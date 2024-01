Slovensko sa musí ukázať svetu, tvrdia cestovky. Turistov chcú lákať aj dotovaním leteniek

Andrej Danko o novom ministerstve cestovného ruchu a športu Video Zdroj: TV Pravda

Čoskoro budeme mať špeciálne ministerstvo pre podporu cestovného ruchu a športu na Slovensku. Čo má tento krok priniesť?

Vznik nového ministerstva ja podľa mňa jasným signálom, že vláda chce podporovať túto oblasť. My si myslíme, že cestovný ruch a jeho rozvoj je hlavne o organizovanom príjazdovom cestovnom ruchu, čiže je postavený na zahraničných klientoch, ktorí prichádzajú na Slovensko. Ak by sme nerozvíjali práve tento segment, nemôžeme hovoriť o cestovnom ruchu ako takom na Slovensku, lebo toto je kľúčové. Najdôležitejším partnerom pri tomto sú cestovné kancelárie, ktoré takéto organizovanie robili dlhé roky samy a teraz je tu možnosť, aby štát pomohol. Takto môžeme konečne dobehnúť okolité krajiny, ktoré sú dávno ďaleko pred nami a cestovný ruch v nich funguje oveľa, oveľa lepšie.

Máte už nejaké jasné predstavy, čo by ministerstvo malo riešiť v oblasti cestovného ruchu?

Samozrejme, vízie sú jasné. Od ministerstva očakávam, že ponúkne platformu, na ktorej budú môcť rokovať medzi sebou autority, ktoré sú v cestovnom ruchu dôležité. Treba rozprávať o tom, akým spôsobom dosiahnuť zvýšenie počtov zahraničných návštevníkov na Slovensku, toto je pre nás kľúčové. Vozíme klientov von, vidíme, ako k tomu pristupujú v iných krajinách a čo všetko robia ich autority pre to, aby Slováci skončili práve u nich, či už v Grécku, v Turecku, v Bulharsku. A tieto skúsenosti my ponúkame aj ministerstvu, aby pomohli pri formovaní stratégie podpory domáceho cestovného ruchu.

Samozrejme, popri tom prebieha aj debata o domácom cestovnom ruchu, vytváraní infraštruktúry, prepájaní možností. To je široká škála tém, ktoré treba prejsť. Pre nás ako pre cestovné kancelárie som si istý, že aj pre ministerstvo, bude kľúčové podporovať práve tento organizovaný zahraničný cestovný ruch. Každý hotel by chcel vedieť s časovým predstihom, kam a koľko zahraničných klientov príde, či už je pekné alebo škaredé počasie. Práve organizovaný cestovný ruch zaručuje istotu, že toto bude nejakým spôsobom nakontrahované vopred, klienti budú dohodnutí a nám ostane už len postarať sa o nich.

Akú podporu by ste vlastne potrebovali týmto smerom? Keď hovoríte, že aj bez pomoci štátu viete zorganizovať zájazdy pre zahraničných turistov či domácich klientov.

Tu je dôležité pomôcť cestovným kanceláriám pri komunikácii v zahraničí. Napríklad ešte pred pandémiou som využil možnosť vycestovať do Indie. A priamo na ambasáde Slovenskej republiky, za pomoci veľvyslanca SR v Indii, sme pozvali cestovné kancelárie, ktoré organizujú zahraničné zájazdy pre tamojších obyvateľov. Mal som možnosť predstaviť Slovensko ako potenciálnu cieľovú krajinu a priamo na pôde ambasády sme začali komunikovať s partnermi z Indie o spolupráci. To veľmi pomohlo, lebo keď sa stretnete na výstave, musíte sa oťukať, kto je kto, či to je reálna cestovná kancelária alebo nie. V tomto prípade ambasáda zaručovala istotu, pretože pozvala tých overených aj z indickej, aj zo slovenskej strany. To jedna z možností.

Foto: Robert Hüttner, Pravda, Robert Huttner roman berkes, sacka Prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúrRoman Berkes

Dobrá by bola aj podpora na výstavách cestovného ruchu. Doteraz to bolo tak, že Slovensko malo svoj stánok a to bolo všetko. Je dôležité vytvoriť možnosť cestovným kanceláriám zúčastniť sa, v tých stánkoch ponúkať svoje služby. Napríklad, keď niekto na výstave vo Fínsku príde ku slovenskému stánku a všimne si, že máme krásne Tatry, mala by tam byť aj cestovná kancelária, ktorá hneď ponúkne klientovi potenciálny produkt a v najlepšom prípade s ním priamo na mieste podpíše zmluvu. Takisto štát môže poskytnúť obrovskú pomoc pri organizovaní prezentačných návštev, ako sa to robí v iných krajinách. To prebieha tak, že s cestovnou kanceláriou predtým, ako zorganizujem niečo v Turecku, ideme tam, pozrieme si hotel a jeho okolie, všetko, čo je potrebné. Až potom ponúkneme celý produkt a začíname tam voziť klientov. Turecká vláda v tomto smere podporuje domáce turistické spoločnosti, spolufinancuje takéto aktivity, tak aj u nás je potrebné, aby v tom cestovky neboli samy. Tých možností je veľa, preto je dôležité, aby štát podporoval všetky aktivity. To nie sú len žiadosti o peniaze, ale aby sme spojili sily, aby tá podpora bola citeľná.

Čiže v iných krajinách je bežné, že štát alebo vláda na úrovni ministerstva podporujú snahy prilákať turistov z iných krajín?

Samozrejme, to je alfa a omega, bez toho to jednoducho ani nejde. Dnes neexistujú krajiny, kde by bol úspešný cestovný ruch bez priamej podpory štátu. Ukážkový príklad by mohlo byť Grécko. Keď bol záujem o cestovanie do krajiny znížený, vláda zasiahla a dotovala cenu leteniek pre cestovné kancelárie v zahraničí.

Čítajte viac Kvôli cyklopruhom musia chodiť s kuframi kilometre pešo. Má Bratislava vôbec záujem o turistov?

Očakávate, že aj na Slovensko budeme takto lákať návštevníkov? Dotovaním leteniek?

Nie, ale toto je postupný proces. Na začiatku stačí dohodnúť, kde v Bratislave môžu parkovať turistické autobusy, alebo vopred komunikovať zvýšenie takzvanej turistickej dane. Potom prejdeme podporou na výstavách, potom sem treba pozvať zahraničné cestovné kancelárie a ukázať im Slovensko. A možno tam niekde na konci, keď už toto všetko bude fungovať, môžeme sa začať baviť o nejakej dotácii podpory letov. Myslím si, že ministerstvo bude mať ambíciu pripravovať Slovensko na to, aby bolo zaujímavé pre okolitý svet. Pretože vidím, že Slovensko nie je poznanou krajinou. Vo svete sa teda vie, že existuje, ale čo sa týka turizmu, nie je cudzincom jasné, čo tu môžu očakávať. Práve to je podstatou, tento potenciál treba využiť. Lebo ľudia z Európy radi cestujú a spoznávajú nové veci a dá sa povedať, že pre nich Slovensko je novinkou.

Potrebujeme pre to celé ministerstvo? Propagáciu Slovenska vo svete v posledných rokoch zabezpečovala štátna agentúra Slovakia Travel, nestačilo by v tom pokračovať?

V tomto smere veľmi dlho nebol záujem štátu. Nie je to výčitka, len konštatácia. Tak to bolo nastavené, cestovné kancelárie v tom boli samy. Kto si zaplatil výstavu, tak ten tam išiel. Kto chcel spropagovať produkt, tak ten ho spropagoval. Ak mal šťastie získať klienta, tak začal voziť ľudí na Slovensko. Keď sa predošlá vláda rozhodla, že bude agentúra, ktorá má propagovať Slovensko v zahraničí, tak hneď boli aj prvé výsledky. Tá agentúra začala v sfére cestovného ruchu pracovať, boli sme už súčasťou výstav, ktoré organizovala Slovakia Travel v zahraničí. To sú prvé zmeny, teraz treba pokračovať a ešte tie aktivity zvyšovať.

Čítajte viac Zaujímavostí z víkendu v Jasnej: Športový sviatok organizovalo 900 ľudí, a čo išlo na dračku?

Ako vnímate avizovaný potenciál spojenia športu a cestovného ruchu? Hovorí sa až o miliardách eur, ktoré by to mohlo priniesť do slovenského rozpočtu.

Toto rozhodnutie je politické. Za cestovné kancelárie môžem povedať, že by sme si vedeli predstaviť aj samostatné ministerstvo turizmu. Ale vnímam prepojenie jedného s druhým, šport a turizmus sú blízko. Za športom sa cestuje, šport dokáže prilákať, šport nás vo veľkom meradle aj dokázal prezentovať vo svete. Čiže už toto spojenie je dôležité pre Slovensko ako také. A dobré bude aj to, že minister bude mať dvoch štátnych tajomníkov, jeden bude zastupovať šport a my budeme mať pre komunikáciu štátneho tajomníka, ktorý bude zastupovať cestovný ruch.

Podľa vás je Slovensko a slovenské regióny pripravené na príchod veľkého množstva zahraničných turistov?

Nedá sa povedať, že všetko máme v najlepšom stave. Sú problémy, s ktorými sa musíme vyrovnať a poukazuje sa na ne už dlhú dobu. Čiže áno, Slovensko má obrovské nedostatky, čo sa týka poskytovania cestovného ruchu. Logicky je výsledkom aj znížený záujem o cestovanie k nám. Alfou a omegou cestovného ruchu je produkt, ktorý je prijateľný v zahraničí. A keď klient príde, treba mu zabezpečiť všetko, čo mu bolo sľúbené, aby sme dostali potom pozitívne ohlasy. Najdôležitejšie je, aby boli turisti spokojní so svojimi skúsenosťami. Napríklad, aby sa nestalo, že chcú navštíviť kostolík, ale ten je zatvorený. Alebo v hoteli služby skončia o deviatej a turista nemá čo robiť a nudí sa. Toto nám nebude hrať do karát, takže toto všetko bude musieť byť pripravené. Produkt musí byť zaujímavý, aby návštevník prišiel prvýkrát a potom mal chuť sa sem vrátiť. Keď to dokážeme, budeme mať cestovný ruch na Slovensku.

Aký máme potenciál alebo kapacitu cestovného ruchu? Koľko miliónov turistov vie prijať Slovensko?

Nad tým sa ešte nezamýšľame. Keď náš cestovný ruch bude na takej úrovni, že bude potrebné ho regulovať, tak to robiť budeme. Ale k tomuto máme ešte ďaleko.