chemika‘ chce konkurovať etablovaným inštitúciám, ako sú Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo Európska lieková agentúra, ktoré už vakcíny preverili a povedali, že sú v poriadku. Taktiež chce preveriť manažment pandémie, ktorého vyšetrovanie už však v súčasnosti prebieha v gescii Generálnej prokuratúry SR,“ skonštatoval Dvořák.